Centen, canta’s en canapés: het jaar in 10 mediarelletjes

10. Frits Westers dubbele tong

Hij voerde al eens een hongerklop aan, een jetlag en een parasiet ‘die onder mijn huid kroop’. Maar afgelopen september geloofden ook de bazen van RTL Nieuws niet meer dat ‘extreme vermoeidheid’ ervoor zorgde dat Frits Wester voor de camera verstrikt raakte in zijn eigen woorden. Westers laatste borreluur had geslagen. De politiek verslaggever liep vervolgens de klassieke stadia van een verslavingsprobleem: ontkenning, erkenning en ontwenning. Hij vertrok naar een Zuid-Afrikaanse afkickkliniek. “Ben 13 kilo afgevallen en moet allemaal nieuwe kleren kopen,” meldde hij monter bij terugkeer. Op naar het Binnenhof. En Nieuwspoort mijden als de vijf in de klok zit.

9. Salaris Matthijs van Nieuwkerk

Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Dacht Matthijs van Nieuwkerk net dat de brandende discussie over zijn salaris was gedoofd, vlamde hij weer op door een pleidooi van de mediadirecteur van BNNVara Gert-Jan Hox. Boodschap: Matthijs moet ver boven de Balkenende-norm verdienen. Hox was nog niet uitgeoreerd of Minister Slob profileerde zich als hoeder van de Hilversumse portemonnee: ‘Geen cent erbij!’ Van Nieuwkerk zuchtte in zijn boerderij in de Achterhoek eens hartgrondig en nam het telefoontje van Peter van der Vorst aan. Wanneer hij vertelt dat hij de Publieke Omroep verlaat? Het zal 2020 worden. “Tot zover. Tot bij de commerciëlen.”

8. Professionele bakker Maroeska

Was Heel Holland Bakt voorheen zo’n doddig bakprogamma, met de rel rond kandidaat Maroeska Metz kwam daar dit jaar definitief een einde aan. Probleem: Metz was te goed. Ze bakte een stel geniale taarten – eens niét met suffe marsepeinen vormpjes of van die afgezaagde verdiepingen – en dat trokken een aantal nijdige kijkers tamelijk slecht. Ze zou een stiekeme professional zijn, en zo het kijkplezier bederven. Metz betichtte Omroep Max van onsympathieke framing en de omroep ontkende fors. Eind goed al goed, want Metz vertelde vorige week in deze krant dat ze heel wat culinaire klussen aan het gedoetje heeft overgehouden.

7. Guilty pleasures verbannen

Hij was zich kapot geschrokken, stelde RTL-baas Peter van der Vorst. Een beschonken kandidaat van realityshow De Villa vergreep zich aan een slapende mede-deelnemer. RTL zond de poging tot aanranding eerst uit, gaf daarna de producent de schuld en schrapte vervolgens alle ‘guilty pleasure-televisie’ uit de programmering. Boter op het hoofd na jaren van aangemoedigd drankmisbruik en in scène gezette ruzies? Zeker. Maar ook een moedige beslissing om een commerciële melkkoe buiten werking te stellen. Wat rest zijn de archiefbeelden van Jokertje, Matsoe Matsoe en Barbie aan de shotjes op Chersonissos.

6. De bank van Beau

Toen Beau van Erven Dorens met zijn talkshow begon, zwoer hij dat hij ander meubilair zou kiezen dan zijn concurrenten – een eis die hij ook al tegen zijn medewerkers had uitgesproken. “Later begonnen mensen toch te zeggen: er moet een tafel in. Ik zei: dan neem ik een motorzaag mee en ga ik als een losgeslagen corpsbal dat ding live doormidden zagen,” zei hij in de Volkskrant. Toch ging hij na een paar weken gezeur over het gebrek aan dynamiek en levendigheid overstag, en sodemieterde hij zijn bank live de studio uit. Mocht u nu denken: wat zonde – het ding wordt nu gebruikt door de leerlingen van basisschool De Opslach in het Friese gehucht Wommels.

