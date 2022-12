Cabaretier Youp van ’t Hek: ‘Of ik nog van deze tijd ben? Misschien niet’

Youp van 't Hek in De Kleine Komedie. Beeld Erik Smits

In theaters buiten Amsterdam kan de sfeer Amsterdamser zijn dan in de stad zelf. Het publiek in Purmerend of Almere? “Amsterdamser dan Carré,” zegt Youp van ’t Hek. “Dat hoor je, dat voel je. In die plaatsen wonen de echte ouwe Amsterdammers.” Met een Amsterdams accent doet hij na wat ze daar naar hem roepen: “Hé Youpie.”

Bestaat er zoiets als Amsterdamse humor?

“Jaren geleden woonde ik op het Singel, recht tegenover Yab Yum. Daar kon je goed zien wat er bij dat bordeel gebeurde. Eerst zetten de taxi’s die dikke mannen af, honderd meter verder werden de chauffeurs betaald door de portier.”

“Ik woonde boven een juwelier, Smit Ouwerkerk. Die zaak werd overdag overvallen, terwijl ik niet thuis was. De overvallers probeerden over het dak te vluchten, door mijn huis gingen ze het raam uit. Toen ik thuiskwam waarschuwde de eigenaresse van die juwelier: niet schrikken, ze hebben je hele huis overhoop gehaald. Ik ging kijken en het zag eruit zoals normaal, dit was gewoon de tyfuszooi waar ik in woonde.”

“Een paar politiemannen kwamen bij me thuis voor sporenonderzoek. Ze zagen daar een typemachine staan en een van die agenten vroeg: wat doe jij eigenlijk? Ik zei dat ik cabaretier of schrijver probeerde te worden. Hij vroeg of het een beetje lukte. Nee, niet echt. Toen vroeg ik wat er eigenlijk zou zijn gebeurd als ik thuis was geweest toen die zwaarbewapende overvallers binnenkwamen. Die agent zei: jíj wil toch schrijver worden? Dat vond ik een echt Amsterdams antwoord.”

Pas nadat Youp van ’t Hek vanuit Naarden naar zijn eerste kamertje in Amsterdam verhuisde – in de Majubastraat, Transvaalbuurt – besefte hij hoe goed ze het hadden in ’t Gooi. “Ik ging op bezoek bij mijn ouders, stapte uit op het station en liep tussen al die bomen en grote huizen. Ineens zag ik hoe uitzonderlijk het was. Niet iedereen woont zo.”

Drie jaar voor zijn geboorte verhuisde de familie Van ’t Hek vanuit Amsterdam-Oost naar ’t Gooi. “Acht kinderen, mijn ouders waren al 43 toen ik werd geboren. Drie jaar later kwam het jongste kind. Ze waren 47, heel katholiek. Mijn vader kwam uit een Amsterdams gezin waar op verjaardagen veel gelachen en gescholden werd. Zijn vader was kleermaker, zelf werd hij zakenman. Hij deed in beleggingen en investeerde de centjes van de familie Brenninkmeijer, van C&A.”

We zitten in een café op de hoek van de Elandsgracht en de Prinsengracht. “Hier vlakbij werd mijn vader geboren, op de Lauriergracht, mijn oma woonde op het Singel. Ik groeide op in Naarden, maar we waren georiënteerd op Amsterdam. Mijn vader werkte in de stad, deed hier nog boodschappen op zaterdag. Als er iets lekkers of bijzonders moest worden gehaald, kwam het uit Amsterdam. Daar wilde ik heen. Al mijn vrienden gingen er ook wonen.”

Was het wat je ervan hoopte?

“Ik was een opstandig ventje en werd overal van de mavo afgestuurd. Mijn vrienden gingen studeren, ik niet. Maar ik leefde hier ook als een student. Begon naar het theater te gaan, naar cabaret. Tot 1981 ging dat vrij rommelig, vanaf 1984 begon het te lopen, daarna heb ik me nooit meer zorgen hoeven te maken. Eigenlijk heel saai. Ik zit er ook wel bovenop om te zorgen dat het goed blijft gaan.”

Wat is het meest prestigieuze theater van Amsterdam?

“Carré. Dat is in mijn tak van sport het hoogste, van heel Nederland ook. Toon Hermans heb ik er voor het eerst gezien, daar begon het. Ik zal er ook mijn laatste voorstelling spelen, op 25 mei 2024. In de Ziggo Dome of Afas Live hoef ik niet te staan, dat is artistiek niet interessant. Dat doe je alleen voor het geld, dan speel ik liever een paar keer extra.”

“Ik ben begonnen in Klein Bellevue, in dat kleine zaaltje waar nog geen honderd mensen in passen. Na de voorstelling naar de Smoeshaan om die acteurs uit te lachen, ongelooflijke aanstellers. In 1987 maakte ik de volgende stap, naar de Kleine Komedie. Ze hadden me al eerder gevraagd, maar ik vond dat ik nog niet klaar was. Ook met Carré heb ik lang gewacht, eigenlijk ben ik een bange schijterd.”

“In 1989 had ik de oudejaarsconference over de Bucklerlul, bij de optredens stonden daarna lange rijen. Maar ik ging pas van de Kleine Komedie naar Carré in 1995. Ik dacht toch: wat als ik die grote zaal niet vol krijg? Het moet vol zitten, anders is het niets. Hetzelfde met de oudejaarsconference: in 1986 werd ik al gevraagd, in 1988 weer. Ik durfde pas in 1989.”

