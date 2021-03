Catwalktrends: het wordt lente, je mag weer schitteren

Een verlangen naar escapisme, vatte Simone Rocha haar gevoelens samen na haar ‘show’ in september met tien modellen in de Hauser & Wirth gallery in Londen. Voorafgaand hadden gasten hun temperatuur moeten laten controleren en ze moesten een formulier ondertekenen dat ze zich niet ziek voelden.

De ‘shows’ die de mode voor dit voorjaar en de zomer bepaalden, vonden een half jaar geleden plaats. De wereld lag op dat moment al ruim vijf maanden onder een coviddeken, uitzicht op feestjes en etentjes was er niet. Het was al heel wat om te denken aan een leven voorbij het einde van de straat. Ga dan maar eens mensen verleiden om je kleding te kopen.

Veel was virtueel, zoals de show-in-a-box waarbij JW Anderson alle ingrediënten om de presentaties te zien en voelen naar de media stuurde. Jeremy Scott kwam met marionettenpoppen, gehuld in een kakofonie van tule en bloemenprints. Enkele merken waren wat voorzichtig, maar de meeste gingen volledig voor kleren om jezelf mee op te vrolijken. Hier in woord en beeld de tien belangrijkste trends.

1. Accent op benen en middenrif

Isabel Marant. Beeld Getty Images

Benen mogen shinen, na maandenlang sweat­pants. Vertaling: ontwerpers koesteren hoop, want in economisch gunstige tijden worden rokken altijd korter, zo leert de geschiedenis. Zie nu het aantal mini-jurken, micro-mini­skirts, cady shorts en hier en daar een hotpants: gebreid van chenille bij Miu Miu, bij Chloé eenvoudig van zwarte crêpe, bij Isabel Marant in bloemenprint met ruches. Opvallender is de terugkeer van het ontblote middenrif, denk Britney Spears, queen of the crop top tijdens de jaren nul. Waar Britney was, was ook haar navel. Verschil: de top wordt nu niet meer gecombineerd met een joggingbroek of hotpants, maar is gekleed, in combinatie met een chique lounge­broek. Zo zijn ze er van kant en zijde met ruches bij Isabel Marant, als gebreide haltertop bij Balmain, of als korte blouse, onder de boezem gestrikt, bij Gucci. Statement-oorbellen met parels erbij, en je kunt er ook mee naar de Zuid­as.

2. Curve hugging stuff

Saks Potts. Beeld Getty Images

Toch aan het struinen naar oude foto’s van Britney, google dan ook even videoclips van J.Lo en Kylie Minogue uit de jaren 2000. Loeistrakke stretch jurken, gebreide opengewerkte tops, leren broeken met geregen veters over het been en kanten tops met een opvallend gekleurde beha eronder. Het Deense merk Saks Potts biedt alles. De Israëlische ontwerper Alber Elbaz, terug van weggeweest, brengt voor zijn nieuwe label AZ Factory comfortabele korte jurken van hightech stretchbreisels met ritsen en pofmouw.

3. Nieuwe romantiek

Simone Rocha.

Katoenen blouses met ballonmouwen, bloemrijke haaraccessoires, strikken en linten, waarmee je de koningin van het bal bent. Neem ­Cecilie Bahnsens transparante organza jurk met zoete paarse en roze pailletten, gesmokte of met bloemen geborduurde exemplaren. Sarah Burton voor McQueen geeft een sinistere, nostalgische draai aan romantiek in haar campagnefilm First Light, geregisseerd door Jonathan Glazer, waarbij twee modellen in met de hand beschilderde kanten en tulen ‘baljurken’ door de Theems waden. Veel geroemd zijn Simone Rocha’s jurken van tule en broderie anglaise, met ronde heupen, bijzondere mouwvormen, met parels versierde boezem, en strikken op de rug. Sportief en romantisch gaan ook prima samen, en maken de look wat luchtiger en jeugdiger, zoals bij Miu Miu met een transparante gele crop top vol ruches, gedragen op een gebreide hotpants.

4. Statementbroek

Circusbroek van Loewe.

De supersized broek, ook wel de loungebroek genoemd, is er in sportieve stoffen maar ook in leer en naturel linnen. Dan weer laag op de heup hangend, maar ook tot hoog in de taille, de high-rise in modetermen. De taille wordt geaccentueerd door een breed elastiek met aansnoerkoord of opvallende ceintuur. De wijde broekspijpen zijn vaak te lang, wen er maar an. Daarbij komen de plateauzolen (zie trend 10) goed van pas. Wie durft gaat voor een roze Loewe ‘circusbroek’ of voor een Oscar de la Renta. Vanwege de handbeschilderde bloemen erop, is de prijs (even slikken) wel twee keer zo hoog: 1400 euro.

