Canellakis dirigeert een grootse Katja Kabanova in het Concertgebouw

Karina Canellakis in het Concertgebouw tijdens haar inauguratieconcert bij het Radio Filharmonisch Orkest in 2019 Beeld ANP

Groot, zeer groot applaus en gestamp van voeten op de vloer van de Grote Zaal voor de Amerikaanse sopraan Amanda Majeski, die de harten stal van alle aanwezigen in het Concertgebouw met haar aangrijpende vertolking van de titelrol in Janáceks zevende opera Katja Kabanova.

Zoals met al Janáceks heldinnen loopt het evenmin met Katja goed af. Ze springt in de Wolga en verdrinkt. Haar zelfgekozen dood is een gevolg van haar schuldgevoel over de onbestemde verlangens die ze tijdens de afwezigheid van haar echtgenoot Tichon botviert op Boris, die verliefd op haar is.

Net als in Jenufa, nog zo’n grootmeesterlijke opera van Janácek, wordt Katja het slachtoffer van de verstikkende moraal van een kleine gemeenschap, in Katja Kabanova belichaamd door de schoonmoeder, een helleveeg van een wijf, die zowel Tichon als Katja kleineert en als oud vuil behandelt.

De Zweede mezzo-sopraan Katarina Dalayman gaf aan de schoonmoeder een ongewoon menselijke en daardoor ontroerende lading door helemaal aan het slot op het dode lichaam van Katja (Majeski stond met gebogen hoofd midden voor het podium) met meededogen neer te zien, alsof er plotseling door het pantser van genadeloosheid toch iets van een hart zichtbaar werd. Hier moest iets krachtig worden weggeslikt, vooral ook door de diep emotionerende muziek die Janácek hier uit zijn pen toverde.

Karina Canellakis toonde zich met het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor een fantastische advocate voor Janáceks druistige, meeslepende en muzikaal steeds weer verrassende drama. Wie het moest missen, kan het wonder gelukkig nog via NPORadio4.nl beluisteren.

NTR ZaterdagMatinee Janácek-Katja Kabanova Door Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor o.l.v. Karina Canellakis

Gehoord 26/3, Concertgebouw

Nog te horen: via NPORadio4.nl/concerten