Wat is het beste deel van Amsterdam om in te wonen?

“Waar we nu zijn, aan de grachten. Ik had er al eerder gewoond en in 1989 kochten we een huis op de Prinsengracht, bij het Amstelveld. Vanuit mijn werkkamer had ik uitzicht op het voetbalveldje van mijn zoon. Dat was glorieus wonen. Een oud studentenhuis, heel groot. Niets kon stuk, want alles was al stuk. In 2011 waren alle kinderen de deur uit, we wilden kleiner en gingen naar een zijstraat van de Overtoom, met een tuin die overliep in het Vondelpark.”

“Na een paar jaar zei ik tegen Debby, mijn vrouw: we moeten hier wonen als ik 80 ben, dit is te stil en te saai. Ik was bij Athenaeum geweest, op het Spui, om een boek te kopen. Daarna stapte ik binnen bij Café de Zwart. Ik voelde dat we terug moesten naar het centrum. Toen ik thuiskwam kondigde ik aan dat we gingen verhuizen. Debby was het ermee eens. Daar gaat mijn huidige voorstelling ook over: een man die na jaren terugkeert naar het centrum van Amsterdam, naar de plek waar hij woonde toen hij jong was.”

Wat is het verschil tussen een reguliere voorstelling en een oudejaarsconference?

“De show die ik nu speel gaat over mezelf. Het is een verhaal over een man met een vriend die hij eens in de twee jaar ziet. Die vriend heeft niets met zijn leven gedaan. Eerst twee studies en daarna alleen gewerkt als nachtportier. Het gaat over: wat heb jíj dan gedaan met je leven, met je kutcabaret, was dat zo bijzonder? Het gaat ook over de moderne tijd, over wat ik het humorloos woke gewauwel noem. Een oudejaarsconference moet over het hele jaar gaan. Ik heb het tien keer gedaan, dat is een mooi getal. De laatste keer was in 2020.”

Is een oudejaarsconference nog van deze tijd?

“Bijna niet. Is televisie nog van deze tijd? Óf de oudejaars komt helemaal terug, óf bloedt langzaam dood.”

Ben je zelf nog van deze tijd?

“Misschien niet. Maar in elke stad sta ik vier avonden, helemaal uitverkocht. Om mijn grappen over het woke gewauwel moeten ze hard lachen. Dus er zijn nog mensen die het leuk vinden. Al zijn er veel meer mensen die het niet leuk vinden – en zo hoort het ook. Dertig jaar geleden had het publiek mijn leeftijd, daarvan zijn er best veel dood. Ik ben niet meer de cabaretier van de jongeren. De mensen die nu komen zijn tussen de 40 en de 70.”

Wat was dit voor jaar?

“Een raar jaar, met als slotsom dat gedoe rond Matthijs. Van Nieuwkerk, ja. Ik ken hem goed, we zijn vrienden. Ik was echt verbaasd over wat ik las en kan het me nauwelijks voorstellen, maar het zal echt zijn gebeurd. Over Toon Hermans gaan ook verhalen dat hij voor zijn mensen niet zo’n aangename man was. Ik snap dat je gespannen bent en dat er dan gescholden kan worden.”

“Zelf ben ik ook niet altijd even sympathiek. Als het niet gaat zoals ik wil, kan het donderen, meestal kort en hevig. Dat gebeurt echt bijna nooit. Bij een voorstelling moet de timing van het geluid, licht en muziek precies goed zijn, anders is het ritme van de show verstoord en sta ik voor lul op het podium. Als het mis gaat, wil ik wel eens godverdomme roepen. Dat moet kunnen, vind ik. Zij roepen dat trouwens ook. Ik werk met een trouwe club, de meesten zijn al tientallen jaren bij me.”

Wat doe je op oudejaarsavond?

“We eten al jaren met vier aardige mensen. De televisie gaat niet aan, dat deed ik ook niet toen ik er zelf op was. Het werd altijd een dag eerder opgenomen. De oudejaarsconference van Claudia de Breij heb ik al gezien, we zijn bevriend.”

“Wie ik er verder goed in vond? Herman Finkers. Freek de Jonge heb ik altijd leuk gevonden. Ja, serieus. Peter Pannekoek was erg goed vorig jaar. Theo Maassen vond het niet fijn om te doen, het was niet zijn ding, dat zag je eraan af. Ik zou Brigitte Kaandorp het graag een keer zien doen, Daniël Arends of Pieter Derks. Naar Guido Weijers kijk ik nooit op oudejaarsavond.”

CV

Youp van ’t Hek (Naarden, 1954) is cabaretier. Met zijn laatste programma, De laatste ronde, speelt hij nog anderhalf jaar in de Nederlandse en Vlaamse theaters.

De stad van... Youp van ’t Hek Echt Amsterdams

“Met mijn broertje en zoon naar Ajax. Erheen, gaan zitten, mokken, lachen, gelukkig zijn.” Accent

“Ik babbel hartstikke Goois, daar ben ik opgegroeid. Mijn hele familie hockeyt nog.” Partner

“Die komt uit Weesp, net als mijn moeder. De leukste vrouwen komen uit Weesp.” Huur of koop

“Koop, sinds het kon, in 1989.” Import

“Ben ik een echte Amsterdammer? Dat weet ik niet. Ik woon hier wel het grootste deel van mijn leven, sinds 1973, maar ik blijf een Gooise rakker.”