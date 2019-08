Bureau Sport is supporter van dakloos Oranje op het WK

Het Nederlands team voor dak- en thuislozen, met in het midden Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Beeld Karym Ahmed

Wat kunnen we verwachten?

Frank Evenblij: ‘‘We hebben het voetbalteam vanaf de voorbereiding voor het WK in Cardiff gevolgd en daarbij verschillende portretten gemaakt van de spelers. Ze hebben allemaal een bijzonder verhaal. Erik en ik waren bij de eerste ontmoetingen, het bijzondere moment waarbij ze voor het eerst hun Nederlands shirt kregen, bij de trainingen van Guus Hiddink en Hans van Breukelen en natuurlijk bij het WK zelf.”

Zat er veel talent in de Nederlandse selectie?

‘‘Bondscoach René van Rijswijk, ook oud-profvoetballer, heeft zijn team niet geselecteerd op basis van talent. Hij heeft gekeken naar hun positie in de maatschappij, hij wil een opwaartse lijn zien.”

“Daarnaast zijn karaktereigenschappen belangrijk, ze moeten met elkaar een team vormen.”

Dan viel de 31ste plek niet eens tegen?

“Nou, de spelers werden kwaad op elkaar toen na zes wedstrijden nog geen partij was gewonnen. Door de band die ik met spelers had opgebouwd, voelde ik een intense blijdschap bij het eerste doelpunt dat werd gemaakt tegen Zuid-Korea. Dat gevoel was vergelijkbaar met de treffer van Wesley Sneijder tegen Brazilië tijdens het WK van 2010. Tegen landen als Brazilië en Mexico was Nederland kansloos. Niet zo gek, zij hebben veel meer daklozen.”

Op een WK zijn er altijd incidenten binnen de groep. Ook bij jullie?

“Uiteraard. Op Schiphol is zelfs een speelster achtergebleven. Na de douane is iets gebeurd waardoor ze niet meer mee mocht. Erik en ik waren daar niet bij, maar de reden laat zich natuurlijk raden. De speelster beweert dat haar onrecht is aangedaan.”

Welk verhaal is jou het meest bij gebleven?

“Ik kan niet kiezen. Ze hebben allemaal een bijzonder leven. Onze 57-jarige keeper Willem Lubbersen was ooit hulpverlener voor daklozen, tot hij zelf een alcoholprobleem kreeg en geen dak meer boven zijn hoofd had. Uit schaamte voor oud-collega’s leefde hij een jaar lang volledig op straat. Ook speelt er een jongen mee die als kind al aan cocaïne verslaafd was en ook dealde. Bizar dat hij nog leeft.”

Wat heb je van deze reeks geleerd?

Het project was heel interessant. Voor veel van deze mensen is het geen keuze geweest om dakloos te worden. In het leven lopen soms een paar dingen mis en dan kun je over de rand vallen. Het wordt dan verdomde lastig om weer volledig terug te keren in de maatschappij.”

Bureau Sport: WK Daklozen is elke zondagavond om 23.05 uur te zien op NPO 1.