Cees Nooteboom kijkt terug op 67 jaar dichterschap: ‘Ik ben altijd mijn eigen gang gegaan’

In Zo worden jaren tijd zijn de dichtbundels van Cees Nooteboom gebundeld die verschenen tussen 1955 en 2022. Hij kijkt terug op 67 jaar dichterschap: ‘Gedichten overkomen me. Maar je weet nooit wanneer ze komen.’

Cees Nooteboom (89) is met zijn vrouw, fotografe Simone Sassen, in het huis van een vriendin in de buurt van Wangen in Duitsland. Daar verblijft hij een deel van het jaar met uitzicht op weiden, bossen en bergen. Hij wisselt zijn verblijf in Duitsland af met Menorca, waar hij een tweede huis heeft, en zijn grachtenpand in Amsterdam.

“Ik ga weinig naar buiten. Ik ben vooral bezig met het nalezen van oude dagboeken. Bij Uitgeverij Koppernik zal een bundeling van mijn dagboeken verschijnen. Ik ben nu in 2004. Voor mij voelt dat niet als lang geleden, maar voor jonge mensen natuurlijk wel,” vertelt Nooteboom aan de telefoon.

“Ik weet nog dat in 1957 de AOW werd ingevoerd en dat ik toen uitrekende dat ik dan in 1997 recht had op AOW. Ik dacht: dat duurt nog een halve eeuw, dat krijg ik nóóit. Daar moest ik ook aan denken toen ik deze verzameling van mijn werk bij elkaar zag: gedichten van 1955 tot 2022. Zo kom ik op de titel: Zo worden jaren tijd.”

Wie was die jongeman die in 1955 De doden zoeken een huis schreef?

“Dan moet je mijn debuut Philip en de anderen (1954) lezen. Dat was een jongeman die door Europa zwierf. Ik heb mijn talen geleerd van vrachtwagenchauffeurs met wie ik meeliftte. Tussendoor stopten we om wat te eten bij een restaurant langs de weg en dan leerde je wat over het eten in een ander land en de taal die daarbij hoort. Daar begon mijn reizende leven. Dat werd later een patroon. Daar begon ook de poëzie.”

Waar kwam de preoccupatie van de jonge Cees Nooteboom met de dood vandaan?

“Ik heb me vroeger ontzettend druk gemaakt over de dood, veel meer dan ik nu doe. Ik denk dat het komt doordat ik op jonge leeftijd al zoveel had meegemaakt. Mijn ouders waren gescheiden en mijn vader kwam om bij het bombardement op Den Haag. Ik was van twee kostscholen weggestuurd.”

“In The year of the magical thinking beschrijft Joan Didion hoe haar man gewoon tijdens het eten ineens – bam – dood neerviel. Het besef dat zoiets gewoon kon gebeuren was heel sterk toen ik jong was. Ik dacht: ik kan de dood beter goed doordenken, zodat ik niet word verrast.”

Waar komt de poëzie vandaan? Dat vraagt het gedicht zichzelf ook af in Small bang: ‘(...) het zag die reusachtige hand/waaruit het leek te ontstaan, woord voor woord (...)’

“Leuk dat u nu juist over dat gedicht begint. Zo gaat dat: je ziet het gedicht onder je hand ontstaan. Gedichten overkomen me. Maar je weet nooit wanneer ze komen. Ik durf bijvoorbeeld niet te voorspellen of er nog een bundel komt, maar dat betekent letterlijk níks.”

“Mijn laatste gedichten schreef ik op Schiermonnikoog. Ik lag op bed en een regel diende zich aan. Ik dacht: ik blijf toch liggen. Maar je weet: als je niet opstaat, dient de volgende regel zich aan. Dan moet je het licht aandoen, een pen pakken en voor je het weet zit je een gedicht te schrijven. Dat gaat zo een paar dagen door. Daarna moet je ze laten liggen om te zien wat het eigenlijk is.”

“Als T.S. Eliot zijn gedichten teruglas, begreep hij ze soms niet helemaal en hij wist ook niet waar ze vandaan kwamen. Dat gevoel ken ik wel. Dan moet je ze laten liggen tot je weet dat het goed is. Gedichten moeten eerst ‘waar’ worden.”

Wanneer is het ‘waar’?

