Camilla Läckberg en mentalist Henrik Fexeus over hun thrillertrilogie: ‘We vinden het zelf briljant’

De Zweedse bestsellerauteur Camilla Läckberg en de Zweedse mentalist Henrik Fexeus hebben elkaar gevonden in een achtbaantrilogie waarin bizarre moorden met even bizarre denkprocessen moeten worden opgelost. Morgen verschijnt deel twee, Cultus.

Veertien jaar geleden sloten ze een instant vriendschap toen ze elkaar ontmoetten op een literaire bijeenkomst in Zuid-Zweden. Mentalist Henrik Fexeus – zeg maar: de Zweedse Victor Mids – had met zijn boek De kunst van het gedachtelezen een wereldwijde bestseller te pakken. En Camilla Läckberg had met haar in 60 landen vertaalde thrillers al de status bereikt van de ‘rockster’ van de Scandi noir. Maar ze zagen elkaar niet vaak, ze leefden in verschillende werelden; hij met zijn shows, zij met haar niet aflatende boekenstroom.

Dat veranderde op stel en sprong toen Fexeus met zijn gezin op bezoek kwam bij haar gezin in haar vakantiehuis in haar geboorteplaats Fjällbacka, het decor van een van haar thrillerreeksen. Hij legde haar en passant het idee voor van een boek dat hij wilde gaan schrijven over een meestermentalist die betrokken raakt bij een moord. Lackberg: “Ik vond het meteen geweldig, en ik begon er meteen van alles aan toe te voegen. Dan kunnen we dit doen, en dat, en zus en zo. Achteraf ben ik verbaasd dat hij niet opstond en wegliep, ontzettend aanmatigend hoe ik met zijn idee aan de haal ging.”

De vonk tussen Fexeus (51) en Läckberg (48) is voelbaar in het kantoor van hun agent in Stockholm. Ze maken elkaars zinnen af, buitelen over elkaar heen om te antwoorden en dollen elkaar. Op hun gelikte publiciteitsfoto – Fexeus: “Veel make-up.” Läckberg: “Heel, heel, heel veel make-up,” – tekenen ze snorretjes en duivelshoorntjes. Ze zien elkaar nu wekelijks om het laatste deel van hun trilogie over de smetvrezige rechercheur Mina Dabiri en de dwangneurotische mentalist Vincent Walder in elkaar te zetten.

In Nederland verschijnt na Box (2021), waarin Mina en Vincent te maken kregen met een seriemoordenaar die vrouwvijandige goocheltrucs in bloedige praktijk bracht, nu deel twee Cultus. Oók niet geschikt voor de weekhartigen, met een reeks aan kindermoorden. En ook nu weer moet het onnavolgbare brein van Vincent en zijn hang naar (even!) getallenreeksen gepaard aan de letters van het alfabet in stelling worden gebracht om de zetten van de dader te doorgronden. Met Stockholm en zijn vele parken als schaakbord.

Het is een beetje oneerlijk, ik heb duizend woorden om uw boeken te duiden, terwijl u ongebreideld lijkt te schrijven. Deze eerste twee delen zijn een dikke zeshonderd bladzijden elk. Legt u uzelf geen grenzen op?

Läckberg: “We hadden die eerste avond zo’n plezier en na een paar uur beseften we: dit wordt heel goed en we moeten het samen doen. En het is te complex voor één boek, het moet een trilogie worden.”

Fexeus: “Maar toen wisten we nog niet dat het afzonderlijk ook zúlke dikke boeken zouden worden, we schreven gewoon door tot het verhaal rond was.”

Läckberg: “We schrijven ze in een vloek en een zucht, het gaat ons zo gemakkelijk af. We moesten wel na Box aan de uitgever beloven dat de volgende delen niet nóg dikker zouden worden. Waren we toch een beetje beledigd over. Alsof ze zeggen dat je kind te dik is.”

Hoe ziet uw schrijfproces eruit, doet Felix de Vincentstukken en Camilla die van Mina?

Fexeus: “De kennis van de mentalist breng ik natuurlijk mee. En de getallenreeksen, het snelle rekenen, het omzetten van getallen naar letters uit het alfabet en daar weer anagrammen van maken – zo werkt mijn brein gewoon. Het gezin van Vincent is ook een weerspiegeling van het mijne.” Lacht: “Al ben ik niet zoals hij getrouwd met de jongere zus van zijn ex. En ik zit ook niet zo diep als hij in het spectrum van autisme. Maar ik doe niet alleen Vincent, ik vind het politieonderzoek ook ontzettend leuk om te schrijven.”

