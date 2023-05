Buffelhoorns, nachtclubswing en een gouden catsuit: alle acts uit de eerste halve finale van het Songfestival 2023 op een rij

Halen Mia Nicolai en Dion Cooper na een tumultueuze aanloop toch de finale van het Eurovisie Songfestival 2023? Ze nemen het dinsdagavond in Liverpool op tegen onder meer Moldavische folklore en topfavorieten uit Zweden en Finland. Alle acts langs de meetlat.

1. Noorwegen: Alessandra – Queen of Kings



♥♥♥

Meteen het bewijs dat een goed resultaat halen op het Songfestival echt geen onmogelijk Ottolenghirecept is: beslag van Abba-eske pop, mespuntje female empowerment, vleugje folklore, flinke snuf zwaaiwerk met een lichtgevend attribuut en dan naar eigen smaak enkele valse noten toevoegen. En zo gaat Alessandra met twee vingers in de neus naar de finale.

2. Malta: The Busker – Dance (Our Own Party)

♥♥

‘I feel better in my sweater’. Onbedoeld houdt Malta dit jaar een stevig pleidooi voor songteksten uit de pen van ChatGPT. Zonde, want het popliedje van The Busker is feestelijk, de inzet van de saxofoon een fijne move en de danspasjes helemaal volgens de Eurovisiegrondwet. Maar ja, uiteindelijk zit je toch de hele tijd te kijken naar die trui uit het Libelle Breiboek. Het goede nieuws: die kan weer uit als morgen de terugreis naar zonnig Valletta wordt aanvaard.

3. Servië: Luke Black – Samo mi se spava

♥♥♥

Stel: in je eigen taal heet je Лука Ивановић, maar je ambieert wel een internationale carrière. Wat te doen? Zonder advies van Dion Cuiper/Cooper is Luca Ivanovic uitgekomen bij Luke Black. En het moet gezegd: Black heeft voor zijn hymne over de gevaren van gameverslaving een act in elkaar gezet waar je drie minuten ademloos naar blijft kijken. Toegegeven: dat doe je ook naar een uitslaande brand, maar de techno van Samo mi se spava (‘Ik wil alleen maar slapen’) blijft overeind.

4. Letland: Sudden Lights – Aijā

♥♥

Massive Attack meets Muse in een donker steegje in Riga. De liedtekst van Aijā is vanuit het Lets naar het Engels vertaald en geldt zo vermoedelijk als schoolvoorbeeld van lost in translation. Het geheel is in elk geval nogal dystopisch – niet vreemd, vanuit de achtertuin van Poetin. Hoewel zanger Andrejs het vocaal allemaal maar net kan bijbenen, is zijn emotie zichtbaar oprecht.

5. Portugal: Mimicat – Ai Coração

♥♥♥♥

Beginnend met een I Will Survive-pianoloopje ontpopt deze inzending zich al snel tot een act zoals je die ooit in de betere cabaretbars aantrof. Beetje Caro Emerald, beetje Liza Minnelli en vooral veel fijne Portugese nachtclubswing. Een optreden om goede zin van te krijgen, zeker omdat Mimicat (Marisa Mena) lekker vet zingt. En voor wie het zich afvraagt: Mimicat heeft thuis inderdaad een kat. Die heet niet Mimi, maar Brownie.

6. Ierland: Wild Youth – We Are One

♥♥

In de jaren tachtig en negentig hoefde Ierland maar te kuchen of een nieuwe Eurovisiezege diende zich aan. Nu grossieren de Ieren al jaren in middle-of-the-roadpop van het type ‘ene oor in andere oor uit’. Inclusiviteitsbom We Are One van boyband Wild Youth is, hoe goedbedoeld ook, in die zin geen uitzondering. Frontman Conor O’Donohoe heeft uiterlijk wel iets van Elvis in zijn pindakaasjaren. Dat heeft vermoedelijk geleid tot de misvatting dat een gouden catsuit hem dan ook wel zal staan. We zijn allemaal één? Mogen we voor nu even bedanken?

7. Kroatië: Let 3 – Mama ŠČ!

♥

Antidictatorrock uit de Balkan. Toen Let 3 voor het eerst de bühne opstapte, keken toeschouwers precies zoals Yolanthe bij de weigering van wijlen Vader Abraham om Sieneke te omarmen als vertolkster van zijn Sha-la-lie – verbijstering vermenigvuldigd met wanhoop. Maar waar Sieneke haar draaiorgel wijselijk thuisliet, zeulden de mannen van Let 3 hun lange leren jassen, witte slips, marsritmes en snorretjes, die rond 1940 kortstondig in de mode waren, gewoon mee naar Liverpool. En nu concurreert deze Kroatische krautrock met Mia en Dion om de laatste finaleplekken. Help!

8. Zwitserland: Remo Ferrer – Watergun

♥♥

Opletten geblazen bij de aankondiging van de finalisten. Als Remo Ferrer met zijn stemmige antioorlogssong uit de enveloppe komt, is dat zeer slecht nieuws voor Mia en Dion. Vermoedelijk gaat maar een van de twee ballads naar de finale. Misschien kan zanger Dotan nog bijspringen en zijn trollen een plagiaatzaakje aan het rollen laten brengen. Watergun lijkt bij vlagen namelijk wel erg op zijn hitje Numb.