“Het moet een tijd lang liggen, het moet passen in een bepaalde vorm van filosofie. Dat weet je instinctief. Zo’n gedicht moet ook even aan zichzelf kunnen wennen. Is het alleen maar mooi of betekent het ook echt iets?”

“In 1970 kwam de bundel Gemaakte gedichten uit. Dat zegt al veel: er zit iets van een bewustheid in. De vroege leeftijd kun je niet ontkennen: je wist nog niet zoveel en je had nog niet zoveel gelezen, maar na verloop van tijd is het een beroep. Ik schreef Het lied van schijn en wezen (1981); op een gegeven moment kun je ‘schijn’ en ‘wezen’ scheiden.”

Welk redactioneel commentaar zou u de jonge Cees Nooteboom, misschien toch een andere dichter dan de oude Cees Nooteboom, geven?

“Daar zou ik heel lang over na moeten denken. Ik zou graag een man uit een stuk zijn, maar je bent altijd meerdere personen: je hebt stemmingen, je wordt verrast, er gebeurt iets verschrikkelijks of iets prettigs. Dat krijgt allemaal zijn weerslag in de poëzie. Maar ik denk dat door de bundel heen wel een zekere persoon te zien is.”

“Ik heb die gedichten nooit met redacteuren besproken. Ik hoor wel eens dat mensen uren met hun redacteur zitten en dat die dan zegt: ‘Zou je niet dit of dat doen?’ Dat lijkt me iets gruwelijks. Ik ben eigenwijs, met de nadruk op het wijze en niet op het eigene. Op een gegeven moment weet je bepaalde dingen.”

“Rob Schouten schreef in een recensie in Trouw dat, hoewel ik begon te dichten in de tijd van de Vijftigers, mijn gedichten daar niets van weg hadden. Daarin heeft hij gelijk. Ik ben altijd mijn eigen gang gegaan in de poëzie.”

U onderhield wel vriendschappen met Vijftigers als Remco Campert en Hugo Claus.

“Voor Hugo Claus schreef ik het gedicht Envoi. Ik gaf het hem toen hij op zijn sterfbed lag. Dat beschrijft het soort vriendschap (‘Nu je leeft hou ik van je, nu je schrijft/aas ik op het kadaster van wat we ooit waren’). Hij was al beroemd voordat ik aankwam. Hierdoor was er altijd een zekere afstand.”

“Van al die mensen leer je iets, ik denk vooral een manier van zijn. Met Remco Campert had ik weer een ander soort contact: wij waren twee Haagse jongens, kostschoolverleden, vaders dood. Dat schiep een band.”

In het verzameld werk komen verschillende poëtische vormen voorbij. Zelfportret van een ander (1993) bestaat bijvoorbeeld uit prozagedichten. Hoe bepaalt u de vorm?

“Zelfportret van een ander (1993) schreef ik bij de tekeningen van de Duitse kunstenaar Max Neumann. Ik wilde hem vragen of hij een bundel wilde illustreren, maar ik hoorde dat hij niet aan illustraties deed, dus schreef ik gedichten bij zijn werk. De regels kwamen gewoon.”

“Ik zat op het strand in Menorca en ik zag een oude man. Hij had geen veren aan zijn voeten, maar hij deed me toch aan de mythologische figuur Hermes denken. Door die tekeningen aangejaagd kwamen er dichtregels, maar het zijn geen beschrijvingen van zijn tekeningen: ‘Aan het andere eind van het strand (...)zit een oude man op de rotsen. In zijn hand heeft hij een stok, aan zijn voeten kapotte sandalen met gerafelde, omlaaghangende vleugels.”

Ik vind het motto van die bundel zo mooi: ‘Zielsverhuizing gebeurt niet na maar tijdens het leven.’

“Ik schreef het op en dacht: van wie is dat citaat ook alweer? Het klonk me in de oren alsof het al heel lang bestond. Het was ook zo waar.” Lacht: “Ik bleek het zelf te hebben bedacht.”

Waarom begint de verzamelbundel met uw meest recente werk en eindigt het met het oudste werk?

“Als ik u een gedicht van me wil laten lezen, laat ik u geen gedicht lezen dat ik veertig jaar geleden schreef. Ik laat natuurlijk een nieuw gedicht zien. Als u benieuwd bent waar het allemaal vandaan komt, kunt u terug in de tijd.”