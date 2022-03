Bruce Willis stopt met acteren na afasie-diagnose

Bruce Willis tijdens de première van de film Glass. Beeld AFP

Dat meldt zijn familie op sociale media. ‘Als familie willen we laten weten dat onze geliefde Bruce de laatste tijd last heeft van gezondheidsproblemen en dat hij recentelijk de diagnose afasie heeft gekregen,’ leest de verklaring op de Instagram-pagina van dochter Rumer. De stoornis beïnvloedt zijn ‘cognitieve capaciteiten’, schrijft zijn familie. ‘Daarom neemt Bruce na lang nadenken afstand van de carrière die zoveel voor hem betekent.’

‘Dit is een erg moeilijke tijd voor onze familie en we zijn zo dankbaar voor jullie voortdurende liefde, medeleven en steun. We doorstaan dit als een sterke familie en wilden zijn fans erbij betrekken, omdat we weten hoeveel hij voor jullie betekent, en jullie voor hem.’

Tientallen films

Willis speelde sinds het begin van zijn carrière in de jaren 70 in tientallen films, waaronder de bekende Die hard-reeks. Hij was ook te zien in onder meer The fifth element, Armageddon en The sixth sense. Voor zijn rol in de serie Moonlighting (1985-1989) won hij onder meer een Emmy en een Golden Globe.

Afasie, hoewel bij iedereen anders, is een stoornis waardoor mensen moeite kunnen hebben met spreken, begrijpen en schrijven. Mensen met afasie kunnen moeilijk de juiste woorden vinden of op de naam van iets komen. Anderen praten veel en heel snel, maar de zinnen zijn niet te begrijpen omdat de woorden niets met elkaar te maken hebben. Soms is praten überhaupt moeilijk, aldus de website van het Ampia Ziekenhuis.