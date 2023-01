Cabaretrecensie: Jan Beuving blijft God trouw – grotendeels dan

Jan Beuving, wiskundige en cabaretier in de ban van de kerk en gefascineerd door amateurvoetbal. Beeld ANNE REITSMA

Jan Beuving is een wiskundige. Jan Beuving is een witte man. En Jan Beuving is een christen. Die laatste typering hoort niet in het rijtje thuis, denk je als seculiere toeschouwer bijna automatisch. Dat is direct de kern van Restante. Toen Beuving zijn jeugd verliet, kwam hij in een wereld terecht die neerkeek op de kerk. Die de cabaretier zelfs spottend aansprak als een verse ramp het imago van een eventueel opperwezen door het slijk haalde.

Toch bleef hij God trouw. Grotendeels dan. Op het podium liggen boeken. Een grote berg fictie en een klein stapeltje non-fictie. Maar waar hoort de Bijbel thuis? Als je hem onder non-fictie schaart, hoor je bij de fanatici, die anderen veroordelen omdat ze jouw waarheid niet onderschrijven. Als je hem bij fictie legt, is de erosie van je geloof al begonnen.

Worsteling

Beuving had het in zijn vorige voorstelling, Rotatie, over de tegenstelling tussen wetenschap en emotie. Zijn nieuwe draait dus om een soortgelijke worsteling, al trekt hij die wel wat breder. Niets gaat ooit echt voorbij. Er blijven restjes over in je geest. Zoals de cabaretier zich altijd zal moeten verhouden tot de kerk, zo zal hij altijd gefascineerd blijven door amateurvoetbal. Beuving vertelt schitterende verhalen over zijn jeugdclub. Inmiddels gaat hij alle verenigingen van Nederland langs, op zoek naar… ja, wat eigenlijk? Troost? Het verleden? Saamhorigheid?

Restante zit vol met dit soort fraaie verbanden, die zich de eerste keer gevoelsmatig wel opdringen, maar waarschijnlijk pas bij een herhaalbezoek volledig op hun plek vallen. Slechts een enkele keer zijn ze wat geforceerd. Dat Beuving als wiskundige de staartdeling erbij haalt, ook daar blijft een ‘rest’ over, is op zich niet onlogisch. Toch voelt de invulling wat te jolig. Zeker als hij het wóórd staartdeling net te iets lang gebruikt voor (weliswaar vernuftige) rijmelarij.

Meesterschap

De overvloed aan sfeer en prachtige taal compenseert die kleine inzakkertjes gelukkig volledig. Direct vanaf het duistere, apocalyptische openingslied laten Beuving en zijn vaste componist en pianist Tom Dicke hun meesterschap gelden. Ze beheersen elk genre, delen net zo makkelijk scherpe prikjes uit aan groepen mensen die zich superieur wanen als dat ze ontroeren met een nummer over de vele hemels die deze planeet rijk is.

Zelfs als hij alleen de soundtrack verzorgt bij een verhaal, is Dicke van onschatbare waarde. Zoals tijdens de weergaloze finale, waarin Beuving op een zeldzame Hollandse ijsdag al schaatsend een religieuze ervaring heeft. Of die zelf creëert, dat maakt eigenlijk weinig uit. Immers: “Iets wat geen feit is, kan wel waar zijn.”