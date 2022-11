Buro Stedelijk stelt Rita Ouédraogo en Azu Nwagbogu aan als curatoren

Het Stedelijk Museum. Beeld ANP / Remko de Waal

Ouédraogo is curator, programmamaker, schrijver en onderzoeker en was eerder curator en programma-coördinator bij Framer Framed. Nwagbogu – geboren in Lagos, Nigeria – is een internationaal gelauwerde curator; in 2021 werd hem de titel ‘Curator of Year’ toegekend door de Britse Royal Photographic Society en rekende ArtReview hem tot de honderd meest invloedrijke mensen in de kunstwereld.

“Met de keuze voor Rita Ouédraogo en Azu Nwagbogu als eerste curatoren voor Buro Stedelijk wordt in alle opzichten de uitzonderlijke positie van het Stedelijk als internationaal museum voor Amsterdam en de wereld benadrukt,” aldus Stedelijk Museumdirecteur Rein Wolfs. “Het nieuwe Buro Stedelijk zal vanaf het begin het lokale in een breed internationaal perspectief presenteren en het internationale naar Amsterdam brengen, zoals dat bijvoorbeeld ook diep in het dna van Rijksakademie en De Ateliers zit, onze partners in dit project.”

Bij hun aanstelling zeiden Ouédraogo en Nwagbogu te geloven dat diepere samenwerkingspraktijken nodig zijn in de kunstwereld. “Wij hopen zelf het voorbeeld te geven. We komen uit verschillende delen van de wereld, uit verschillende generaties en verschillende expertisevelden. We zijn echter verbonden door onze passie en onze interesse in de waarde van arbeid in relatie tot kunst en de betekenis van kunstenaars voor de 21ste eeuw. (…) Ons doel is om kansen te creëren die het idee van een multidimensionale, multiculturele stad ondersteunen en kunstenaars van over de hele wereld, die in Amsterdam wonen, een experimentele projectruimte te bieden waar ze hun ideeën kunnen realiseren.”

Missing link

Afgelopen juli werd Buro Stedelijk aangekondigd, het initiatief dat het Stedelijk in nauwe samenwerking met de Rijksakademie en De Ateliers ontwikkelt, en dat een missing link wil zijn tussen het atelier, de kunstopleidingen, de galerieën en het museum. Buro Stedelijk beoogt een multidisciplinaire plek te zijn, met de focus op het productieproces, gevoed door de creatieve scene in Amsterdam, met een internationale dimensie. Een plek waar curatoren, kunstenaars en andere makers de vrijheid hebben om nieuw werk te maken en te presenteren en die een nieuwe impuls zal geven aan de hedendaagse culturele productie in Amsterdam.

Rita Ouédraogo. Beeld Anne Lakeman

Azu Nwagbogu. Beeld Paul Odigie