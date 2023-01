Britse rockgitarist Jeff Beck (1944-2023) was een echte muzikantenmuzikant

Jeff Beck in 2010 op het Molde International Jazz Festival in Noorwegen. Zijn recentste album is het vorig jaar verschenen '18', dat hij opnam met goede vriend Johnny Depp. Beeld Per Ole Hagen/Redferns

Het is een klassieke scène uit Michelangelo Antonioni’s speelfilm Blow-Up (1966). In zijn rol van modefotograaf in het swinging London van de sixties loopt David Hemmings een zweterige club binnen waar een ruige rhythm-and-bluesband speelt. Uit frustratie over een haperende installatie slaat de gitarist zijn versterker en instrument aan gort.

Die gitarist was Jeff Beck. Het bandje was The Yardbirds, de groep die de gitaargoden Eric Clapton en Jimmy Page lanceerde. En Beck dus. Collega’s sloegen hem aan als een van de grootste muzikanten die de popmuziek van de jaren zestig voortbracht, maar een passende bekendheid bij het grote publiek viel hem niet ten deel. Beck was een echte muzikantenmuzikant, zoals dat heet.

Improvisatie

Na het vertrek van Syd Barrett uit Pink Floyd overwogen de andere leden Beck te vragen als zijn opvolger, maar ze durfden het niet. Brian Jones had hem er ook graag bij gehad in The Rolling Stones. Beck deelde wel het podium met David Bowie. En meteen na het nieuws over zijn dood betoonden grootheden als Mick Jagger en Rod Stewart hem eer op de sociale media.

Beck was zeker in de jaren zestig en zeventig een van de grote vernieuwers op de elektrische gitaar. Zoals bij veel van zijn Britse generatiegenoten was de blues zijn basis, maar ook jazz was een grote en hoorbare liefde van hem. Beck had een onstuimige stijl van spelen, waarin volop plaats was voor improvisatie. Hij hield van geluidseffecten als distortion en wahwah, en was een fervent gebruiker van de whammy bar, het ‘pookje’ waarmee een elektrisch gitarist de snaren van zijn instrument kan aanspannen om zo de toonhoogte te beïnvloeden.

Koorknaap

De in Londen geboren en getogen Beck was in zijn jeugd koorknaap, ook speelde hij piano. Maar vanaf het moment dat hij Les Paul hoorde spelen, een van de belangrijkste pioniers van de elektrische gitaar, wist hij wat hij echt wilde.

Na The Yardbirds richtte hij in de jaren zestig de Jeff Beck Group op, waar ook Stewart en de latere Stonesgitarist Ron Wood deel van uitmaakten. In de jaren zeventig was Beck actief als soloartiest en had hij succes met Blow by Blow, een door – van The Beatles bekende – George Martin geproduceerd album waarop hij zich op de jazzrock stortte.

Beck ontving acht Grammy’s en werd twee maal opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame (als lid van The Yardbirds en als soloartiest). Zijn recentste album is het vorig jaar verschenen 18, dat hij opnam met acteur en parttimezanger en -muzikant Johnny Depp. De twee waren goed bevriend.