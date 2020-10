Buladó verrassende winnaar Gouden Kalf voor beste film

De meeste Gouden Kalveren waren vrijdagavond voor de familiefilm ­Kapsalon Romy: vier stuks. Maar de belangrijkste, die voor de beste film, ging naar Buladó, precies een week geleden de openingsfilm van het 40ste Nederlands Film Festival.

Buladó is pas de tweede speelfilm van regisseur Eché Janga, wiens debuut Helium in 2014 werd onderscheiden met de Gouden Kalveren voor camerawerk en muziek. In 2010 studeerde hij af aan de Filmacademie met Mo, waarmee hij de Tuschinski Award voor beste afstudeerfilm won. Het magisch-realistische, op Curaçao gesitueerde Buladó, dat sinds donderdag ook in de reguliere bioscopen draait, is deels gebaseerd op een in zijn familie mondeling doorgegeven geschiedenis uit de slaventijd.

Vrijdag opent het Nederlands Film Festival met het magisch-realistische Buladó van Eché Janga (42). Zijn tweede film gaat over het meisje Kenza, dat met haar rationele vader en spirituele opa op Curaçao woont.

Het was voor het eerst sinds de ­invoering van het zogenoemde ‘academy-systeem’, waarbij de nominaties en winnaars worden bepaald door een grote groep vakgenoten, dat films die op het festival in première gaan dezelfde editie ook kunnen meedingen naar de Gouden Kalveren.

Halina Reijns Instinct, de openingsfilm van vorig jaar, dong dus deze ­editie mee, maar zag geen van de drie nominaties verzilverd worden. Reijn werd wel bekroond als beste actrice voor haar rol in in de serie Red Light. Daarmee won ze het van Carice van Houten, hartsvriendin en mede-initiatief­nemer van de serie die ook de prijs voor het beste televisiedrama kreeg.

De verrassende bekroning van Buladó is een passend slot van de wegens corona uitgeklede 40ste editie, die voor het overgrote deel online plaatsvond. “Dit was onze enige nominatie, dus we hadden het echt niet verwacht,” zei producent Derk-Jan Warrink van het jonge Amsterdamse productiehuis Keplerfilm.

Alleen de genomineerden ­waren aanwezig op het door Sosha Duysker gepresenteerde, rechtstreeks gestreamde prijzengala; voor andere genodigden was vanwege de dinsdag aangescherpte coronamaatregelen geen plek in de Stadsschouwburg.

De meeste Gouden Kalveren waren voor de familiefilm Kapsalon Romy, die vier van de vijf nominaties verzilverde: Mischa Kamp kreeg het kalf voor de beste regie (haar derde na Waar is het paard van Sinterklaas? in 2007 en Jongens in 2014), Beppie Melissen werd onderscheiden als beste actrice, Noortje Herlaar als beste bijrolactrice en Tamara Bos schreef het beste scenario. Het kalf voor de beste acteur ging naar Shahine El-Hamus (De belofte van Pisa, die ook werd ­onderscheiden met het kalf voor de beste muziek), dat voor de beste ­acteur in een bijrol naar Bilal Wahib (Paradise Drifters).

De Nederlands-Indiëkroniek Ze noemen me baboe van Sandra Beerends, samengesteld uit maar liefst 179 zwart-witfilms uit de archieven van onder meer Eye Filmmuseum en Beeld en Geluid, won twee kalveren: beste lange documentaire en montage (Ruben van der Hammen).

De overige kalveren werden keurig verdeeld: eentje voor Bumperkleef (sound design, Marco Vermaas), ­eentje voor Marionette (production design, Anne Winterink) en eentje voor Goud (camera, Myrthe Mosterman). Aletta Kraan won het allereerste Gouden Kalf voor kostuumontwerp, voor de uitbundige garderobe die ze ­bedacht voor een door Loes ­Luca ­gespeelde Schiedamse kapper in ­Norbert ter Halls Mi vida.

De Gouden Kalf van het Publiek werd deze editie niet uitgereikt. De strijd zou gaan tussen de drie best bezochte Nederlandse bioscoopfilms van het afgelopen filmjaar; de winnaar zou bepaald worden middels een online stemming onder het publiek. Volgens de organisatie is er door coronapandemie echter een ‘ongelijkwaardige uitgangspositie ontstaan bij het uitbrengen van films’, waardoor er dit jaar geen sprake is van een eerlijke competitie.