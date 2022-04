Britt Dekker prijst ‘big dick energy’ van Tim Hofman in College Tour

Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen concludeerden in Media Inside dat ze niet op konden tegen de ‘meest invloedrijke mediapersoonlijkheid van het jaar’ Tim Hofman. Beeld BNNVARA

Mediapersoonlijkheid met messiascomplex zegt na The Voice ook D66 de wacht aan.

In de eerste aflevering van College Tour was Tim Hofman te gast, de mediapersoonlijkheid die volgens weer andere mediapersoonlijkheden ‘een messiascomplex’ heeft, omdat hij altijd en overal voor de goede zaak opkomt.

Hofman, gekleed in T-shirt en armen vol tatoeages, wierp die kwalificaties lachend van zich af.

Desondanks was de aflevering van Boos!, waarin hij seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice aan de kaak stelde en John de Mol op de pijnbank legde, zeer invloedrijk. De aflevering werd door 10 miljoen mensen bekeken, leidde tot ontslagen, echtscheidingen en populaire zangers werden gecanceld.

Maar drie maanden na de onthullingen over The Voice schreeuwde de actualiteit – in casu D66 – om een nieuw moreel oordeel van Hofman. Die maakte van zijn hart geen moordkuil. Sigrid Kaag kon wat hem betreft niet aanblijven als partijleider: “Als je politiek boven moraal gaat hangen, wat hebben we dan aan je leiderschap?”

Er was ook ruimte voor een lach (beelden van Tims gefnuikte carrière als popzanger) en een traan (bedankfilmpje van een moeder van de overleden Jeroen uit Over Mijn Lijk). Maar het beeld van Tim Hofman dat bleef hangen was dat van authentieke deugneus – wat hij overigens als compliment beschouwde.

Een half uur uur later begon Media Inside met een heuse College Tour After Talk. Het interview werd geanalyseerd met gasten Britt Dekker en Emma Wortelboer. Emma vond dat Twan Huys te veel naar een traan hengelde en Britt prees Tim Hofman vanwege zijn ‘big dick energy’.

Presentatoren Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen – degenen die Hofman ooit het messiascomplex toedichtten – konden niet verklaren waarom ze een obsessie voor Hofman hadden, maar concludeerden dat ze niet op konden tegen de ‘meest invloedrijke mediapersoonlijkheid van het jaar’. “Misschien wel van het decennium” concludeerde Van Roosmalen genereus.

