Burt Bacharach (1928-2023) maakte easy listening uit complexe muziek – en was ook nog eens een zeer sociaal mens

Het is bijna onmogelijk nooit muziek van hem te hebben gehoord, in wat voor uitvoering dan ook. Songschrijver Burt Bacharach, die woensdag op 94-jarige leeftijd overleed, schreef honderden songs die werden uitgevoerd door duizenden artiesten.

In 2019 stond hij nog op North Sea Jazz. Burt Bacharach was toen al 91, maar hij had er zin in en wilde ook een nieuw nummer laten horen. With a Voice heette het, een lied geïnspireerd door de maatschappelijke stand van zaken in het Amerika van toen (Trump was twee jaar president).

In de inleiding erop rolde er zomaar een krachtterm over zijn lippen. Bacharach die ‘fuck’ zei, het was een beetje of de koning een scheet liet, maar passend was het ergens ook wel. De songschrijver mocht dan een man van beschaving en verfijning zijn, hij was ook een zeer sociaal mens.

Toen Amerika zich volop in de Vietnamoorlog stortte, schreef Bacharach in 1965 What The World Needs Now Is Love. Veel later, in de jaren tachtig, bracht het eveneens door hem geschreven That’s What Friends Are For heel veel geld op ter bestrijding van aids. Hij hield zich liefst verre van politiek, maar zijn afkeer van Trump kon en wilde hij niet verbergen.

Extreem succesvolle songwriter

Bacharach, woensdag op 94-jarige leeftijd in Los Angeles overleden, was componist en platenproducer, maar boven alles songschrijver. En in dat schrijven van songs was hij extreem succesvol. Alleen al in de Verenigde Staten haalden meer dan zeventig door hem geschreven nummers de Top 40, in het Verenigd Koninkrijk zijn het er meer dan vijftig. Letterlijk honderden nummers schreef hij, die werden uitgevoerd door ook weer letterlijk duizenden artiesten.

Raindrops Keep Fallin’ On My Head, I Say a Little Prayer, Do You Know the Way To San José, The Look of Love, What’s New Pussycat... Het is simpelweg onmogelijk om als westerling al dan niet bewust nooit een song van Burt Bacharach te hebben gehoord, in wat voor uitvoering dan ook. De Duitse orkestleider James Last kon er wat mee, maar net zo makkelijk nam de Britse punkgroep The Stranglers een versie op van Bacharachs Walk On By.

Easy Listening werd de muziek van Burt Bacharach meestal genoemd. Maar zijn songs, vaak geschreven in innige samenwerking met tekstdichter Hal David, mochten dan prettig in het gehoor liggen, muzikaal waren ze allerminst simpel. Burt Bacharach hield van complexe akkoorden, grote intervallen en onverwachte maatwisselingen. Ook jazzmusici leefden zich daarom graag uit op zijn composities.

Tekst gaat verder onder de foto

Burt Bacharach tijdens een optreden in juli 2015 in het Italiaanse Tortona. Beeld Corbis via Getty Images

Melodie om mee te fluiten

Burt Bacharach werd geboren in Kansas City, maar groeide op in het New Yorkse stadsdeel Queens. De familie Bacharach was Joods, maar besteedde daar weinig tijd aan. Pa was journalist. Het muzikale talent kwam van ma, die haar zoon wegwijs maakte op de piano en zelf ook al liedjes schreef.

Serieus opgeleid in de muziek werd Burt Bacharach aan verschillende conservatoria en universiteiten in Canada en Amerika. Een van zijn leermeesters was de Franse componist Darius Milhaud, bij wie ook jazzpianist Dave Brubeck studeerde. Milhaud leerde Bacharach zich nooit te schamen voor een melodie die mensen kunnen meefluiten.

Na de militaire dienstplicht in Duitsland werd Bacharach begeleider van Marlene Dietrich. De zangeres was zeer te spreken over hem (naar verluidt had ze een serieuze crush op haar pianist), maar zijn ambities reikten veel verder. In het New Yorkse Brill Building, een gebouw waar songschrijvers in eigen kantoortjes dag in, dag uit hits zaten te pennen, ontmoette hij in 1957 Hal David.

Het duurde even voor hun samenwerking echt succesvol werd, maar vanaf de vroege jaren zestig schreven de twee hit na hit. Ze werden uitgevoerd door artiesten als Aretha Franklin, B.J. Thomas, Tom Jones, Dusty Springfield, The Carpenters en (in latinversies) Sérgio Mendes.

Tekst gaat verder onder de video

Fluwelen stem van Dionne Warwick

Maar dé zangeres van het repertoire van Bacharach en David was Dionne Warwick. Aanvankelijk zong zij alleen demo’s in van nieuw repertoire van de twee, zodat die het aan eventueel geïnteresseerde artiesten en managers konden laten horen. Later realiseerden ze zich dat juist Warwick zelf, een zangeres met een fluwelen stem, er de perfecte vertolkster van was.

In de jaren negentig maakten Burt Bacharach en zijn muziek een opvallende comeback. Een hip poppubliek (her)ontdekte de de easy listening van de jaren zestig en zeventig en kwam daarbij automatisch ook op zijn muziek uit. De mannen van Oasis verklaarden zich fan van hem en Noel Gallagher noemde Bacharachs This Guy’s In Love With You zelfs de mooiste lovesong aller tijden.

Tekst gaat verder onder de foto

Bacharach in 1996 in de Londense The Royal Festival Hall met gitarist/songwriter Noel Gallagher, die Bacharachs liedje This Guy’s In Love With You de mooiste lovesong aller tijden noemde. Beeld Getty Images

James Bondparodie

De inmiddels bejaarde Bacharach liet zich de belangstelling uit onverwachte hoek goed smaken. Hij was te zien in de James Bondparodie Austin Powers: International Man Of Mystery. En toen leden van de Nederlandse groep Bettie Serveert op tournee in Amerika in een interview aardige dingen zeiden over zijn muziek, liet hij de volgende dag een groot boeket bezorgen bij hun hotel.

De Britse singer-songwriter Elvis Costello nam in 1998 zelfs een album op met Bacharach. Nog opmerkelijker was de samenwerking met de Nederlandse Trijntje Oosterhuis. De zangeres nam drie albums met met songs van hem op. Bacharach was er nauw bij betrokken en schonk Oosterhuis liedjes die door nog niemand anders waren opgenomen.

Songs van de hand van Burt Bacharach, playlist van Spotify: