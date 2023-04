Cabaretduo Lebbis & Jansen na 17 jaar weer samen op tournee

Lebbis & Jansen. Beeld ANP

De oudejaarsconference 2023 krijgt als titel Subliem. De eerste try-outs vinden in juni plaats. Vanaf september treedt het duo vier maanden door het hele land op. De voorverkoop is maandagavond van start gegaan. Het tweetal maakte het nieuws maandagavond bekend in RTL-talkshow Beau.

“We hebben nu allebei ruim zeventien jaar samen gespeeld, daarna zeventien jaar allebei solo,” stelt Jansen (59) aan het ANP. “Het voelde weer goed om nu weer samen iets te gaan maken.” Sibbel (64) noemt de reünie met zijn oude maatje ‘alsof je vroeger in een topteam zat, en na lange tijd in de oude bezetting weer een wedstrijd mag gaan spelen. In 2006 voelden we allebei de behoefte alleen te kijken wat we konden, nu zijn we eraan toe om in elk geval weer samen vier maanden het podium op te gaan’.

Lebbis en Jansen traden tussen 1988 en 2006 samen op en maakten in die periode elk jaar een oudejaarsvoorstelling. Sindsdien kozen de twee mannen elk met succes voor een solocarrière. Jansen zette de traditie van de oudejaarsshows voort, met deze editie is hij toe aan zijn 35ste oudejaarsshow.

Het tweetal stond in 2011 nog eenmaal samen op een podium tijdens Lowlands. In december 2021, tijdens de coronalockdown, maakten Lebbis en Jansen een korte conference voor De Kleine Komedie. Zij kregen toen als eerbetoon een Zilveren Raampje, omdat zij volgens de jury al dertig jaar belangrijke gezichten zijn ‘voor het geëngageerde cabaret in Nederland’.

