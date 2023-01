Britse rockgitarist Jeff Beck overleden (78), verlegde grenzen van blues, jazz en rock 'n' roll

Jeff Beck tijdens het Helsinki Blues Festival, in juni 2022, met zijn rechterhand aan de tremolo-pook of whammy bar. Beeld via REUTERS

Beck werd in de jaren zestig bekend door de band de Yardbirds, de groep die ook de start was van de muzikale carrière van Eric Clapton en Jimmy Page. Daarna vormde hij The Jeff Beck Group en Beck, Bogert & Appice om vervolgens alleen verder te gaan in een solocarrière die hardrock, jazz, funky blues en zelfs opera omvatte. Hij stond bekend om zijn improvisatie, liefde voor boventonen en de zogenoemde whammy bar (tremolo-pook) op zijn favoriete gitaar, de Fender Stratocaster.

“Jeff Beck is de beste gitarist ter wereld”, vertelde Joe Perry, de leadgitarist van Aerosmith, in 2010 aan The New York Times. “Hij steekt met kop, handen en voeten boven de rest van ons uit, met het soort talent dat verschijnt slechts een keer per generatie of twee.”

In totaal bracht Beck, solo en met bands, achttien studioalbums uit. Zijn laatste bracht de gitarist samen uit met acteur Johnny Depp. De twee gingen vorig jaar ook samen op toernee.

Hoewel Beck minder commercieel succes had dan andere gitaarhelden van zijn generatie, onder wie Eric Clapton, Jimmy Page en Jimi Hendrix, wordt hij gezien als een van de beste gitaristen. Het toonaangevende muziekblad Rolling Stone plaatste Beck op de vijfde plek in zijn top 100 van beste gitaristen. De gitarist won acht Grammy Awards en werd twee keer opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

In een reactie op het overlijden van Beck zegt Rolling Stones-frontman Mick Jagger dat de wereld ‘een geweldige man en een van de grootste gitaristen ter wereld’ is verloren. Black Sabbath-gitarist Tony Iommi was geschokt was toen hij hoorde dat Beck was overleden, zegt hij. “Jeff was zo’n aardige persoon en een uitstekende iconische, geniale gitarist - er zal nooit een andere Jeff Beck zijn. Zijn spel was heel bijzonder en opvallend briljant!” Volgens Led Zeppelin-gitarist en voormalig Yardbirds-lid Jimmy Page was Becks techniek uniek en grenzeloos.