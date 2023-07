Cameraman Hoyte van Hoytema over Oppenheimer: ‘Christopher Nolan en ik zijn dol op dat ouderwetse vakmanschap’

Hoyte van Hoytema en regisseur Christopher Nolan tijdens de productie van Oppenheimer. Beeld Universal Pictures

In een van de hoogtepunten van Oppenheimer, samen met Barbie dé filmhit van dit moment, aanschouwen we een reconstructie van de omstreden Trinity-test. Het is 1945 en onder leiding van natuurkundige J. Robert Oppenheimer brengt een team van honderden wetenschappers in de woestijn van New Mexico de eerste nucleaire bom tot ontploffing. Het licht is tot 290 kilometer van de testlocatie te zien.

Deze generale repetitie voor de verwoestende explosieven die eind Tweede Wereldoorlog door de VS werden gedropt op Hiroshima en Nagasaki, is in de bioscoop een audiovisueel spektakel van jewelste. De impact komt deels door het feit dat er geen computertrucage aan te pas kwam.

Over de totstandkoming van de sequentie laat DOP (director of photography) Hoyte van Hoytema (51) weinig los. “Je wekt met montage en valse perspectieven de indruk dat de ontploffing groter is dan het daadwerkelijk op de set was. Maar het was wel écht. En voor deze film gebeurde álles voor de camera,” vertelt de cinematograaf tijdens een vraaggesprek na een speciale vertoning van Oppenheimer op het kraakheldere 70 millimeter-formaat in Eye. Speciaal voor die gelegenheid – en voor de aflevering van Zomergasten van afgelopen zondag – is de afwisselend in Stockholm en Los Angeles woonachtige Van Hoytema heel even terug in zijn thuisland.

Cillian Murphy

Hoe imposant de ontploffing ook is, het zijn de close-ups van acteur Cillian Murphy (Peaky Blinders) in de titelrol die mogelijk de meeste indruk maken. Dat je de gewetenswroeging over zijn dodelijke uitvinding voelt, is niet alleen het gevolg van knap acteerwerk. Ook dat heeft alles te maken met de manier waarop het in beeld wordt gebracht.

Oppenheimerregisseur Christopher Nolan staat erom bekend geen fan te zijn van digitale camera’s. Samen met nog een handjevol cineasten (waaronder Quentin Tarantino) zweert hij bij de analoge aanpak. Omdat de kleuren feller zijn en de beelden dichter staan bij wat het menselijk oog in de echte wereld zou zien. Vooral als je ze schiet op de loodzware, maar loeischerpe Imax-camera’s zodat de films op enorme doeken kunnen worden geprojecteerd en de kijker helemaal in het beeld verdwijnt.

Ouderwets vakmanschap

“Nolan en ik zijn dol op dat ouderwetse vakmanschap. Je moet tactiele dingen filmen en anders niet,” zegt Van Hoytema, die een hechte band met de regisseur opbouwde. Ze waren eerder samen verantwoordelijk voor de sciencefictionklassieker Interstellar, de tijdreisthriller Tenet en de oorlogsproductie Dunkirk. Voor die laatste titel sleepte Van Hoytema het Imax-monster aan boord van een vliegtuig om de duizelingwekkende hoogtes niet na te bootsen, maar daadwerkelijk vast te leggen.

“Imax is goed geweest voor weidse shots van episch formaat. Het heeft alles met beleving te maken. Het komt je lichaam in. Logisch dat mensen zich afvragen waarom ook Oppenheimer met vooral veel pratende mannen in kleine kamertjes Imax nodig heeft. Maar je kan er heel intieme dingen mee doen. Het is echt een soort gezichtsstudie geworden. In iemands ogen moet je gedachten kunnen lezen. Soms bouwden we speciale lenzen om dat perfect te kunnen draaien. Ik ben dol op sleutelen en experimenteren. Toch gaat mijn werk uiteindelijk niet over licht en techniek, maar over emotie.”

Werken op een hoger niveau is bijna niet mogelijk. Nu nog een Oscar, maar het moet vreemd lopen als hij voor het monumentale Oppenheimer niet minstens een nominatie in de wacht sleept.