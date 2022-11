Carmelo La Bionda maakte van Vamos a la playa een vederlichte zomerhit met een sinistere boodschap

Het had weinig gescheeld of Vamos a la playa had niet geklonken als de opgewekte zomerhit uit 1983 die we kennen, maar als een duister, industrieel new-wave nummer. Het liep dus anders en dat is vooral te danken aan producer Carmelo La Bionda.

Dat iedereen de cultklassieker Vamos a la playa van het Italiaanse duo Righeira nu kent als vederlichte synthesizerkitsch is de verdienste (of de schuld) van Carmelo La Bionda, een van de grondleggers van de italodisco. Zaterdag overleed La Bionda in zijn woonplaats Milaan.

Het verhaal achter Vamos a la playa (gevolgd door het onvermijdelijke ‘oh-ohoho-ho!’) is sowieso wonderlijk, al was het maar omdat de Spaanse tekst wordt gezongen door twee Italianen. En anders dan het refrein doet vermoeden is het geen onbezorgd liedje over naar het strand gaan, maar een dystopisch nummer over het ontploffen van een nucleaire bom, waarna de radioactieve straling alle vissen in zee doodt en het haar van alle mensen die geen pet dragen verschroeit. Voorwaar geen gezellig zomerdeuntje dus.

De originele versie van Righeira klonk dan ook een stuk onheilspellender. Niet geheel verwonderlijk, omdat schrijver Stefano Righi, die zichzelf de artiestennaam Johnson Righeira had aangemeten, niet alleen een liefhebber was van Italiaanse pop, maar ook fan was van punk en new wave. In zijn versie klonk Vamos a la playa als een nummer dat het einde van al het leven op aarde aankondigde.

Dat veranderde toen de op dat moment al zeer succesvolle producer Carmelo La Bionda zich er tegenaan ging bemoeien. Hij gold als een van de pioniers van de italodisco.

Beïnvloed door het vroege elektronische werk van Kraftwerk en van Giorgio Moroder had zich eind jaren zeventig in Italië een nieuwe muziekstroming ontwikkeld, met een futuristische, vrolijke sound, doordesemd met spacey geluidseffecten. Italodisco was, zo bleek al snel, ook erg hitparadevriendelijk, iets dat Carmelo en zijn drie jaar jongere broer Michelangelo La Bionda als geen ander begrepen.

Cultklassieker

De op Sicilië geboren, maar in Milaan opgegroeide broertjes La Bionda hadden, onder meer onder het alias DD Sound, al talloze hits gescoord, met als bekendste het melige maar onweerstaanbare One for you, one for me. Toen Carmelo de demoversie van Vamos a la Playa te horen kreeg, wist hij dat hij goud in handen had.

Een half jaar sleutelde hij aan het nummer, zowel in de studio in Milaan als in München, en toen het in de zomer van 1983 uitkwam als single (met zowel een Spaanse als een Italiaanse versie) bereikte het binnen no-time de hoogte posities in de Europese hitlijsten. Nog steeds geldt Vamos a la playa als een cultklassieker.

La Bionda zou zich later toeleggen op het componeren van soundtracks voor films, al scoorde hij in 1999 onder zijn eigen naam ook nog een zeer bescheiden hitje met het eurodance nummer Eeah Dada. Ook schreef La Bionda de Italiaanse tekst van Celine Dions klassieker My heart will go on en bestierde hij een studio in Milaan waar onder anderen Ray Charles, Robert Palmer, Depeche Mode en Rihanna muziek opnamen. La Bionda overleed zaterdag op 73-jarige leeftijd, hij leed aan kanker.