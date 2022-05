Buikspreker Jeff Dunhams Achmed the dead terrorist roept nu: ‘Silence, I cancel you’

Jeff Dunham (60) is de bekendste buikspreker ter wereld, met poppen als de immer chagrijnige Walter en Achmed, de dode terrorist. Op 29 mei staat hij in de Ziggo Dome met zijn nieuwe show Seriously?! ‘Ik ben geen comedian die politiek gezien één kant belachelijk maakt.’

Zijn er buiksprekers die u zelf bewondert?

“Mijn grote voorbeeld is Edgar Bergen, die in de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw net zo bekend was als Mickey Mouse. Hij deed zijn buikspreekact ook op de radio. Dat slaat natuurlijk nergens op, je kon hem immers niet zien, maar hij onderscheidde zich met zijn geweldige comedy en poppen. Hoewel hij technisch gezien vrij matig was, kwamen zijn personages echt tot leven. Zelfs als je hem alleen maar hoorde.”

Zijn humor en het karakter van de poppen belangrijker dan de kwaliteit van het buikspreken?

“Dat zou ik misschien niet moeten zeggen, maar ik denk het wel. Ik kijk liever naar een geestig persoon wiens lippen een beetje bewegen dan naar een technisch perfecte buikspreker met een saaie act. Ik probeer mijn vak zelf overigens zo goed mogelijk uit te voeren. Ik wil niet slordig worden, daar ben ik te trots voor.”

Buikspreken heeft een vrij stoffig imago. Waarom blijft u toch zo populair?

“Als mensen om je kunnen lachen, maakt het volgens mij weinig uit wat je doet. Mijn humor gaat over herkenbare thema’s en ik maak grappen over beide kanten van het politieke spectrum. Dat is het voordeel van buikspreken: bij gevoelige onderwerpen neem ik een bepaald standpunt in en laat ik de pop het tegenovergestelde zeggen. Dan krijg je een grappig conflict. Bovendien hebben mensen na afloop geen idee wat ik zelf nou echt denk.”

En dat vindt u wel prettig.

“Absoluut. Ik ben geen comedian die één kant belachelijk maakt. Ik weet dat er onder mijn fans zowel aanhangers van Trump als van Biden zijn. Als ik dit wil blijven doen, als ik grote zalen wil vullen, moet ik grappen maken over iedereen. Het overgrote merendeel van de mensen kan daar gelukkig prima tegen.”

Met Achmed, de dode terrorist bereikte u een miljoenenpubliek. Hoe is hij ontstaan?

“Een paar jaar na 9/11 waren de Verenigde Staten wanhopig op zoek naar Osama Bin Laden. Ik wilde een pop maken die mensen liet lachen om hun angsten. Dat werd Achmed, een wanhopige, nogal domme terrorist die zichzelf opblies toen hij benzine in zijn scooter gooide. De eerste keer dat ik met hem optrad was vlak bij Ground Zero in New York. Ik dacht: als er mensen in het publiek zitten die iemand hebben verloren bij de aanslagen, moeten ze tóch een leuke avond hebben. Dat lukte direct.”

Critici zeggen vaak dat uw poppen, zeker Achmed, stereotypen zijn.

“En daar hebben ze gelijk in, want dat is juist het punt. Ik creëer voor het publiek onmiddellijk herkenbare personages. Hopelijk kan ik goed genoeg acteren om er vervolgens bijna levende wezens van te maken, maar altijd op basis van stereotiepe karaktertrekken die iedereen kent. Daar speel ik overigens wel mee. Achmeds bekendste oneliner is ‘Silence, I kill you!’ In de nieuwe show heb ik er ‘Silence, I cancel you!’ van gemaakt. Je moet met de tijd meegaan.”

Humor verandert en sommige zaken liggen veel gevoeliger dan toen u begon. Is dat lastig?

“Zelfs veel grappen die ik tien jaar geleden nog maakte, kunnen al niet meer. Daar kan je over klagen, maar er is weinig treuriger dan een oude komiek – ik ben net 60 geworden – met moppen die niemand meer wil horen. Gelukkig heb ik twee zoontjes die me jong houden. Het maakt me ook creatiever dat je niet meer alles kunt roepen. Zoals ik net al zei: je moet je aanpassen aan je publiek als je in dit vak wil overleven.”

Jeff Dunham, Seriously?!, Ziggo Dome, 29 mei