5. Auditieparadijs Op1

Wat te doen als twee talkshowhosts na elkaar opstappen? Blijkbaar is het schijnbaar lukraak organiseren van proefuitzendingen dan de beste optie. Het schijnt dat alleen de kantinebeheerder en de tweede medewerker van de postkamer van de NPO geen pilot hebben opgenomen voor de nieuwe latenighttalkshow Op1. Zelfs autocue-kampioen Marcel van Roosmalen werd getest. Het leverde heerlijke weken vol uitgelekte gesprekken, mislukte audities en presentatoren die zichzelf ‘er nog niet klaar voor’ achten. Tussenbalans van de operatie is dat Eva Jinek het vanaf volgende week bij RTL opneemt tegen vijf vrijwel onervaren duo’s.

4. De pijnlijke mismatch van Twan Huys

“Ik laat mijn journalistieke veren niet vallen,” zei Twan Huys eind 2018 toen hij popelend aan zijn avontuur bij RTL Late Night begon. “Ik hoop op een primeur of iemand aan tafel die niet al elders zat.” Al binnen een aantal weken begonnen kijkers zich achter de oren te krabben: van nieuws of grote vissen was absoluut geen sprake, en waarom zat dit journalistieke zwaargewicht in godesnaam paillettenprins Roy Donders of vlogger Famke Louise te interviewen, met zijn blik op I couldn’t care less? In maart trok RTL de stekker van de ene op de andere dag uit de pijnlijke mismatch, en dat was maar goed ook.

3. Meilands meesterwerk

“We hebben jullie uit het slijk getrokken,” gierde Martien Meiland met de Televizierring om de vinger over zijn werkgever SBS. Kasteelheer Meiland bleek als de 2019-versie van Albert Mol dé tv-hit van het jaar. SBS was allerminst beledigd over de veronderstelde placering in de modder. Stoïcijns brak de zender het Nederlands record ‘uitmelken van een succesformule’ door Meiland een extra seizoen, een kerstserie en een spin-off als koopjesmenner van de antiekhoek te geven. Meiland trok een extra wijntje open, bekeek de toestromende boekingen in zijn chateau en herhaalde nog maar eens: “Wat goeeeeeeeed!”

2. Het flessenhok van Bridget en Dré

Zeldzaam in 2019: een dag zonder nieuws over het liefdesleven van André Hazes (junior). Hij ging al vaker bij zijn Monique weg dan zijn vader bij diens Rachel, maar in november was het echt over. Er was meteen een nieuwe liefde: Bridget Maasland (senior). Niet veel later daagde de Boulevard-presentatrice de collega’s van roddelblad Privé voor de rechter. Dat schreef over een ‘huwelijksnacht’ die het koppel al eerder had. Plaats van handeling: een hok vol lege flessen op het huwelijk van Patty Brard. Wat betekende het woord huwelijksnacht? Volgens Bridget was er slechts een zoen. Privé had verschillende ‘deep throats’ op het feest en onthulde zijn eigen watergate: het ondergoed van Maasland zou op de grond zijn beland. Daarmee won het de rechtszaak. Wie de flessen eigenlijk leegdronk bleef onvermeld.

1. Wendy’s brommobiel

Het is een cadeau waar elke Gooische puber stante pede zijn nier voor op Marktplaats gooit: het elektrische autootje dat Wendy van Dijk haar zoon gaf voor zijn 16e verjaardag. Van Dijk deelde op Instagram een tweedelig filmpje van het surprisemoment. Hoe ze met een stem alsof ze The Voice presenteerde het ding á 10 duizend euro onthulde, de camerashots uit diverse hoeken die inzoomden op het brommobielenmerk: het was een zalig staaltje schaamteloze onlinemarketing, doch Echt Geen Gesponsorde Post. Het gevolg was massale kritiek op de idioot dure sigaar uit andermans doos, waarmee Van Dijk – dit jaar ook al belast met een twitteracount met een eigen willetje – definitief het contact met de normale mensenwereld zou zijn verloren. Maar eerlijk is eerlijk: jaloers op die luxe Canta zijn we natuurlijk wel.