Carice van Houten zoekt én vindt voorouderlijke trauma’s in Schotland

Carice van Houten in 'Verborgen verleden'. Beeld NTR

In het nieuwe seizoen van Verborgen verleden werd de stamboom van Carice van Houten uitgeplozen. Nu wist de actrice al best veel over haar voorouders, bijvoorbeeld dat ze Schotse roots had. Dat maakte nieuwsgierig, maar Van Houten had nog een diepere reden om in haar verleden te duiken: “Het doorgeven van trauma’s interesseert me erg. Dat je de pijn kan laten stoppen door je trauma’s in de ogen te kijken.”

Be careful what you wish for, zouden de Schotten zeggen.

Van Houten werd in Edinburgh enthousiast ontvangen door een plaatselijke historicus: “Er stroomt Schots bloed door je aderen, ik ben jaloers.” Van Houten bleek een nazaat van de Lockhartclan én de Thomsonclan: “Je hebt een grote keuze uit kilts,” grapte de historicus.

Maar er kwamen ook minder vrolijke zaken uit het verleden aan het licht. Zo bleek de opa van haar oma, kapitein James Thomson, te zijn overleden in een krankzinnigengesticht waar hij door zijn vrouw was heen gestuurd vanwege obsceen gedrag, vermoedelijk een bijverschijnsel van syfilis. “Dat had ik niet verwacht,” zei Van Houten met gevoel voor understatement. Vanwege haar varende voorouder moest ze denken aan haar inmiddels overleden vader: “Hij werd altijd rustig van de zee, hij is daar ook uitgestrooid.”

Van Houten bleek ook nog Ierse voorouders te hebben die naar Schotland waren gevlucht vanwege de hongersnood in Ierland. “Een beetje een domper,” probeerde de actrice nog te relativeren maar het emotioneerde haar uiteindelijk tot tranen toe. “Ik voel heel veel dankbaarheid dat ik het heel goed heb,” legde ze haar tranen uit. “En ik had het mijn vader nog zo graag willen vertellen.”

Theatraal wellicht, die tranen in een kerk, maar Lips geloofde dat ze oprecht waren.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.