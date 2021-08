Cartoonist Suvaal legt op postzegels innovaties uit met een knipoog

Een vlieger die voor windenergie zorgt. Beeld Erwin Suvaal

Begin dit jaar klopte de TU in Delft bij Suvaal aan om de illustraties van een van de nieuwe Nederlandse postzegelvellen te verzorgen, met als onderwerp technische innovaties. Aan hem de taak om de vaak diepgaande, ingewikkelde onderzoeken in een tekening van 3 bij 4 centimeter aan de burgers te vereenvoudigen. “Ik werk al een jaar of vijf samen in opdracht voor de TU,” zegt Suvaal, wiens partner Luci van Engelen de laatste hand legde aan de vormgeving van het postzegelvel. “In onderzoeken van de TU zit veel gemeenschapsgeld en de universiteit wil ook aan leken uitleggen wat daarmee gebeurt.”

Susanne Sleenhoff van de TU Delft interviewde de onderzoekers en filterde alle te technische informatie eruit. Daarna lag de bal bij Suvaal, die met de cartoons op ludieke wijze de essentie van de innovaties duidelijk maakt. “Dat doe ik met een grapje, zonder de draak te steken met het onderzoek.”

Ideeën

Zo is er een 3D-geprinte enkelbrace die verstuikingen voorkomt. In de afbeelding is ook te zien hoe een vrouw die deze niet draagt zich bezeert. “Hoe ik op al die dingen kom? Ik lees heel veel strips en boeken,” zegt Suvaal. Hij begon daar al in de jaren tachtig mee en heeft met Van Engelen het bureau CVIII Ontwerpers.

Varen tussen de zonnepanelen. Beeld Erwin Suvaal

Suvaal heeft niet echt een favoriete postzegel. De blije, gamende patiënt bij de tandarts, een onderzoek met een oplossing om de angst en pijn te verdringen, vindt hij geslaagd. Op een andere postzegel staat een mobiel windenergiesysteem dat een vlieger gebruikt om stroom op te wekken. De windmolen vraagt zich in de cartoon af wat dit nu weer voor nieuws is. “Ik had eerst een kokmeeuw getekend die schrok van de vlieger. Die associatie wilden de onderzoekers juist niet, om te voorkomen dat mensen denken dat de vlieger een bedreiging zou zijn voor vogels, zoals windmolens.”

Gamen in de tandartsstoel. Beeld Erwin Suvaal

Suvaal moest bij het maken van de cartoons rekening houden met de wensen van de onderzoekers en de mogelijkheden. “Een onderzoeker wil vaak het liefst zoveel mogelijk uitgelegd hebben in de tekening, maar op de postzegel moeten ook het woord Nederland, het jaartal, het cijfer 1 voor de waarde en een winkelhaak voor de oriëntatie. Gelukkig kan op het vel naast de postzegels wel een korte uitleg worden gegeven.”

De cartoons zijn voor een groot deel handwerk. “Zeventig procent van de tekeningen zet ik op papier, minimaal zes of zeven keer zo groot getekend, anders is het niet te doen. Het uitwerken gebeurt wel op de computer. Het meeste werk zit in het bedenken van het beeld. Ik doe er per postzegel meestal een paar dagen over, maar de uitwerking kan in enkele uren af zijn. Het is net als met de marathon, er zit meer tijd in de voorbereiding dan in het lopen van de afstand zelf.”

Het werk van Suvaal zal tot in lengte van jaren worden bekeken. “Het sparen van postzegels leeft nog steeds. Ik denk dat de helft van de zegels verdwijnt in verzamelingen.”