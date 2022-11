Bruce Springsteen blijft lekker zingen op coveralbum met soulklassiekers, maar voegt er verder weinig aan toe

Bruce Springsteen trad op 5 november op in Los Angeles. Beeld WireImage

Hij wilde aan de slag blijven. Dat is, samengevat, de verklaring die Bruce Springsteen in een kort YouTubefilmpje geeft voor een van de verrassendste stappen uit zijn loopbaan. Met Only the Strong Survive maakte hij een coveralbum met soulklassiekers uit de sixties en de vroege seventies, de jaren dat Springsteen zelf veel met coverbands optrad in het kroegencircuit.

Het had het fundament kunnen zijn voor een fraaie confrontatie van de oude Springsteen met zijn jongere ik: hoe zou de nu 73-jarige artiest naar zijn 20-jarige zelf kijken? Die diepere laag blijft echter uit op de selectie van vijftien songs die ooit hits waren van Jimmy Ruffin, Diana Ross & The Supremes of The Four Tops.

Het album klinkt precies zoals het waarschijnlijk ontstond. Springsteen zag in de coronaperiode zijn wereldtournee keer op keer worden uitgesteld en besloot dan maar de studio in te gaan. Maar hij had na het knappe, met de E-Street Band opgenomen, album Letter to You (2020) geen nieuwe songs voorhanden. Wel altijd beschikbaar: nummers uit het grote Amerikaanse songboek.

Een keer eerder nam Springsteen een collectie covers op. Op The Seeger Sessions uit 2006 bracht hij een ode aan de Amerikaanse muzikant Pete Seeger. Springsteen stelde er speciaal een nieuwe boerenband voor samen. Het resultaat was geweldig: een van het spelplezier dampend album met een uniek geluid.

Bleekjes

Die focus ontbreekt op Only the Strong Survive. Alsof The Boss geen ander idee had dan zijn vrije tijd nuttig te besteden door lekker te blijven zingen. Het moet gezegd: zijn stem vertoont nog geen spoortje sleet en past ook prima bij rauwer soulmateriaal als Do I Love You (Indeed I Do) – een Motownhit van Frank Wilson uit 1965 – of de titelsong van Jerry Butler uit 1968.

Maar al vlot valt op dat Springsteen behalve zijn stem, wel heel weinig eigens toevoegt aan de originelen. De rocker nam alleen de blazerssectie van de E-Street Band mee de studio in. Wat was er geworden van jukeboxfavorieten als Night Shift en What Becomes of the Brokenhearted als de rockband op volle kracht had meegespeeld? Nu blijven Springsteens versies wel erg bleekjes.

Ook de duetbijdrages van zanger Sam Moore (de helft van Sam & Dave) zijn nogal anoniem. Geen stomende versie van Soul Man, maar enigszins kabbelende uitvoeringen van Soul Days en I Forgot to be Your Lover.

Springsteen is zeker geen onverdienstelijk soulzanger, maar had te veel respect voor zijn repertoire om deze coverplaat werkelijk memorabel te maken.

SOUL Bruce Springsteen

Only the Strong Survive

(Sony)