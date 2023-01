Cabaretduo n00b: ‘Wij moeten ook het ongemak voelen, anders werkt het niet’

Laura Bakker en Isabelle Kafando. Beeld Hannah Bults

Een noob, wat is dat eigenlijk? Een newby, nieuweling, groentje, beginneling. “Of een sukkel,” zegt Isabelle Kafando (23). Met oud-klasgenoot van de toneelschool, inmiddels ook beste vriendin, en strijdmakker Laura Bakker (26) vormt Kafando het duo n00b (zo schrijven ze het graag, spreek uit ‘noeb’).

Maar sukkels zijn ze niet. Krap anderhalf jaar geleden afgestudeerd en deze vrouwen zijn al bejubeld en bekroond met de Top Naeff Prijs, de Wim Sonneveldprijs en recent uitgeroepen tot cabarettalent van 2023 in de Volkskrant. “Maar we voelen ons nog wel heel erg nieuw en aan het zwemmen richting première,” zegt Kafando. “Al die prijzen zijn vet, maar het is ook een sneltrein,” vult Bakker aan.

Kafando en Bakker ontmoetten elkaar tijdens een theatervooropleiding bij Theaterhuis Dox. Ze hadden onmiddellijk een klik. Dezelfde humor, meteen vriendinnen. Toen ze allebei werden aangenomen bij de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie kon de vlag uit.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door n00b (noob) (@n00bofficial) op 18 Jan 2023 om 23:49 PST

Brallende corpsballen

Al vanaf het tweede jaar begonnen ze samen shows te maken, vanuit het idee dat ze gewoon zin hadden om iets te maken wat ze zelf grappig vonden: absurditeit in dagelijkse situaties, ongemak, macht. Brallende corpsballen, MeToowerkgevers. “Dagelijkse situaties waarin mensen iets proberen te zijn wat ze niet zijn en dat proberen vol te houden vinden we heerlijk om te spelen,” zegt Bakker.

In recensies zijn ze de ‘tegenhanger van Rundfunk’ genoemd. Dat populaire duo maakt absurdistisch en grof cabaret en speelt ook met ongemak bij het publiek. n00b werkte weliswaar voor het Amsterdamse Kleinkunstfestival met Rundfunkmaker Yannick van de Velde en Rundfunkregisseur Peter van de Witte regisseert hun ook, maar vergelijkingen slaan altijd zo dood. Kafando: “Rundfunk vinden we geweldig, maar een tegenhanger hoeven we niet te zijn.”

Ze hebben ook niet echt cabaretiers die een voorbeeld zijn. “Op school was het eigenlijk al apart dat we met iets als cabaret bezig waren. Klasgenoten speelden vaak voorstellingen die geëngageerd waren, bij ons was het vooral plezier maken,” zegt Bakker.

“Veel van onze scènes gaan uiteindelijk ook over maatschappelijke relevantie,” zegt Kafando. “We benoemen het alleen niet. We zijn twee vrouwen, ik ben zwart, Lau is wit, dat weten we. We hoeven het daar niet over te hebben. Het is grappig dat men verwacht dat we daar dan iets mee doen om er iets mee te zeggen. Er zijn zo veel cabaretiers, witte mannen, die spelen met hun onvermogen in de wereld. Maar daarvan wordt nooit geschreven dat ze witte mannen zijn.” Bakker: “Dat willen wij ook. Wij spelen vanuit dat we een universele mens zijn, ongeacht dat we toevallig vrouw zijn.”

Drugstrip

Bakker en Kafando worden geroemd om hun acteertalent en zangkwaliteit, maar ook om hun onbeschaamdheid. Ongemakkelijke seks, uit de hand gelopen drugstrips, vieze lichaamsgeuren, alles komt voorbij. Bakker zingt over een k’hole tijdens een uit de hand gelopen ketamine high (op doedelzakmuziek!). ‘Ik zat in een k-hole, ik kwam er niet meer uit, ik hoor alleen die fluit.’ En er is ook nog het Kutjeslied, maar daar willen ze niets over zeggen, want dan geven ze te veel weg.

“We zoeken het ongemak op, bij het publiek, maar ook bij onszelf,” zegt Kafando. “Wij moeten ook als speler ongemak voelen, anders werkt het niet. Dan is het te ingestudeerd en is het niet meer leuk.”

Ze spelen meer dan zeventig keer, een imposante tournee voor een debuutvoorstelling. “Zaterdag waren we in Druten, de dag ervoor in Spijkenissse, het is fascinerend hoe veel theaters Nederland heeft," zegt Kafando. “Dat er dan ook steeds mensen in de zaal zitten en ze open staan voor wat wij te vertellen hebben, is echt tof," aldus Bakker.

Machtige mannen

Ze zijn verwend, vinden ze. “Het is zo fantastisch om alles wat uit onze gestoorde hoofden komt, ook echt te mogen doen. Geen rol, geen opdracht,” zegt Bakker. Ze speelden ook wel in gewone theatervoorstellingen, best leuk, maar het valt voor hen in het niet bij hoe heerlijk het is om helemaal je eigen plan te trekken.

Noobs zijn ze zelf een beetje, in de zin van dat ze net komen kijken, maar vooral in hun verhaal komen er een hoop noobs voor, de sukkelversie. En niet zelden spelen ze dan mannen. “Wie van de twee de noob is, is vaak degene die de macht heeft. En laten dat nou net vaker mannen zijn dan vrouwen,” schertst Bakker.

Tot nu toe zijn ze steeds door mannen gerecenseerd en viel de term ‘lady perspective’ of vrouwelijke insteek. Niet dat het uitmaakt, iedereen zou moeten snappen waar hun show over gaat – soms gaat het over heel specifieke zaken die vrouwen meemaken, subtiliteiten die voor de andere helft van de bevolking wellicht wat moeilijker te vatten zijn. “We willen dat het laagdrempelig is, en soms pakt het publiek de subtiele dingen ook mee,” zegt Kafando.

Het mag in elk geval lekker cringe zijn, zo maken ze hun filmpjes op TikTok ook. Bakker: “Publiek zit vaak op het puntje van hun stoel. Ze vinden het vaak gênant wat we spelen, en dat laten we ze zo lang mogelijk voelen. Totdat wij laten zien dat we het ook echt zo cringe bedoelen. En die lach die dan volgt, die ontlading, is geweldig.”

n00b speelt n00b, voorpremière 23 januari, première 24 januari, De Kleine Komedie, daarna tournee.

Beeld Hannah Bults

Isabelle Kafando 30 juli 1999, geboren in Haarlem

2016 vooropleiding Dox

2017-2021 Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie

2021 Top Naeff Prijs

2021 Wim Sonneveldprijs

2023 première n00b speelt n00b

Woont in Amsterdam.

Beeld Hannah Bults