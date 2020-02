Cabaretier Jeroen van Merwijk heeft darmkanker

Jeroen van Merwijk. Beeld ANP Kippa

De 64-jarige Van Merwijk voelde onlangs na een optreden iets in zijn buik en ging naar de dokter. ‘Afgelopen vrijdag ben ik begonnen met een levensverlengende chemokuur, die ervoor moet zorgen dat ik nog een poosje onder de mensen ben,’ schrijft hij.

Van Merwijk werkte in de jaren tachtig en negentig bij radioprogramma’s als Rauhfaser en Krachtvoer (KRO) en Spijkers met Koppen (VARA). Hij is bekend van theaterprogramma’s als Er zijn nog kaarten, Van Merwijk legt het nog één keer uit en Ik ben blij dat ik mezelf niet ben. In 2015 stond hij op het toneel samen met Harrie Jekkers, die met het duo-optreden na vijftien jaar zijn rentree op het podium maakte.