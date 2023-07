Caleb Azumah Nelson schrijft roman ‘als één lange song’

Caleb Azumah Nelson schrijft in zijn swingende tweede zijn roman Kleine werelden over de West-Afrikaanse en Carabische gemeenschap in de Londense wijk Peckham. ‘Voor mij is Peckham thuis. Wie ik bén. Een plek waar iedereen belangeloos voor elkaar zorgt en opkomt.’

“Ken je dat gevoel,” vraag hij in de lounge van zijn Haagse hotel, “dat je naar een song van een minuut of zes luistert, en er helemaal in opgaat? Niet alleen in wat je hoort, maar in de sfeer die die klanken oproepen? Dat het een ruimte wordt die je binnengaat en waarin je de emoties die de muzikanten wilden overbrengen echt vóélt, het geluid bijna fysiek contact met je maakt?”

Dát, zegt Caleb Azumah Nelson (1993), is dus waarom hij wilde dat muziek in zijn tweede roman niet alleen een belangrijke rol speelde, zoals die dat in zijn met de Costa First Novel Award bekroonde Open water (2021) deed. (Op de soundtrack van dat boek was plaats voor Kendrick Lamar, Isaiah Rashad, J Dilla en tal van anderen.) Nee, Kleine werelden moest zelf lezen ‘als één lange song’.

Vandaar die ritmisch taal en lyrische passages. Die zinnen die regelmatig als refreintjes terugkeren. Die vraag-en-antwoord-passages in proza waarin een swingend soort beweging moest zitten, ‘bijna als een bounce’. En dat verteller in dit tweede deel van wat ‘een losse trilogie over zwarte kunst en het vinden van bevrijding middels expressie’ moet worden, Stephen, een jonge jazztrompettist is en diens hartvriendin Del bassist en deejay, is natuurlijk ook geen toeval.

Als Kleine werelden inderdaad een song is, dan is het op de eerste plaats een liefdesliedje over hen. Over hun aarzelend beginnende verhouding (‘De basis voor een goede romantische relatie is vriendschap, maar ze hebben bijna automatisch ook de angst: als dit niks wordt, dan raken we elkaar misschien helemáál kwijt...’), de vervoering wanneer ze zich er toch aan overgeven.

Maar daarnaast draait het om veel meer.

Om intimiteit in (heel) brede zin, bijvoorbeeld: ‘De sensualiteit van voelen, niet alleen iemand anders maar ook jezelf. Voelen hoe je lichaam de grond raakt of opbotst tegen andere mensen. Jezelf voelen zweten.’ Om Stephens band met zijn vriendengroep, zijn broer en zijn ouders, net als die van de auteur Ghanese immigranten (met alle gebrachte offers van dien), of hoe de rol die het christelijke geloof in hun leven speelt bij hem door muziek wordt vervuld. ‘Om het proberen te vinden van je eigen inwendige ritme ook, én het vastleggen van de ritmes van het alledaagse leven van zwarte mensen.’

Lunchen met Zadie Smith

Dat laatste klinkt misschien abstract, je begrijpt wat hij ermee bedoelt wanneer je leest hoe hij de wijk Peckham in het zuidoosten van Londen, waar ook zijn eersteling zich afspeelde, in impressionistische scènes op papier tovert. Iets wat hij overigens mede durfde, omdat hij op zijn achttiende ademloos Zadie Smiths NW (2012) las. “Dat was voor mij één van de eerste romans die ging over zwarte personages die zich bewogen in een wereld die de hunne was. Dat zij over dat heel specifieke stukje van Londen schreef, gaf mij het zelfvertrouwen dat over mijn eigen hoekje van de stad te doen.”

Typerend voor hoe zijn leven in korte tijd is veranderd: toen hij Open water schreef, waarin Smith een sympathiek cameorolletje speelt, was zij nog ‘een inspiratiebron en een literaire heldin’; tegenwoordig is ze een goede kennis. “Ze is geweldig. A lot of fun. Maar ergens vind ik het nog steeds verbluffend wanneer zij me mailt en vraagt of ik mee ga lunchen.”

Nelson schatert even. Vervolgt dan: “Voor mij is Peckham thuis. Wie ik bén. Een plek waar iedereen belangeloos voor elkaar zorgt en opkomt. Wat veel te maken heeft met het feit dat er een grote West-Afrikaanse en Caribische gemeenschap is, mensen die van ver zijn gekomen en hun gevoel voor gemeenschapszin hebben meegenomen.”

