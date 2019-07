Brusselmans stelde bellers gerust: het kon allemaal nog erger

De tweede vraag ging over beffen. Ryanne van Dorst wist wat haar te doen stond. “Problemen bij het beffen, zeg je? Wacht, ik verbind je door met Herman Brusselmans.” De zelfbenoemde befkoning van Vlaanderen had wel een advies voor het meisje dat bang is ‘daar beneden’ niet schoon genoeg te zijn. “Wat vaker wassen, zou ik zeggen.”

Nee, voor de diepzinnige levenswijsheden hoefde Lips het bij de eerste Nederlandse aflevering van Celebrity Call Centre niet te doen. Maar dat was, bemerkte hij, ook niet de bedoeling van deze tv-serie van de ‘Lieve Mona-rubriek’. De hulptelefoontjes naar de vijf polderberoemdheden moesten vooral dat vijftal prikkelen tot het delen van persoonlijke verhalen.

Daar bleek meteen dat niet elke telefoondeskundige even goed was gecast. Je moet wel wat levenservaring of verbeeldingskracht hebben om bellers met vragen als ‘Ik ben zo bang als ik een bus instap dat ik altijd na één halte misselijk moet uitstappen. Wat moet ik doen?’ van een levensveranderend antwoord te voorzien.

Daarvoor hoef je niet aan de lijn te hangen bij YouTuber Juultje Tieleman (19), die zichzelf als callcentermedewerker aanprees met de woorden: “Ik kan wel goed luisteren of zo, maar ben wel snel afgeleid.” De arme – en vermoedelijk als zielenknijper ongeschikte – radiomaker Bram Krikke werd zelfs vrijwel geheel uit de eerste aflevering geknipt.

Nee, dan luisterde Lips veel liever naar Brusselmans en Van Dorst. Brusselmans vertelde honderduit over zijn eigen angsten en gebreken. De bellers hingen steeds gerustgesteld op: het kon allemaal nog veel erger. Van Dorst sprak een meisje toe dat werd gediscrimineerd: “Kom op meid, gewoon je bek opentrekken! Ga je niet verstoppen.” Het lijkt Lips een goed idee die twee samen een show te geven. Het format kan hetzelfde blijven.

