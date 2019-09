Caroline Tensen: ‘Vroeger was ik nu te oud geweest voor tv’

Caroline Tensen bij de RTL FestiFall seizoenspresentatie. Beeld Hollandse Hoogte / Patrick Harde

Het bloemetje. Zelden werd een programma­onderdeel zo vaak geparodieerd als het vooruitgestoken boeketje tussen de deurposten van zo’n typisch Hollandse rijtjeswoning uit Het spijt me: “Heeft u een idee van wie het zou kunnen zijn? Wie heeft er iets goed te maken?”

Het programma dat van 1993 tot 1999 een kijkcijferhit was, keerde woensdag terug op televisie. Mét de presentatrice van toen, Caroline Tensen, maar zónder het bosje bloemen aan de voordeur. De rentree trok ruim 600.000 kijkers.

Wat is er met het bloemetje gebeurd?

Caroline Tensen: “Zo grappig dat zoveel mensen dat boeketje zich nog herinneren. We hebben er veel over vergaderd: moeten die bloemen weer terug? Maar het leek ons gewoon iets te tuttig. We wilden vernieuwen, hè. Dat boeketje paste er gewoon niet meer bij. En ik moet zeggen: ik miste het ook niet bij het opnemen. We hebben vooraf zelfs getwijfeld of we de naam Het spijt me zouden gebruiken, maar uiteindelijk bedachten we: als wij het niet doen, doen anderen het wel, want het komt op hetzelfde principe neer.”

Wat is er allemaal veranderd?

“Het programma draait nog meer om het bij elkaar brengen van mensen. Daar ben ik heel blij mee. Ik had geen zin meer in alleen maar platte ruzies. Ik kon me uit een van de laatste seizoenen een twist tussen twee zussen herinneren. Het dochtertje van de één had Fristi gemorst op het tapijt van de ander en dat was uit de hand gelopen. Kijk, dat trek ik dus niet meer. Ik ga niet de ene week voor de Postcodeloterij op reis naar het probleemgebied langs de grens van Eritrea om me dan terug in Nederland in zulke futiliteiten te verdiepen.”

“En wat ook anders is: ik bel nu zelf bij de mensen aan. Daardoor krijg ik veel meer mee van hun ongefilterde emoties. Best pittig. Ik denk niet dat ik dat had aangekund toen we in 1993 – ik was pas een paar jaar op tv – begonnen.”

Het spijt me was toentertijd een van de voorlopers van de reality-tv en kreeg veel kritiek. Het AD schreef na de eerste uitzending bijvoorbeeld: ‘Caroline Tensen heeft zich laten verleiden tot iets bijzonder plaats. Want Het spijt me is uitsluitend opgezet om veel valse emoties te exploiteren. En dat is laag.’

“Die teksten kan ik me niet herinneren. Sowieso heb ik weinig meegekregen van controverse. Dat er volksstammen mensen keken, dát weet ik nog goed. Ik ben het ook totaal niet met die kritiek eens. Ik weet hoe mooi en puur wij het programma maakten.”

“We hebben zo veel items niet uitgezonden, puur om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Nu ook weer.”

“Mijn programma’s DNA onbekend (waarin mensen de uitslag van een verwantschapsonderzoek te horen krijgen) en Babyboom (over ongewenste kinderloosheid) kregen, vooral vooraf, hetzelfde commentaar: dat doe je toch niet op tv. Maar toen mensen zagen hoe integer die zaken in beeld waren gebracht, was de kritiek snel verstomd.”

Behalve Het spijt me, keerden recent Kees & co, Lingo en Man bijt hond meer oude succesformules terug. Wat is uw verklaring voor die nostalgiegolf?

“Ik weet het echt niet, maar ik vind het wel leuk! Man bijt hond en Lingo scoren hartstikke goed. Of kijk naar Denkend aan Holland met André van Duin en Janny van der Heijden. Dat zou een paar jaar terug als veel te langzaam zijn weggezet, maar trekt hartstikke veel kijkers. Juist in deze snelle tijd vinden mensen het blijkbaar prettig om even rustig voor de buis te zitten.”

