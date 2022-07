Britse versie van succesmusical Soldaat van Oranje komt er alsnog – maar wel iets korter

Componist Tom Harriman en liedschrijver Pamela Phillips Oland met de huidige cast van Soldaat van Oranje. Beeld Soldaat van Oranje

Toen hij als klein kind met zijn ouders naar shows op West End in Londen ging en al die kleurrijke affiches zag, dacht Soldaat van Oranje-producent Fred Boot: als me dat toch eens zou lukken, op zo’n plek hangen met een eigen productie.

Het goede nieuws: de affiches van Soldier of Orange, de Londense variant van de Nederlandse succesmusical, hebben in de Britse hoofdstad gehangen. Begin 2020, toen het coronavirus de maatschappij platlegde. Boot: “Ze hebben er zelfs veel langer gehangen dan waar we voor getekend hadden, want er kwam door het virus niets nieuws voor in de plaats.” Maar dan het slechte nieuws: Boot heeft de posters zelf niet gezien. In de zwaarste coronatijd kon hij niet naar Engeland reizen. “Ik heb er wel heel veel foto’s van gekregen.”

Docklands

Maar het moment dat hij het affiche in Londen met eigen ogen kan aanschouwen, nadert. De afgelopen tijd is weer een start gemaakt met het ambitieuze project. Exacte data kan Boot nog niet geven, want we leven nog altijd in een erg onzekere wereld, maar Soldier of Orange komt over een paar jaar op de planken in Londen, in het nieuwe theater in de Docklands aan de oostkant van de stad tegenover London City Airport. Niet zoals gepland in maart 2021, maar wat later.

Vorige week was Boot voor het eerst sinds januari 2020 weer in Londen om samen met collega-producent Mark de Kruijk de gesprekken met de autoriteiten en bouwers van het theater weer op te starten. En kwam hij al een paar dagen samen met het creatieve team om verder te werken aan de Engelse bewerking van de productie, onder wie de Amerikaanse componist Tom Harriman en Pamela Phillips Oland, die de liedteksten verzorgt. Dat deden ze ook al voor de Nederlandse versie (Frans van Deursen vertaalde de liedteksten), die al ruim een decennium speelt in de TheaterHangaar nabij Katwijk.

25 minuten winnen

Harriman: “We zijn dus heel vertrouwd met de materie, maar we moeten wel 25 minuten winnen. De Londense versie moet iets korter, omdat acteurs van de Britse vakbonden niet langer dan drie uur achtereen mogen werken. En in een wereldstad als Londen moet je het publiek wel de gelegenheid geven om na een werkdag naar het oosten van de stad te komen en na afloop nog een metro te kunnen pakken.” Phillips Oland: “Gelukkig is er onlangs een nieuwe metrolijn geopend, met een halte op driehonderd stappen van ons nieuwe theater.”

Dat moet nog steeds gebouwd worden en de (economische) toestand in de wereld heeft dat niet makkelijker gemaakt. Boot: “Gelukkig hadden we al ons staal al aangeschaft, want de prijs daarvan is echt over de kop gegaan. De dakconstructie is zelfs al in elkaar gelast. Maar de wereld ziet er anders uit. Dat maakt het ook lastig om nu aan te geven wanneer we in première kunnen.”

Het geeft Harriman en Phillips Oland tijd om 25 minuten uit de voorstelling te halen. Philips Oland: “Engels is een efficiëntere taal dan het Nederlands, er zijn minder woorden nodig om hetzelfde te zeggen.”