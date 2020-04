Britts slogan: ‘Effe geen paarden, maar bejaarden’

Britts Gouwe Ouwen. Beeld -

In ruil voor een duur paard kwam Britt Dekker naar Talpa, maar John de Mol haalde haar natuurlijk niet naar zijn stal om paardenprogrammaatjes te maken. Het plan met Britt: vijf weken helpen bij de verpleging van 140 ouderen. Of zoals Britt het zelf uitlegde toen ze met twee ouderen naar de supermarkt fietste en daar twee paardenmeisjes tegenkwam: “Effe geen paarden, maar bejaarden.”

Nu is het makkelijk om schamper te doen over al die BN’ers die hun carrière nieuw leven inblazen door voor het oog van de camera de wankelende ouderenzorg een steuntje in de rug te geven. We hoeven alleen maar het antwoord van de 86-jarige mevrouw Van Veen te noteren toen Britt hardop hoopte dat ze haar nog vaak zou tegenkomen. Daar was best kans op, zei mevrouw Van Veen.

“Ik loop niet weg.”

Dat is het voordeel voor televisiemakers: ouderen lopen niet weg. Maar het grote verschil is: bij Britts Gouwe Ouwen willen ze dat ook niet. De bejaarden gingen meteen voor de bijl, net als deze bejaarde brompot die beroepshalve televisie kijkt voor een stukje in de krant.

Britt praat zo hard dat iedereen meteen opveert. Britt organiseerde een ‘megagrote bingoshow’ met als hoofdprijs een manshoge opblaaseenhoorn voor de klein­kinderen. Mevrouw Nipshagen (81) wilde nog eens rondkijken op een boerderij. Britt: “Dat kan ik regelen!”

Tot besluit van de dag kwam Britt mevrouw Nipshagen nog even instoppen. Ze moest naar bed, maar daar had mevrouw helemaal geen zin in. Het was pas half negen. Met wat zachte aandrang van Britt ging ze toch. Samen maakten ze keet over het belletje om de nek van mevrouw. “U gaat hier niet te veel op drukken vannacht.”

Waarom het werkt? Het moet Britts ontwapenende aardigheid zijn. Zo gewoon gebleven. Los van dat paard, natuurlijk.