Läckberg: “Alle trucs die Vincent uitvoert op het podium zijn van Henrik. Maar ik vind het dan weer heerlijk om in Vincents hoofd te gaan zitten en zijn uitleg uit te werken, als hij patronen heeft ontdekt en zijn best moet doen om die aan het politieteam over te brengen.”

Ik heb het gevoel dat u ook veel privégrapjes meegeeft aan personages. Referenties aan Monty Python, aan Harry Bosch, de held van thrillerauteur Michael Connelly, er is een grote kennis van het wel en wee van de elfjes van tekenfilmserie Winx en Lego speelt een belangrijke rol.

Läckberg: “Winx, ja, dat is mijn schuld. Ik heb vier kinderen, de oudste is twintig, mijn jongste dochter is zes en die kijkt daarnaar. Alles waar we over praten, alles wat in ons opkomt, komt in de boeken terecht. Vorige week was Henrik jarig, hij wilde eigenlijk schrijven maar ik zei: Nee, ik neem je mee uit lunchen. Dat was een smoes, ik had een cursus pottenbakken geregeld.” Strenge blik op Fexeus: “En ja, dat vond je leuk. Terwijl we dat zitten te doen, bedenken we dat het een goed idee is als Vincent Mina meeneemt naar zo’n cursus. Hoe reageert zij, die niets durft aan te raken zonder wegwerphandschoenen of liters handgel?”

“Tijdens de pandemie schreven we bij mij thuis op de bank, terwijl mijn man aan de eettafel zat te werken. Wij vergaten vaak dat hij er ook was, tot hij ons op een gegeven moment onderbrak. Hij vroeg: Horen jullie zelf niet hoe verschrikkelijk jullie zijn? Zo erg zaten we de hele tijd tegen elkaar op te scheppen: O, dit is geniaal! Dit verwachten de lezers nooit! We zijn zo blij met dit project, we vinden het zelf gewoon briljant.”

De assistente die mij net binnenliet zei dat ze de openingsscène van Box eigenlijk niet door had kunnen lezen. Daarin wordt een jonge moeder in een kist met zwaarden aan stukken gesneden. Is er een limiet aan de gruweldaden die u beschrijft?

Läckberg: “We beschrijven geen gruwelen om de gruwelen, maar als het nodig is voor het verhaal schuwen we ze niet.”

Fexeus: “We hadden de scène eerst heel sec beschreven. Maar toen las het als: hups, vrouw vermoord, kom maar door met die popcorn!”

Läckberg: “Daarom hebben we het slachtoffer een gezicht gegeven. Het komt dan wel veel heftiger binnen, maar dat is beter dan een personage van bordkarton.”

U kiest er voor eigenlijk alle personages uit te diepen, niemand is onbelangrijk.

Läckberg: “We weten hoe het derde boek eindigt en daar moeten we zien uit te komen. In Box is de plot van de trilogie op de rails gezet, in Cultus zie je hoe de personages zich ontwikkelen – soms gaan ze een andere kant op dan je verwacht, dat is het heerlijke van een serie schrijven. Je gaat niet alleen van A naar Z maar je kunt tussendoor van alles ontdekken. Heerlijk om te laten zien waarom de misogyne rechercheur zo geworden is – we houden van hem maar hij moet vaker naar therapie!”

Op de achtergrond speelt ook de opkomst van extreemrechts in Zweden, wat een sinistere extra laag toevoegt.

Fexeus: “Dat is niet omdat we per se moeten bijdragen aan het debat, het komt vanuit onszelf en onze eigen normen en waarden.”

Läckberg: “Het is iets waar we ons zorgen over maken, ons standpunt is duidelijk.”

Fexeus: “Box heeft het verbluffend goed gedaan in Zweden. Heel veel van onze lezers moeten toch hebben gestemd op de partij die de tweede van het land is geworden, de partij waar wij een karikatuur van maken Je vraagt je dan af: zullen ze zich daarin herkennen?”

Läckberg: “Waarschijnlijk niet.”

Het is in Cultus een tussenzinnetje, maar op een gegeven moment staat er: ‘Alles hangt met elkaar samen, als je het echt wil zien.’ Het bleef bij me hangen, is dat de crux van de trilogie?

Läckberg: “Het betekent meer dan je nu denkt.”

Fexeus: “We kunnen het je wel vertellen, maar dan zullen we je moeten vermoorden.”