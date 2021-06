Bureau Postjesweg: een magische kijkdoos in een nieuwbouwplint in Nieuw-West

Het interieur van Bureau Postjes­weg in Amsterdam-Nieuw-West wordt ’s avonds kleurrijk verlicht. Beeld Jitte Hoekstra

Nieuw-West is met 170.000 inwoners het grootste stadsdeel van Amsterdam, maar instellingen op het gebied van beeldende kunst zijn er dun gezaaid. Je hebt er eigenlijk alleen De Appel. Daar komt Bureau Postjesweg nu bij.

“Vorig jaar kregen we de sleutel en vorige week gingen we officieel open, maar in 2017 hadden we onze eerste rondtafelgesprekken al, in een bouwkeet,” vertelt Iris Dik.

Dik is met Holger Nickisch en Heidi Vogels een van de drijvende krachten achter Bureau Postjesweg. “Architect Olaf Gipser en ontwikkelaar Heutink B.V. hebben ons meegenomen in hun plan voor de tender en nu hebben we een contract voor vijf jaar. Heutink sponsort bovendien de huur.”

De curatoren hebben ruime ervaring met kunstprojecten in perifere stadsgebieden. Zij weten dat je beeldende kunst niet plompverloren in een wijk kunt droppen.

De eerste tentoonstelling in Bureau Postjesweg komt voor rekening van Müge Yilmaz. In On Protection toont de Rijksakademiealumnus mythische wezens gemaakt van stokken en uitgezaagde symbolen, zoals een hand van Fatima of een krab, om onheil mee af te weren. Buurtbewoners kunnen hun eigen talisman langsbrengen in ruil voor een kunstwerkje. Daarnaast kweekt Yilmaz stekjes van maïs, bonen, pompoen en zonnebloem om bij de Tuinen van West een eetbaar labyrint te maken.

Uitdijend collectief

Bureau Postweg wil naast presentatieplek een kunstenaarsresidentie zijn. De entresol kan worden gebruikt om te werken en te slapen. “We zoeken kunstenaars die actief de relatie met de buurt aangaan,” vertelt Dik. “Kunstenaars uit de Turkse en Marokkaanse diaspora willen bijvoorbeeld graag in Nieuw-West werken.”

Schrijver Abdelkader Benali, de bovenbuurman van Bureau Postjesweg, verzorgt regelmatig buurtwandelingen met verhalen. Sarah van Sonsbeeck doet eind van de maand een project met kaarsen waarop in verschillende talen ‘ik brand voor jou’ geschreven staat. En een losvast groepje jonge kunstenaars en academici, door het team The Supremes genoemd, krijgt de ruimte voor een leesgroep en eind van het jaar een tentoonstelling. Dik: “Bureau Postjesweg is een collectief dat langzaam maar zeker uitdijt.”

De presentatieruimte is hoog en kaal, de vloer is van onafgewerkt beton. De wanden bestaan uit betonplaten met gaten die als ophangsysteem voor kunstwerken dienen. Als het donker is, brandt er gekleurd licht, waardoor het hoekpand verandert in een magische kijkdoos. De glazen gevel nodigt uit en de vele voorbijgangers op dit drukke stukje kijken naar binnen en groeten.

Samenwerkingen

Maar ook de stap van binnen naar buiten is klein. “We kunnen films projecteren op de ramen waardoor je een buitenbioscoop krijgt,” zegt Dik. “Een performance of beeldententoonstelling op de stoep is ook een mogelijkheid.”

Bureau Postjesweg werkt samen met culturele initiatieven in Nieuw-West, zoals Lab 6, het Van Eesteren Museum en New Metropolis. Dik: “Met SamenWonen-SamenLeven uit Slotervaart gaan we een kaart maken en met de Openbare Bibliotheek Amsterdam een podcastserie over de lokale kunstinfrastructuur. Er is best veel maar je moet het weten te vinden.”

Müge Yilmaz: On Protection, t/m 30/6 in Bureau Postjesweg, Postjesweg 160, Amsterdam