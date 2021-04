Cameraman Daniël Bouquet kan een Oscar winnen met Sound of Metal

Cameraman Daniël Bouquet en regisseur Darius Marder op de set van Sound of Metal in Massachusetts Beeld -

Sound of Metal, het speelfilmdebuut van Darius Marder over een drummer van een heavy­metalband die moet zien te leven met gehoorverlies, heeft tot nu toe 76 prijzen ontvangen en is 157 keer genomineerd. “Terwijl het zo klein begon. Een debuut, met een budget van 3,5 miljoen. We hadden maar dertig draaidagen.”

Cameraman Daniël Bouquet studeerde in 2006 af aan de Nederlandse Filmacademie, in 2009 won hij een Gouden Kalf voor het camerawerk van Urszula Antoniaks Nothing Personal. Sindsdien heeft hij agenten in Parijs en Los ­Angeles en bouwde hij een zeer diverse port­folio op, met enerzijds grote, gelikte commer­cials en videoclips voor Kanye West en Rihanna (“Ik wist heel eerlijk gezegd niet wie zij was, maar mijn vriendin zei: doe dat nu maar”) en ­anderzijds fictiewerk dat veel rauwer en realis­tischer is. “Voor mij voelt dat heel natuurlijk, maar voor anderen kan dat verwarrend zijn.”

Geen eigen kamer

Begin 2018 werd hij benaderd door Caviar-­producent Sacha Ben Harroche, met wie hij eerder reclames had gedraaid. Regisseur Darius Marder kende hij niet. “We hebben twee uur ­gebeld. Zo’n eerste telefoongesprek vind ik meestal ingewikkeld; mijn Engels is goed ­genoeg, maar dat hele overtuigende dat Amerikanen kunnen hebben, heb ik niet.”

Toch kreeg Bouquet de job. “Ik ben een beetje op mezelf en laad me op als ik alleen ben. Ik vraag altijd of ik een eigen kamer kan krijgen, maar toen ik in Boston aankwam werd ik direct naar Darius’ appartement gereden, en daar heb ik tien dagen met hem badkamer en keuken gedeeld. Dat was pittig, maar het werkte heel goed. Darius gaf me direct het gevoel dat hij me vertrouwde, waardoor ik heel veel vrijheid had.”

In Sound of Metal wordt metaldrummer Ruben (Riz Ahmed) doof. Beeld AP

Een echte geluidsfilm

Sound of Metal is ‘een echte geluidsfilm’, waarin de cameraman zich terughoudend wilde opstellen. “Daar heb ik wel discussies over gehad met Darius; die wilde beeld en geluid veel meer op elkaar in laten werken. Dat als er iets misgaat met het gehoor van de drummer, de kijker dat ook zou moeten zien, bijvoorbeeld door onscherpe beelden. Maar dat wilde ik niet; ik wilde juist dat het beeld onaangetast bleef, zodat het een beetje wringt. Dat is veel interessanter. Puurder.”

Sound of Metal ging in het najaar van 2019 in première op het filmfestival van Toronto en was daarna te zien op festivals over de hele wereld, waaronder dat van Rotterdam. Maar de reguliere bioscopen haalde de film (nog) niet door ­corona – de film werd gekocht door de streamingdienst Amazon Prime.

“Eerst vond ik het jammer dat ie niet in de ­reguliere bioscopen te zien zou zijn, maar dat veranderde toen ik berichten uit alle hoeken van de wereld kreeg van mensen die ’m hadden gezien en vonden dat het er goed uitziet. Iedereen zat thuis, en iedereen keek films.”

Niet naar de uitreiking

Corona zorgt er ook voor dat hij zondag niet in Los Angeles is, als daar de Oscars worden uit­gereikt. “Ik reis nog steeds de hele wereld over; de helft van de maand ben ik weg. Ik ben nu net terug uit Mexico, waar ik in tien dagen een ­parfumcommercial heb opgenomen. Een PCR-test en een sneltest voor vertrek en na ­aankomst, daarna elke dag een sneltest en ­tussentijds nóg een PCR – altijd negatief. De ­genomineerden mogen allemaal één gast ­meenemen, maar als ik nu naar LA ga, moet ik tien dagen in quarantaine en zou ik pas vijf dagen na de uitreiking mijn hotel uit mogen.”

Toch hoopt Bouquet zondagnacht wel ‘samen’ te gaan kijken, verbonden door zoom. “We hebben een appgroepje, maar we moeten het nog even goed afspreken. Een aantal andere nominaties hebben ze ook met elkaar bekeken, maar voor mij was het door het tijdverschil of werk vaak moeilijk. Maar dit ga ik zeker volgen. Ik wil er graag snel naartoe. Naar New York om Darius te zien en naar LA om afspraken te maken. Een Oscarwinnaar op mijn cv kan mij ook weer in de kijker spelen.”

Sound of Metal is te zien op Amazon Prime Video