Broze Louis van Gaal zorgde voor de mooiste beelden uit De Kuip

Louis van Gaal belt met de dug-out.

De aftrap was nog niet genomen of Louis van Gaal hing al aan de lijn bij Henk Fräser: box 31 met een berichtje voor de dug-out. Lips is geen autoraceliefhebber, maar op dit moment miste hij de manier waarop in de Formule 1 zo ongeveer alles in beeld wordt gebracht. Zegt Max Verstappen iets chagrijnigs over de boordradio, dan kan iedereen direct meegenieten. De voetbalkijker moest er maar naar raden wat er in het gesprek tussen de bondscoach en zijn assistent werd gezegd.

Het was een spannende en tegelijk nogal lamlendige voetbalavond, gisteren in De Kuip. De Noorse voetballers, van wie Lips geen moment de indruk kreeg dat ze zich ervan bewust waren dat ze eigenlijk moesten winnen, bakten er niets van. Het Nederlands elftal streed vooral tegen de zenuwen. Of zoals Frank Snoeks zei: “Onbevangenheid is altijd het eerste slachtoffer in wedstrijden als deze.”

In een rolstoel

Het interessantst waren de beelden van Van Gaal, die doorgaans nogal aanwezig is, maar nu aan zijn rolstoel gekluisterd was na een valpartij waarbij hij zijn heup had geblesseerd. De Kuip is inmiddels kennelijk zo gedateerd dat de arme man met geen mogelijkheid langs de lijn kon worden gepositioneerd.

Het leverde prachtige beelden op van een bondscoach die we vroeger met zijn allen nogal horkerig vonden, maar die zo, gezeten in zijn rolstoel, best broos overkwam. Lips hoefde geen enkele moeite te doen om zich een voorstelling te maken van de Van Gaal die straks, als dat idiote toernooi in Qatar gedaan is, met zijn Truus naar een fijne aanleunwoning verhuist.

Het wordt nog een hele zit, eind volgend jaar, als analist Rafael van der Vaart tenminste wordt geselecteerd voor de NOS-selectie. Gisteren was het enthousiasme weer ver te zoeken. “Het is dat het belangrijk is, anders zet je ’m natuurlijk uit.”

