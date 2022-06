Cabaretier René van Meurs: ‘Ik vroeg: wat wil je voor cadeautje als ik terug ben van Expeditie Robinson? Nou, ze wilde een baby’

René van Meurs, de zelfbenoemde ‘oranje comedywortel’ van het Nederlandse cabaret, is sinds kort vader. 2636, van 8 t/m 11 juni te zien in De Kleine Komedie, werd daardoor een andere voorstelling dan gepland.

René van Meurs zweeft op een roze wolk het kantoor van zijn impresariaat binnen. Half maart werd zoontje Jesse geboren (“Heerlijk ventje, maar hij heeft ook de hele dag een tiet in zijn bek, dus waar moet hij over klagen?”) en in tegenstelling tot veel collega’s heeft hij postcorona geen last van lege zalen. Zijn vijfde programma 2636 is, anders dan voorganger Hunkert, die over liefdesverdriet ging, vrolijk van toon.

“De voorstelling zou eigenlijk ergens anders over gaan. Ik ben 36 en heb niet het idee dat ik de afgelopen tien jaar veel heb bijgedragen aan de wereld. Bovendien is de postcode van mijn ouderlijk huis in Schipluiden 2636 en ben ik er nu precies tien jaar weg. Daar wilde ik iets mee doen. Ik had ook een lijntje bedacht over mijn pa en mij. Wij zijn geen goede praters. Dat we zielsveel van elkaar houden, voelen we pas tijdens botsingen.”

Helaas wilde het maakproces niet vlotten. “Ik zat vorig jaar zomer met mijn laptop in Frankrijk en er kwam helemaal niets uit. Tot mijn vriendin opeens zei: ‘Hey, ik ben zwanger.’ Toen heb ik al die ouwe shit weggegooid en ben ik daarover gaan schrijven. Het lijntje met mijn pa zit er nog wel in. Dat viel mooi op z’n plek omdat ik zelf vader werd. Dit programma gaat over wie je wil zijn en wat je doorgeeft.”

Cameretten

In 2012 won Van Meurs cabaretfestival Cameretten. De jaren daarna verliepen moeizaam. Zijn eerste twee solovoorstellingen werden matig ontvangen en hij overwoog zelfs te stoppen met touren.

“Ik deed mee aan Cameretten met een halfuur comedy dat helemaal af was en klopte, maar dat je bij wijze van spreken aan iedereen had kunnen geven. Dat zag je terug in die eerste programma’s. Ik maakte wat ik dacht dat anderen van me wilden zien. Het was niet persoonlijk. Op advies van mijn impresariaat ben ik toch aan een derde show gaan werken. Juist omdat ik voor mijn gevoel niets meer te verliezen had, durfde ik mezelf te zijn en ging het een stuk beter.”

Van Meurs omschrijft zichzelf als een ‘sympathiek, oranje mannetje’, dat energieke voorstellingen maakt met een hoge grapdichtheid. “Ik vind het lastig om maatschappijkritische dingen te schrijven. Het interesseert me best, maar ik ben niet slimmer dan mijn publiek. De analyses van Daniël Arends of de constructies van Micha Wertheim, dat zit er bij mij echt niet in. Ik probeerde het in die eerste voorstellingen en dat voelde heel geforceerd aan.”

Zelfspot

Nu hij een kind heeft, voelt de cabaretier wel behoefte om de wereld te verbeteren. “Ik wil dat dat ventje een geweldig leven krijgt, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Wat kun je doen voor het klimaat, voor Oekraïne? Die zoektocht zit in het programma en is voor veel mensen denk ik herkenbaar. Ik roep nooit op tot actie, maar deel dat ik het ook niet weet.”

Zelfspot is een belangrijke reden voor zijn populariteit, meent Van Meurs. “Negen van de tien grappen gaan ten koste van mijn persoon. Mensen vragen vaak of het een pantser is omdat ik gepest ben met mijn haar, maar dat is helemaal niet zo. Ik was gewoon altijd al grappig. Dat heeft wel deels met mijn uiterlijk te maken. Vorig jaar ben ik een poosje fanatiek naar de sportschool gegaan en was ik heel gespierd. Toen zei mijn regisseur: dit is niet hoe mensen je kennen. Het wordt ongeloofwaardig om jezelf met dit lijf als sukkel neer te zetten. Óf die grappen moeten eruit óf je moet meer gaan eten. Dus ik ben uiteraard meer gaan eten.”

Expeditie Robinson

Van Meurs was zo fanatiek gaan sporten voor zijn deelname aan Expeditie Robinson. Het televisieprogramma bracht hem minder voldoening dan gehoopt. “Ik heb twintig jaar op scouting gezeten en vind buiten leven fantastisch, maar het bleek echt tv te zijn. Er loopt 24 uur per dag een regisseur rond die vraagt: kunnen jullie even over die kandidaat praten, kun jij nu even weglopen? Dat was best een deceptie. Op een gegeven moment hadden we heel lang niet gegeten en wezen ze een plek aan. Toen vonden we een prei met het groen er al afgeknipt.”

Het sterke lijf kwam later toch van pas. “Mijn vriendin was jarig tijdens de opnames. Ik vroeg: wat wil je voor cadeautje als ik terug ben? Nou, ze wilde een baby. Ik had blijkbaar fitte zwemmers meegenomen uit Kroatië, want het was de eerste keer direct raak. Daar ben ik Expeditie Robinson eeuwig dankbaar voor.”

René van Meurs, 2636, 8 t/m 11 juni in De Kleine Komedie