Robert ten Brink, 63, kreeg recent een nieuw contract bij RTL. Hij zei: “Tien jaar geleden was het in Nederland onmogelijk dat iemand van mijn leeftijd bij een grote commerciële zender zo’n verbintenis zou tekenen.”

“Ja, leuk hè. Ik ben het helemaal met hem eens. Er is echt iets veranderd in de tv-wereld. Oké, ik doe er ook wel echt mijn best voor: ik probeer fit te blijven, niet te ver uit te dijen. Het hoort ook bij mijn vak om er nog enigszins appetijtelijk uit te zien. Maar toen ik begon was je, zeker als vrouw, met 50, 55 jaar gewoon te oud. Nu blijkt onze generatie een grote achterban van trouwe kijkers mee te brengen, en dat zijn precies de mensen die nog veel televisie kijken. De generatie presentatoren die achter ons komt, die ook voor betaalplat­formen als Videoland presenteert, heeft het in die zin veel lastiger. Het versnippert allemaal.”

U bevindt zich op uw 55ste in het midden van een kijkcijferoorlog tussen RTL en SBS. Hoe beziet u het strijdtoneel?

“SBS zal zeker sterk komen opzetten. Het is natuurlijk niet zo dat John de Mol maar wat doet, hè? En onderschat Linda de Mol niet, die dit weekend met haar programma’s begint. Maar dat wil zeker niet zeggen dat RTL wordt weggeblazen. We staan er goed voor volgens mij. En die strijd houdt ons allemaal alleen maar scherp. We moeten met z’n allen superalert zijn.”

U neemt het met RTL ook op tegen uw oud-­collega’s bij de publieke omroep, waar u dit jaar vertrok. U zei: “Ik was daar op de reservebank beland.”

“Zo voelde het, ja. Dat deden ze bij de AvroTros niet expres. Bij het wijntje voor mijn afscheid zeiden nog: ‘We wilden je echt wel meer inzetten, maar hebben het ook niet voor het zeggen.’ Dat geloofde ik. De structuur bij de publieke omroep is nu eenmaal niet eenvoudig. Meerdere bestuurslagen, verschillende omroepen en er moest ook nog worden bezuinigd. Er waren eigenlijk te veel presentatoren voor een gering aantal uitzendavonden. Het was dringen geblazen.”

“Ik ga er zeker niet lelijk over praten, want ik heb het goed naar mijn zin gehad, maar ik had graag wat meer gewerkt in die laatste jaren. In die zin ben ik wel heel blij weer bij RTL terug te zijn. Daar bepalen ze alles zelf. Er is één directie, een leuke groep, hele verschillende presentatoren en zeven dagen om uit te zenden.”

Bij RTL kwam plaats vrij dankzij de koopdrift van John de Mol en Talpa.

“Het begon met de quiz Eén tegen 100, die ik al 19 jaar presenteer. Die ging van de publieke omroep naar RTL. Tien dagen nadat dat nieuws bekend werd gemaakt, vertelde Wendy van Dijk naar Talpa over te stappen. Zij presenteerde onder meer Wie ben ik? Vlak daarna belde RTL: ‘Je begrijpt, wel: jij gaat Wie ben ik? weer doen. Niet lang daarna vertrok Linda de Mol ook.”

Was u blij toen u van hun vertrek hoorde?

“Tja, zo gaan die dingen. En Wie ben ik? is uiteindelijk mijn programma. Ik heb het tien jaar gemaakt met André van Duin en Ron Brand­steder. Het voelt alsof ik het weer terugkrijg. Ik heb lang alleen maar serieuze programma’s gemaakt, maar ik houd ontzettend van keten. Ik word echt verwend.”

Het spijt me. Woensdag, 20.30 uur, RTL4.