Carice van Houten en Halina Reijn in Nederlandse dramaserie

Halina Reijn , Maaike Neuville en Carice van Houten. Beeld Janey van Ierland

Red Light is de titel van een nieuwe dramaserie waarin Carice van Houten en Halina Reijn volgend jaar te zien zullen zijn. BNNVara meldt dat het een serie is over ‘drie vrouwen die zichzelf verliezen en elkaar vinden in de wereld van prostitutie en mensenhandel’. En dat er een mysterieuze vermissing in centraal staat. Het betreft een coproductie met de Vlaamse zender VTM. De opnames vinden deels in Antwerpen plaats en gaan deze week van start.



Naast Van Houten en Reijn speelt de populaire Belgische Maaike Neuville een rol in de serie. Van Houten en Reijn namen voor Red Light niet alleen het initiatief, maar ze zijn als creatieve producenten ook nauw betrokken bij de totstandkoming.



Vrouwelijk perspectief

‘Het is onze missie om met Man Up belangwekkende verhalen te vertellen vanuit een vrouwelijk perspectief’, laten Van Houten en Reijn in een statement over hun productiebedrijf weten. ‘Red Light is een verhaal met enorme urgentie, over vrouwen, seksualiteit en macht. We zijn erg trots dat na lange voorbereiding de opnames nu gaan beginnen. We geloven dat dit een zeer wervelende, actuele serie wordt.’



Man Up is ook verantwoordelijk voor de film Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn dat op 12 augustus zijn wereldpremière beleeft op het gerenommeerde festival van Locarno. Carice van Houten speelt in deze thriller de hoofdrol, samen met Marwan Kenzari. Het is tevens de opening van het Nederlands Filmfestival waarna de productie op 3 oktober te zien is in de Nederlandse bioscopen.



In de serie Red Light delen Van Houten en Reijn ook het scherm. De laatste keer dat dit gebeurde, was in Zwartboek van Paul Verhoeven uit 2006. De regie van de nieuwe tv-reeks, te zien in 2020 op NPO 1, is in handen van de Vlamingen Wouter Bouvijn en Anke Blondé.

De actrices Halina Reijn en Carice van Houten, regisseur Paul Verhoeven en de opnameleider op de set van de nieuwe Nederlandse film Zwartboek. Beeld ANP

Terugkeer

Voor Carice van Houten (42) zijn Instinct en Red Light een terugkeer naar acteren op Nederlandstalig grondgebied. Ze maakte in eigen land faam met titels als Minoes, Suzy Q en Komt Een Vrouw Bij de Dokter. Het publiek hoorde het talent voor het laatst in haar moerstaal in Alles is Familie in 2012. Hierna nam haar internationale carrière een vlucht met de hitserie Game of Thrones, die inmiddels ten einde is. En op de set van de western Brimstone in 2016, sloeg de vonk over tussen haar en tegenspeler Guy Pearce. De twee hebben een huis in Australië en zijn ouders van een zoontje Monte van bijna 3 jaar oud.



“Ik zou best graag weer in een Nederlandse productie willen spelen’’, vertelde Van Houten in 2017 nog aan het AD. “Er lopen genoeg interessante filmmakers rond in ons land. Maar ik wil mezelf niet herhalen. Ik doe dit vak ook om mezelf uit te dagen. Ik heb niets tegen een rol in een romantische komedie, maar dan moet die wel goed geschreven zijn. Ik vind het wel jammer dat het op dit moment kennelijk het enige genre is dat zo veel publiek trekt. Er is een vervlakking in de maatschappij gaande die we helaas ook terugzien in cultuur.”



Van Houten speelde sporadisch in andere films (als Domino van regisseur Brian De Palma), maar veel ruimte was er niet. Game of Thrones slokte al haar tijd op en het contract voor de serie schreef voor dat ze te allen tijde beschikbaar moest zijn om weer in de rol van de roodharige en vileine priesteres Melisandre te kruipen. “Ik krijg sinds Game of Thrones wel veel rollen als heks aangeboden, maar omdat ik juist verschillende dingen wil doen, heb ik daar geen interesse in.”



Red Light, deels geschreven door Instinct-scenariste Esther Gerritsen met medewerking van Frank Ketelaar (KLEM, Overspel) valt binnen de ambitie van de publieke omroep om voortaan minder, maar grotere en kwalitatief hoogwaardiger drama te brengen. In aantocht zijn ook De Stamhouder, naar het gelijknamige boek van journalist en biograaf Alexander Münninghoff en een dramaserie over het Nederlandse luchtvaartbedrijf Fokker. Door zich meer te richten op een internationaal publiek wil de NPO het hoofd bieden aan giganten als Netflix en HBO.