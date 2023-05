Cabaretier Yora Rienstra haalde mogelijke verwijten van klimaathypocrisie meteen onderuit

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hen opvalt op tv. Vandaag: Half Holland in crisis.

Cabaretier Yora Rienstra werd bekend als presentator van het BNNVara-programma, Rambam maar sinds een paar jaar maakt ze ook persoonlijke documentaires. Vorig jaar maakte ze de vierdelige serie Half Holland dakloos, over de persoonlijke verhalen achter de woningcrisis.

Die crisis smaakte kennelijk naar meer, want Yora heeft zich met het drieluik Half Holland in crisis gestort op drie andere hoofdpijndossiers: de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis en de personeelscrisis.

Dat die zware onderwerpen geen deprimerende documentaire hoeven op te leveren, bewees Rienstra met het eerste deel, over de klimaatcrisis. Op ironische toon haalde ze maar meteen de mogelijke verwijten van klimaathypocrisie onderuit door te stellen: “Ja, ik eet vlees, maar ik scheid mijn afval en ik vlieg niet. En ik kies in de supermarkt altijd voor de korte bon bij de scankassa. Maar doe ik eigenlijk wel genoeg?”

Rienstra’s eerste stop was bij een actie van klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die in maart de A12 bij Den Haag bezetten. Een demonstrerende moeder: “Met de inzichten van nu vind ik het heel erg dat ik mijn kinderen op de wereld heb gezet en met deze erfenis heb achtergelaten.” Haar dochter stond er strijdvaardig naast.

Elders, op de Amsterdamse woonboot van Extinction Rebellion-activiste Pippi van Ommen, constateerde Rienstra geamuseerd dat een van de patrijspoorten uitkijkt op een logo van Shell, een van de doelwitten van Extinction Rebellion. Dergelijke geestige terzijdes zorgden voor wat luchtigheid tussen doemscenario’s, zoals ‘in 2050 ligt half Nederland onder water’.

Ook vermakelijk was de redactiebespreking waarin Rienstra opperde om in het kader van de participerende journalistiek mee te doen aan de bezetting van Eindhoven Airport – waarop productieleider Anne benauwd meldde dat ze juist die dag vanaf Eindhoven naar Spanje zou vliegen.

Half Holland in crisis was, met veel onderwerpen in 35 minuten, wel fragmentarisch. Zo bracht Rienstra ook een bezoek aan Limburgse horecaondernemers die twee jaar terug door watersnood werden getroffen. Hoteleigenaar Claudia Volders zag haar hotel destijds onderlopen, waarop haar man met typisch Limburgse berusting had gezegd: “Zet de tap ook maar open, we gaan aan de bar zitten.”

Dat item voegde nog wat toe aan het thema, maar het korte bezoekje aan de Trekkertrek in Heukelom bevestigde hooguit het cliché van boeren die niets moeten hebben van ‘de overheid met zijn schijtregels’.

