Brutale vragen aan een verrassende groep influencers

Ik durf het bijna niet te vragen. Beeld BNNVara

De BNNVaraserie Ik durf het bijna niet te vragen, waarin ‘onbegrepen Nederlanders afrekenen met vooroordelen’, is aan zijn vierde seizoen toe. Eerder werden al brutale vragen gesteld aan onder anderen nudisten, sekslozen, bodybuilders, pornoacteurs, paragnosten, transgender personen, bajesklanten, daklozen, sekswerkers, non-binaire personen, dikke mensen, dunne mensen, kleine mensen en zwarte mensen – maar nu zijn de subculturen een beetje op aan het raken. Donderdagavond werden er dan maar brutale vragen gesteld aan influencers – publiciteitsgeile types die zichzelf influencer noemen voordat ze merkbare invloed hebben uitgeoefend. Maar dat is een vooroordeel van Lips.

Er was een verrassend afwisselend groepje influencers bij elkaar gevonden. Niet alleen stereotiepe vloggers als beautyinfluencer Mascha en contentcreator Saar, maar ook Maud, die op haar 23ste borstkanker kreeg en daar in haar vlogs zo eerlijk mogelijk over vertelde. En transgender persoon Jessie Maya die van alles aan zichzelf had laten verbouwen: “Vanaf mijn knieën naar boven is alles nep.” Verder waren er TikTokbroer en -zus Glen en Chantal, goed voor anderhalf miljoen volgers, en Marije, wier best bekeken vlogs die waren waarin ze geen beha of ondergoed droeg. Dat zette haar blijkbaar zo aan het denken dat ze burn-outklachten kreeg.

Want dat influencer zijn hard werken is, daar waren ze het over eens. “Sinds ik ermee begon heb ik nooit echt vakantie gehad,” verzuchtte Jessie Maya. “Het is heel stressvol.” En het is wel degelijk serieus werk, betoogde Saar met een retorische vraag: “Als je ergens geld mee verdient is het toch werk?”

Lips moet overigens ook elke werkdag ‘content’ aanleveren, maar daar hoeft hij zich gelukkig niet speciaal voor op te dirken of aan te kleden want hij is goddank geen influencer.

