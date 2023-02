Carice van Houten en Halina Reijn over hun podcast: ‘Dat licht anarchistische zit in ons allebei’

Carice van Houten en Halina Reijn. Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

“Wat ik uit deze podcast hoop te slepen?” Carice van Houten (46) lacht. “Heel veel cash! Maar serieus: ik vind het best lastig dat Halina nu in New York woont. Voor je het weet heb je elkaar al maanden niet gesproken. Dat kan onze vriendschap best hebben, maar het is ook zonde. We begrijpen elkaar zó goed en vinden altijd zó veel steun bij elkaar...”

De bekendste boezemvriendinnen van Nederland, die elkaar ontmoetten op de toneelschool en vervolgens nationaal en internationaal doorbraken in de showbizzwereld, kunnen naar eigen zeggen onmogelijk zonder de ander. Carice van Houten en Halina Reijn speelden en werkten geregeld samen – denk aan Zwartboek (2006), Valkyrie (2008), Instinct (2019) en de serie Red Light (2020) –, maar zien hun levens nu elk op een wat ander spoor staan.

“Het was op een gegeven moment niet meer realistisch om in Nederland te blijven,” stelt Reijn (47). Vorig jaar regisseerde ze de komische thriller Bodies Bodies Bodies, haar veelgeprezen debuut in Amerika. Het succes deed haar vertrekken naar de New York. “Waar ik het qua werk heerlijk naar mijn zin heb. Maar het is ook bitterzoet, want ik houd blijkbaar toch heel veel van mijn land. Daar was ik me eigenlijk nooit zo van bewust.”

Van Houten maakte internationaal furore in de hitserie Game of Thrones. Ze dook vervolgens op in verschillende titels, maar zette haar carrière op een iets lager pitje na de geboorte van zoon Monte in 2016 die ze kreeg met de Australische acteur Guy Pearce. Inmiddels heeft ze Amsterdam ingeruild voor ‘een plek met meer rust’. Dat is zeer naar wens, al kijkt ze uit naar wat meer bedrijvigheid, zal ze later zeggen. “Halina en ik delen ook dezelfde gevoel voor humor, wat nodig is om het leven aan te kunnen.”

Wat ís die humor?

Van Houten: “Zo goed als niks serieus nemen en alles vanuit een metaperspectief zien. We kunnen ook heel dramatisch doen en zwelgen, maar uiteindelijk kunnen we ook dáár weer om lachen.”

Reijn: “Oeh, in klagen zijn we inderdaad heel goed. Dat deden we al toen we elkaar ontmoetten op de toneelschool waar we op jonge leeftijd vanaf werden geplukt. We kregen allebei de kans snel carrière te maken. Dan moet je vooral dankbaar zijn en dat zijn we ook, maar we konden heerlijk mopperen over wat ineens allemaal van ons werd verwacht.”

Van Houten: “Het is een beetje alsof we allebei op de Maan zijn geweest, maar het moeilijk vinden tegen mensen te zeggen dat het daar ook best saai kan zijn.”

New York City, is dat ook à la de Maan?

Reijn: “Iedereen zegt hoe vet het is dat ik daar nu woon, maar eigenlijk heb ik niet zo veel met deze stad. Ik vind het best complex hier. En dan kan ik soms Carice bellen die overal ter wereld is geweest en me kan influisteren dat het niet gek is dat ik hier niet de hele dag fluitend over straat loop. Sterker, ik voel me vaak alleen en onzeker. Ik ben verwend, misschien zelfs verpest, door Amsterdam. Nederland is zo’n lief, schoon land. Hier lopen de ratten over je voeten en moet ik ineens weer nederig vragen of mensen alsjeblieft koffie met me willen drinken, omdat ik geen vrienden heb.”

En jij Carice, ervaar jij op jouw beurt ook enige heimwee naar Halina’s situatie?

“Zeker! Ik ben momenteel vooral moeder en word in die situatie op bepaalde vlakken niet meer uitgedaagd. Maar daarin kunnen we elkaar steunen en zeggen: dit is ook niet alles.”

Reijn: “En ouder worden in een heel publiek beroep, dat is óók iets dat we samen kunnen delen. Als twintigers waren we heel relativerend, maar hadden we ook dromen. Vanaf je 40ste wordt dat anders. Je hebt al veel gezien en meegemaakt. ‘Car’ zei eerder tegen me dat we op een soort ‘midlifepunt’ staan. We kunnen genieten van wat we allemaal hebben beleefd, maar vragen ons ook af wat we nog willen bereiken. Je ziet ineens dat het eindig is, hoe dramatisch dat ook klinkt.”

