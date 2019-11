Businessgoeroe Simon Sinek: ‘Er is niet zoiets als winnen in een huwelijk’

Bedrijfsconsultant en motivational speaker Simon Sinek (46) sprak maandag in Amsterdam over leiderschap. Over reizen naar de maan, en wat er mis kan gaan als je je personeel niet vertrouwt.

“Als ik een held heb, is hij het,” zegt de 43-jarige Enzo Kleijn voor hij gaat zitten. De community builder is een van de duizend mensen die af zijn gekomen op het seminar Purpose Driven Leadership in Theater Amsterdam, met als belangrijkste gast: denker en motivational speaker Simon Sinek. Ook de 58-jarige Caroline Doornebos (medisch directeur bij farmaceutisch bedrijf MSD) meldde zich vooral voor hem aan. “Mijn dochter van 27 kwam al jaren geleden met hem aanzetten,” zegt ze. “Het komt door haar dat ik hier ben. Ze is heel erg bezig met de why.”

Die why, dat betekende jaren geleden de doorbraak van Simon Sinek. In 2009 schreef de Brit het boek Start with why, begin met het waarom. Dat werd een bestseller, maar hij werd echt wereldberoemd met zijn TedTalk, de Golden Circle, waarin hij in 17 minuten vertelt wat een gemiddeld bedrijf onderscheidt van een succesvol bedrijf – met als aansprekendste voorbeeld waarom Apple zo succesvol is. Niet omdat Apple de beste computers maakt (het ‘wat’), of omdat ze die zo mooi vormgeven en gebruiksvriendelijk maken (het ‘hoe’), maar omdat mensen vallen voor de boodschap erachter, de dieper liggende drijfveer. De why. Sinek: “Mensen kopen niet wat je doet, maar waarom je het doet.”

Huwelijk is geen eindig spel

Zijn YouTubevideo werd ruim 47 miljoen keer bekeken. In deze zaal, met ruim duizend bezoekers, steken slechts drie mensen hun hand op als wordt gevraagd wie het filmpje niet heeft gezien. Na Sineks eerste boek volgden er nog vier. Het laatste verscheen vorige maand in het Nederlands, Het oneindige spel (The infinite game).

Er waren mensen die zijn ‘why’-theorie luchtfietserij noemden. Laboratoriumwerk. Prachtig, die why, maar zo kon je geen bedrijf runnen. Deze mensen, stelt Sinek nu vast, spelen het verkeerde spel. Ze zitten vast in een eindig spel, een finite game, een wedstrijd met winnaars en verliezers, duidelijke regels en tegenstanders. Zoals een potje voetbal. Geopolitiek, of een huwelijk, is geen eindig spel. Dat heeft telkens nieuwe regels en nieuwe uitdagingen en houdt nooit op. “Er is niet zoiets als winnen in een huwelijk. Veel geluk daarmee!”

Een inspirerende onderneming speelt ook een oneindig spel, en is meer dan targets en kwartaalcijfers. Al is het maar om te voorkomen dat al je goede mensen na een paar jaar verliest omdat ze dan op zoek gaan naar iets waar ze zelf gelukkig van worden.

Gebroken neus

Voor een volle zaal – er is een aparte vleugel voor de Belgen – zet Sinek uiteen hoe het werkt, een oneindig spel spelen. Wie een ‘infinite mindset’ heeft, denkt in langere termijn en heeft een hoger doel voor ogen – en nee, dat is niet winst, of groei, maar iets groters, iets waar iedereen die bij het bedrijf achter kan staan. Zoals de man die hij bij NASA trof en een gloedvol betoog hield over vliegen naar de maan. Hij bleek de conciërge te zijn.

Zo grossiert Sinek in voorbeelden. Over hoe het werkt als je de receptioniste de functietitel ‘chief of first impressions’ geeft. Wat het verschil is tussen ‘I like my job’ en ‘I love my job’.

Als hij uitlegt hoe belangrijk het is dat mensen in teams vertrouwd worden, haalt hij het voorbeeld aan van United Airlines, dat een keer met veel geweld een passagier uit een overboekt vliegtuig haalde, en dat – aldus Sinek – omdat het personeel niet het vertrouwen had gekregen om zelf beslissingen te nemen. En dus werd, regels zijn regels, de man het toestel uitgezet. Funest voor het bedrijf en de arbeidsvreugde van het personeel – om nog maar te zwijgen van de passagier zelf, die er een gebroken neus aan overhield.

Early adopters

Wie het oneindige spel speelt, durft flexibel en moedig te zijn, en ziet rivalen niet als tegenstanders, maar als mensen die je laten zien wat je zelf nog beter kunt doen. Een spiegel waar je dankbaar gebruik van moet maken.

Na afloop staat Caroline Doornebos na te praten met haar collega’s. Ze hebben heel veel geleerd, stellen ze vast. Over hoe je moet communiceren met je team, en dat je, bij grote veranderingen, je moet richten op de early adopters. Ze gaan het morgen meteen in de praktijk brengen. Een van hen grijnst: “Ze zullen wel zeggen: je bent zeker op cursus geweest!”

