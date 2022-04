Canadese Amber Bracken maakt World Press Photo van het Jaar 2022

De beste nieuwsfoto van het jaar is gemaakt door de Canadese fotojournalist Amber Bracken: een rij rode jurken aan kruisen langs een berm in de Canadese provincie Saskatchewan, ter nagedachtenis aan kinderen die stierven in de Kamloops Indian Residential School.

Bracken schoot de ‘World Press Photo of the Year 2022’ toen ze onderzoek deed naar deze instelling, die in de 19e eeuw is opgericht om verschillende inheemse gemeenschappen met geweld te laten assimileren in de cultuur van de Europese kolonisten en missionarissen.

“Het is het soort beeld dat zich op je netvlies brandt; het roept een zintuiglijke reactie op,” aldus de Azerbeidzjaanse fotografe en juryvoorzitter Rena Effendi. “Ik kon de rust op deze foto bijna horen, een moment stilte voor de afrekening met de geschiedenis van de kolonisatie, niet alleen in Canada maar over de hele wereld.”

De prijswinnende foto van Bracken (Alberta, 1984) is gemaakt in opdracht van The New York Times. Op de plek waar de school heeft gestaan waren de overblijfselen gevonden van 751 mensen, onder wie een groot aantal kinderen. Volgens een zes jaar durend onderzoek dat in 2015 werd afgerond, was er sprake van ‘culturele genocide’. Afgelopen vrijdag verontschuldigde Paus Franciscus zich voor de betrokkenheid van de rooms-katholieke kerk bij systematisch misbruik van inheemse kinderen op Canadese kostscholen. Hij kondigde aan dat hij naar Canada zal reizen als onderdeel van een ‘proces van heling en verzoening’.

Diversere competitie

Er werden 64.823 foto’s ingestuurd door 4066 fotografen. Brackens foto was de winnaar uit Noord- & Centraal Amerika, een van de zes regio’s waarin World Press Photo de wereld sinds deze editie heeft onderverdeeld om de competitie diverser te maken.

Het is niet de eerste onderscheiding voor Bracken bij de World Press Photo-verkiezingen; in 2017 won zij de prijs voor het beste verhaal, met haar serie over het protest van Native Americans bij Standing Rock in North Dakota tegen de bouw van een oliepijpleiding op het land van hun voorvaderen.

Deze editie ging de prijs voor het beste fotoverhaal naar de Australiër Matthew Abbott (1984). Hij kreeg de onderscheiding voor zijn voor National Geographic gemaakte serie Saving Forests with Fire. Daarin volgt hij inheemse Australiërs die strategisch land verbranden, zodat de brandstof die grotere branden voedt verdwijnt.

Alle winnende foto’s zijn van 15 april tot en met 14 augustus te zien in De Nieuwe Kerk. “Samen bewijzen de wereldwijde winnaars eer aan het verleden, terwijl ze het heden tonen én een blik op de toekomst werpen,” aldus juryvoorzitter Effendi.