Van Houten: “Inderdaad, je sterfelijkheid is ineens een onderwerp geworden. En is al dat harde werken dat we deden ook zaligmakend?”

Carice, je leven stond lang vol in de schijnwerpers. Dat is nu minder. Hoe bevalt dat?

“Goed, al wil ik daarbij zeggen dat het me nooit om de schijnwerpers te doen was. Rijk en beroemd worden? Ik wilde gewoon acteren! Dat mis ik nu best. Maar ik geniet ook van dat redelijk anonieme bestaan, niet steeds herkend worden op straat en niet alleen maar jezelf hoeven te definiëren naar wat je hebt bereikt. Een heel interessant proces kan ik je zeggen. Met een kind wordt je leven helemaal anders. Ik heb alleen wel vrij lang in die moedermodus gestaan en denk nu: ik moet weer íets maken. Dat kan een documentaire zijn, een plaat maken of iets ontwerpen. Ik sta beslist niet stil. Op dit moment maak ik me vooral druk om het klimaat.”

Reijn: “En ons bedrijf Man Up (een productiehuis dat verhalen wil vertellen vanuit een vrouwelijk perspectief, red.) gaat ook door. We zijn bezig met een verfilming van De Geschiedenis Van Mijn Seksualiteit , geschreven door Tobi Lakmaker. En deze podcast is ook een uitingsvorm. We genieten in deze tweede helft van ons leven van het ondernemen.”

Voor jou Halina gaan na Bodies Bodies Bodies vast wat deuren open daar.

“Zeker. Ook omdat ik een vrouw ben, wat tegenwoordig ineens heel hip is, haha. Er zijn veel aanbiedingen, maar ik heb besloten iets te doen wat ik helemaal zelf schrijf en maak. Ik heb daarover getwijfeld. Moet ik kansen laten lopen en volledig op mezelf wedden? Zeker in Amerika, dat best een jungle is. Elke dag vraag je jezelf hier af: gaat iets wel of niet door? Maar het ziet er goed uit.”

Wat hebben jullie van elkaar geleerd?

Reijn: “Schaamteloos durven zijn. In mijn film Instinct zit een shot waarin Carice, die de hoofdrol speelt, op bed een grote zwarte hond ziet zitten. Die zit er natuurlijk niet echt, het is een uiting van een soort angstpsychose. Iedereen praatte op me in: ‘Niet doen, niemand die dat snapt.’ Dan ren ik naar de wc om Carice, die op dat moment heel ergens anders was, te bellen. ‘Alleen doen wat jij wilt,’ zegt ze dan. Van haar leerde ik meer moed te tonen.”

Carice, wat leerde jij van Halina?

“Ik waardeer vooral haar authenticiteit, dat egoloos zijn in heel veel dingen. Ze is veel minder ijdel dan ik. Ik wil alle foto’s van mezelf eerst goedkeuren. Halina zegt: ik vind het allemaal wel best zo. Die vrijheid is heel inspirerend.”

Halina: “Dat licht anarchistische zit in ons allebei. Kijk, Carice lijkt misschien een prinses uit een ander tijdperk, maar ze is ook gewoon een Hollandse boerin. Dat vind ik heel gaaf!”

Heeft de buitenwereld een verkeerd beeld van jullie?

Carice: “We zijn wel heel anders dan mensen denken ja, iets dat je ook in de podcast gaat horen. Niemand weet dat ik best een schooier ben. Mensen denken aan een marmeren bak met veel goud en een butler. Echt niet! Halina en ik zijn allebei jaren 70-kids uit een vrij gezin zonder veel regels. Een beetje principeloos. Daarom hoor je ons niet snel oordelen over anderen.”

Hoe rijmt dat met het feit dat voor dit interview een e-mail met regels binnenkwam? ‘Geen vragen over privélevens, niet over kinderen, et cetera...’

Halina: “Andere mensen beschermen vaak onze privélevens. In de podcast hebben we zelf die regie en durven we heel schaamteloos te zijn. Je kunt trouwens ook heel intiem praten, zoals in dit gesprek, zonder in details te treden en allerlei namen te noemen. We hebben veel heftige dingen meegemaakt in de Nederlandse media. Bij Bodies Bodies Bodies ging het bijvoorbeeld toch weer veel over hoe ik eruitzag in plaats van over de film.”

Carice: “Daar verbazen we ons over, maar kunnen we ook weer erg om lachen. Dat is die metalaag waar ik het eerder over had.”

Carice & Halina verschijnt vanaf 22 februari wekelijks op woensdag in alle bekende podcastapps