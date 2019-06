Cassius-deejay dood na val van dak

Zdar (echte naam: Philippe Cerboneschi) vormde sinds 1989 samen met Hubert Blanc-Francard (artiestennaam: Boom Bass) het populaire duo Cassius. In ons land scoorde het koppel twee Top 40-hits: Cassius 99 (1999) en The Sound of Violence (2003). Feeling for You was in 1999 een zomerhit in de Europese clubs.

Pioniers

De twee werden gezien als pioniers van de Franse elektromuziek. Ook remixten ze nummers van groepen als Air en Daft Punk. Cassius stond op het punt zijn achtste album uit te brengen. Vrijdag komt Dreems uit. De nieuwe single van Cassius, Calliope, vercheen eerder deze week.

Acht jaar geleden kwam ook al een Franse elektro- en hiphopproducer om het leven na een val van een dak. Dj Mehdi overleed in 2011 toen het glazen dak van zijn appartement instortte tijdens een feestje, drie andere mensen raakten gewond.