5. Kleur en een kakofonie aan prints

Versace Trésor de la Mer. Beeld Versace Press Office via Getty I

Dans alsof niemand je ziet in de maxi jersey stretch rokken in psychedelische prints van Tom Ford, honderd jaar oude gestreepte stoffen van Kenneth Ize, gemaakt op traditionele weefgetouwen in Nigeria, en vintage geïnspireerde graphics van La DoubleJ uit Milaan. Gucci dook in het archief van de Amerikaanse ontwerper Ken Scott (die in de jaren zestig en zeventig vanuit Milaan naam maakte met zijn botanische stoffenprints). Niet te vergeten ook: Versaces Trésor de la Mer midi-jurken vol zeesterren. Leuk in Dubai aan het zwembad, mét cocktail, inclusief vaccinatie. Zeker ook mee in de koffer: Dries van Notens zwarte katoenen one-shoulder top met neongroene print.

6. Zilver

Miu Miu. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Een kleur om te laten zien dat we weer zin hebben in feesten, in het leven, in alles. Over­dressed zijn is verleden tijd, zilver is nu ook voor overdag naar het park of de supermarkt. Zie korte zilveren jurkjes van polyester bij het Deense Ganni, zilveren teenslippersandalen bij Miu Miu, paillettenrokken (fijn combineren met een neon overhemd), of straplessjurken met bijpassende broek bij Saks Potts.

7. Athleisure

Miu Miu.

Comfortabele items die te veel naar het huispak neigen (omslagdoeken en wikkeltops) negeren we graag. Maar er wel athleisure om van te smullen. Draag zo’n luxe trainingsjack van Miu Miu op een run-proof wikkelrok in zachtroze ruit met split, gecombineerd met leren mid-heel sneakers en een handtas in snoepkleuren met veel extra’s eraan. (Bij Fendi bijvoorbeeld voor waterfles en telefoon). Ook bij Miu Miu een roze chenille vest, tikkeltje Chanel, met grote zakken, op een rechte, witte jersey rok. Goudkleurige riem erbij, hakken en een rode coltrui eronder. Die contrasterende coltrui is een must, ook onder Prada’s trui vol cut-outs. Die is nu al één van de meest gefotografeerde items.

8. Upcycling, recycling en vintage

RVDK. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Geen ontwerper kan meer om dé problematiek van de mode-industrie heen: duurzaamheid. De ontwerpers die zich vanaf het eerste uur met upcycling en recycling hebben beziggehouden, hebben uiteraard een voorsprong. De wil om de mode-industrie te veranderen komt bij hen uit het hart, is niet opgewekt onder druk van de consument. Marine Serre, RVDK en Duran Lantink zijn drie van de voorlopers. Laatstgenoemde maakt onder meer geüpcyclede capsulecollecties van overstock voor luxe internationale multi brand stores. Hij presenteert binnenkort zijn eerste eigen collectie op Paleis Soestdijk.

9. Volumineus verrassend

Loewe, ballonmouw. Beeld Getty Images

Het nieuw silhouet is groots, met verrassende, volumineuze jurken met dito ballonmouwen waarmee je alleen overdwars door een deur kan. Reken op 1 koffer per exemplaar. JW Anderson voor Loewe en Simone ­Rocha zijn hierin het meest uitgesproken. En niet te vergeten Christopher John Rogers (hij maakte de inauguratiejas van Kamala Harris en rekent Beyoncé tot zijn klanten). Binnenkort is zijn werk te zien op de expositie Black Voices in Fashion in het Centraal Museum in Utrecht. Wie naar iets minder groots verlangt, maar toch gaat voor een traffic-stopping look: Stella McCartney’s fuchsia jurk met golvende mouwen, terug uit de jaren zeventig.

10. Plateausandalen

Simone Rocha. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

In zuidelijke landen zijn ze nooit weggeweest, deze zomer kun je ook hier niet zonder: de plateauzool, vaak met sportieve referenties. Zoals een open witte gymp met parels bij Simone Rocha. Eveneens in wit, met een gekleurd veter­detail en blokhak, bij Gucci, als Japanse slipper bij Marni, en met kristallen gesp bij Roger Vivier. Alternatief voor de Birkenstock is deze zomer de verende slipper van Kenzo. Voor wie de plateauzool iets te jaren zeventig vindt, zijn er Chanels citroengele hiking sandalen. Ook best even slikken.