Een sterk symbool daarvoor is in Kleine werelden de winkel van Stephens Auntie Yaa, een Afro-Caribische supermarktje boordevol ‘yams en bakbananen en kenkey en fufu-meel’, waar iedereen samenkomt. Het vrolijke hart van de wijk, totdat het al even symbolisch de deuren moet sluiten vanwege de astronomisch verhoogde huurprijs van het winkelpand.

Rye Lane, Peckham in het zuidoosten van Londen. Beeld In Pictures via Getty Images

De mythe van John Coltrane

“In heel Engeland, maar vooral in Londen zijn ruimtes die van maatschappelijk en cultureel belang waren de laatste jaren geofferd aan het grote geld,” zegt hij over die gentrificatie. “Zozeer zelfs dat we plekken die we nu gebruiken om er concerten te geven of exposities organiseren geheim proberen te houden, puur uit angst dat “ze” ons die zullen afpakken.” En dat zo’n winkel als die van Auntie Yaa verdwijnt, is nog extra schrijnend. “Omdat het een plek is waar mensen het gevoel konden hervinden: o ja, ik hoor hier thuis, in een stad en een wereld die vaak juist lijkt te zeggen dat ze er níét thuishoren.”

Dat laatste is een onvermijdelijk terugkerend element, naast zijn evengoed uitbundige viering van de zwarte cultuur, op papier en in levende lijve.

Nelson vertelt ook nu met aanstekelijk, soms maar nét navolgbaar enthousiasme over, pakweg, de ‘prachtige, expansieve’ muziek van rapper, producer en drummer J Dilla, die in zijn beide romans voorbijkomt. (‘Zijn snaredrums vallen vroeg in, en zijn hihat is súperdronken. Het is sterker dan lui, het is alsof er een dronkenlap achter de drums zit. Terwijl je tegelijkertijd nooit het gevoel hebt dat hij uit de maat speelt.’) Of hij probeert met veel handgebaren uit te leggen hoezeer hij zich aangetrokken voelt tot de mythe van John Coltrane en diens worstelende streven naar het allerhoogste.

Maar hij haalt niet voor niets ook de door hem bewonderde Afro-Amerikaanse videokunstenaar Arthur Jafa aan, die hij ooit in een interview hoorde zeggen ‘dat muziek één van de weinige ‘ruimtes’ is waarbinnen zwarte mensen zich níét gemarginaliseerd hoeven te voelen’. De vruchten van hun creativiteit bejubelt Nelson graag. (‘Ik wil zwart-zijn niet reduceren tot een trauma, wat te vaak gebeurt.’) Maar hij sluit de ogen ook zeker niet voor dat (institutionele) racisme.

‘In Open water beschrijf ik tegen het eind dat een jonge zwarte man wordt aangehouden. De verteller kijkt even weg, en wanneer hij weer opkijkt, probeert die jonge man weg te rennen en wordt hij door de politie tegen de grond gewerkt en in bedwang gehouden. Er zitten niet veel strikt autobiografische dingen in dat boek, maar die scène is dat wel. Ik was vijf jaar toen ik zoiets buiten op straat zag gebeuren, en achteraf beschouw ik dat als een eerste kennismaking met het feit dat er in mijn eigen land anders tegen mij werd aangekeken dat tegen witte mensen, dat ik anders behandeld kon worden.’

Mooi en hartverscheurend

In Kleine werelden wijdt Nelson indringende pagina’s aan de demonstraties en rellen in 2011, nadat ene Mark Duggan in Tottenham door de politie werd klemgereden en, volgens minstens één getuige, ‘geëxecuteerd’. ‘Die gebeurtenis was voor velen van ons een pijnlijke reminder. Een bevestiging van het besef dat we, louter vanwege het lichaam waarin we huisden, geváár liepen. Het is lang geleden, maar als je zijn naam noemt, weet nog steeds iedereen waar die voor staat. Terwijl het tegelijkertijd lastig is om onder woorden te brengen hoe verpletterend dat incident was.”

Hij glimlacht. “Weet je, de zoon van Mark Duggan is muzikant geworden. Een heel goede rapper, onder de artiestennaam Bandokay. En hij lijkt sprékend op zijn vader, wat iets heel moois en het hartverscheurends heeft. Je bent als het ware getuige van kunst die wordt geschapen in de nasleep van een verschrikking.”