9. Israël: Noa Kirel – Unicorn

♥♥♥

Een plaag voor menig jonge ouder: als een kolonie mieren marcheren de glitterende eenhoorns ongewild je huis binnen. Noa Kirel voegt er nog een toe aan de almaar uitdijende populatie, maar doet dat wel met overtuiging. En, met hulp van de liedcomponist die ook Netta’s winnende Toy (2018) maakte, ook helemaal volgens de eisen van deze tijd. Opzwepende beats, slimme melodielijntjes en dan een overdonderende dansact erbij die zoete herinneringen oproept aan die bij Eleni Foureira’s Fuego, eveneens uit 2018.

10. Moldavië: Pasha Parfeni – Soarele și luna

♥♥

Het Russische leger staat bijna aan de poort, maar in Moldavië is de bevolking rustig gaan slapen tijdens het plaatsen van de Eurovisieartillerie. Daarom geen vredesboodschap, maar deze hyperfolkloristische ode aan ‘de zon en de maan’, waarbij ook buffelhoorns een voor iedereen onbegrepen rol spelen. Daarbij neemt Moldavië zijn status als dwergstaatje dit jaar wel erg letterlijk. Het begrip ‘woke’ is in Chisinau en omstreken nog volkomen onbekend. Daar wordt nog ongeremd geschuddebuikt om een stuiterende mens van geringe lengte (hij/hem) met een blokfluit (X).

11. Zweden: Loreen – Tattoo

♥♥♥♥

Volgens de bookmakers kan Loreen de Johnny Logan Award voor een tweevoudige Songfestivalwinst al op haar nachtkastje zetten. En ja, de aantrekkingskracht is duidelijk: Tattoo is bijna net zo catchy als Euphoria uit 2012 en Loreen levert als podiumartiest charisma per strekkende meter. Daarbij staat elke Zweedse act voor de drie p’s: professionaliteit, popperfectie én punten van alle andere Scandinavische landen. Maar toch: is de aftikken-en-rammenact van Finland niet net iets memorabeler?

12. Azerbeidzjan: TuralTuranX – Tell Me More

♥♥

Frisse jongens, deze tweelingbroers Tural en Turan. Toch weet het duo zijn overeenkomsten met het Nederlandse Tangarine niet volledig uit te buiten. Op de bühne ogen ze eerder als de Willy en René van de Kerkhof van de Kaspische Zee dan als een muzikale samensmelting met Simon & Garfunkelvibe. Het ligt niet aan de sfeerrijke seventieskostuums, maar simpelweg aan het nietsige liedje dat Nick & Simon meteen hadden geruild tegen een pondje paling.

13. Tsjechië: Vesna – My Sister’s Crown

♥♥♥

Een hechte coalitie van Tsjechische, Russische en Sloveense muzikanten die deels in het Oekraïens zingt. Dat is uiteraard een boodschap op zich, maar Vesna richt zich vooral op de strijd voor vrouwenrechten. Deze Praagse Spice Girls hebben hun zaakjes op orde: catchy, goed gezongen liedje en een strakke act die al die talen aan elkaar ‘vlecht’. Kortom: woordenboek Slavische talen op schoot en op naar zaterdag.

14. Nederland: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

♥♥♥

Alsof Duncan – ‘Ik ben geen coach, ik ben creative director!’ – Laurence deze hymne over vallen en opstaan schreef met een glazen bol naast z’n notitieblok. Mia en Dion zongen in Madrid en Amsterdam de kalk van het plafond en tuimelden zo diep het Justine Pelmelay-ravijn der gemiste noten in. Toch gloort er hoop op een wederopstanding. Burning Daylight werd muzikaal aangepast en is ook in deze safety net-versie simpelweg een gedegen ballade die in de eindstrijd thuishoort. Als de zenuwen in bedwang worden gehouden, moet het kunnen.

15. Finland: Käärijä – Cha Cha Cha

♥♥♥♥

No more boleroooo’s? Vooruit, nog eentje dan. Blinkt het exemplaar van Mia Nicolai uit in bescheidenheid, voor de bolero van zanger Käärijä hebben meerdere Teletubbies hun leven gegeven. Hoe dan ook: deze kruising tussen Iron Maiden en Charly Lownoise & Mental Theo is kanshebber voor de eindzege. De tekst gaat over de Finse volksaard, die kort kan worden samengevat als: pas er als wordt gezopen (Käärijä’s zweert bij pina colada), wordt het gezellig. Maar dan laat Käärijä ook alle teugels vieren en bezorgt hij deze halve finale een daverende Finnish. (Oké, deze grap werkt beter in het Engels.)

LEGENDA ♥: Sieneke Award

♥♥: Tegen je zin een indianentooi op je hoofd

♥♥♥: Frituurforfait

♥♥♥♥: Euphoria!

♥♥♥♥♥: Douze points