Cabaretier Wart Kamps worstelt met zijn ongemakkelijkheid: ‘Dit lichaam heeft me ook veel gebracht’

De eerste cabaretsolo van Wart Kamps, die jarenlang onderdeel was van trio Rooyackers, Kamps & Kamps, heet Awkwart. Centraal thema: ongemakkelijkheid, inderdaad. ‘Elke dag als ik in de spiegel kijk, zie ik mijn scheve rug. Terwijl ik heel erg van symmetrie hou.’

Waarom vond u het juist nu tijd om alleen het podium op te gaan?

“Het heeft deels met corona te maken. Ik speelde de laatste jaren veel in theaterstukken en dacht toen: dat is voorbij. Er komen geen grote producties meer, dus moet ik zelf maar iets gaan maken. Ik had al eens een solo gedaan, maar dat was een toneelvoorstelling over Richard III. Bloedserieus. Daar kon ik helemaal niet tegen, want ik kreeg geen lach. Ik voelde niet aan wat de zaal ervan vond. Dus het moest iets heel anders worden.”

Wat voor voorstelling stond u voor ogen?

“Enerzijds klassiek cabaret, met liedjes, maar ik wilde ook het absurde van Rooyackers, Kamps & Kamps. Absoluut om te lachen en tegelijk ontroerend. Zoiets. En ik wilde een pianist mee op tour. Om op het podium mee te sparren, maar ook zodat ik niet alleen in de kleedkamer zou zitten. Dat kan ik niet aan. Veel te eenzaam.”

Waar komt de titel vandaan?

“Ooit kreeg ik van een vriendin een armband cadeau met ‘awkwart’ erop. Ik vind veel dingen en situaties ongemakkelijk. Dus toen ik deze voorstelling ging maken, dacht ik: daar moet het over gaan. Over het ongemak van de mens, het ongemak van het leven. Ik heb scoliose, waar ik op mijn zeventiende aan geopereerd ben. Elke dag als ik in de spiegel kijk, zie ik mijn scheve rug. Terwijl ik heel erg van symmetrie hou. Van dingen die klóppen. Als je dan zelf niet ‘klopt’ is dat behoorlijk confronterend. Hoewel dit lichaam me ook veel gebracht heeft.”

Op welke manier?

“Door die rug heb ik een motoriek die van zichzelf al grappig gevonden wordt. Het ziet er interessant uit, is me vaak door regisseurs gezegd. Op het podium is het ergens best fijn. Daarbuiten helemaal niet. Ik zou natuurlijk veel liever een recht lijf hebben zonder littekens. Zo heeft iedereen wel iets waar hij niet blij mee is. Dat is een centraal thema in de voorstelling: hoe ga je daarmee om? Hoe accepteer je wat er niet aan je klopt?”

Is u dat gelukt?

“Nog niet. Ik ben nu 45 en als ik naar het zwembad ga, sla ik nog steeds een handdoek om mijn lichaam. Ik denk er veel over na. Dat is sowieso wel typerend voor mij. Ik analyseer elke situatie van tevoren, kijk waar mogelijk ongemak zit en probeer het te ontwijken.”

U voert een personage op, Annechien, dat juist nergens over nadenkt.

“En dat is ook niet goed. Zij is heel impulsief, waardoor ze mensen van zich vervreemdt. Eigenlijk moet je ertussenin zitten. Een beetje nadenken, maar ook kunnen loslaten. Dat gaat me beter af dan vijf jaar geleden, maar ik ben soms nog te krampachtig. Als ik een vage kennis op het perron zie staan, heb ik al drie vluchtwegen in mijn hoofd om niet met hem te hoeven praten. Dan zeg ik bijvoorbeeld dat ik eersteklas reis, loop een stuk verder en ga in de volgende tweedeklascoupé zitten. Alleen om een ongemakkelijk gesprekje te ontwijken.”

Zo’n gesprek zou toch ook onverwacht leuk kunnen zijn?

“Precies. En door je te verzetten tegen ongemak, wordt het vaak alleen maar erger. Dat is denk ik de boodschap van deze voorstelling, die zeker ook aan mezelf is gericht: niet zoveel nadenken, dan valt het allemaal wel mee.”

Er komen in Awkwart veel dingen voorbij die in uw ogen niet kloppen. Zoals het feit dat u nooit wordt gevraagd om op televisie of in een film een gangster te spelen.

“Ik speelde er eentje in Het Irritante Eiland, maar die film heb ik samen met mijn broer Tim geschreven. En ook dat was toch vooral een gek type. Terwijl komische acteurs heel eng kunnen zijn. Niet dat ik mezelf met Robin Williams wil vergelijken, maar die heeft een paar heel goede psychopaten neergezet. Ik droom er wel van om zo’n mooie, serieuze rol te spelen, maar dat is op tv lastig. Daarom vind ik theater toch het leukst. Daar kan veel meer, zit je minder vast aan wie je zelf bent.”

U wordt vooral gevraagd voor rare mannetjes en voor homorollen, zegt u.

“Ja, en dat eerste vind ik heel leuk om te doen, maar het tweede vind ik moeilijk te begrijpen. Ik ben homo, maar het is niet dat ik daar continu mee bezig ben of het op televisie uitdraag. Meestal zijn het ook clichérollen. Homo’s worden nog vaak gebruikt als komische sidekick. Dat verandert nu gelukkig een beetje. Een serie als Anne+ doet het wel goed, die personages zijn meer dan hun seksualiteit. Dat biedt hoop.”