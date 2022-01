Britse postzegelset van The Stones eert ook fotograaf Frans Schellekens

Op de deze week door de Britse postdienst Royal Mail aangekondigde postzegels van The Rolling Stones, prijkt een Kuip-foto van de in 2019 overleden Amsterdamse fotograaf Frans Schellekens.

Ter ere van het zestigjarig bestaan van The Rolling Stones wordt een set van twaalf postzegels uitgebracht. De zegels tonen een aantal legendarische momenten van de groep, omschreven als een van de meest blijvende rockbands aller tijden.

Acht postzegels tonen de afbeeldingen van Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood en de vorig jaar overleden drummer Charlie Watts tijdens concerten die ze wereldwijd gaven – waaronder de gratis show in het Londense Hyde Park in juli 1969, twee dagen na de dood van Brian Jones. Ook afgebeeld zijn de concerten in New York in 1972, in Knebworth in 1976 en in Rotterdam in 1995. De andere vier zegels zijn bedrukt met twee groepsfoto’s en twee posters van hun tournees.

Acht van de twaalf postzegels van de legendarische The Rolling Stones, uitgegeven door de Britse Royal Mail. Beeld via REUTERS

Dubbele hommage

De Rotterdamse foto van The Stones op 30 augustus in De Kuip is gemaakt door de Amsterdamse fotograaf Frans Schellekens, en geselecteerd uit een verzameling van ruim 17.000 foto’s die Getty Images in de aanbieding heeft van de gitarist. “Dit is niet alleen een hommage aan The Stones, maar zeker ook aan mijn broer,” aldus Dorothé Schellekens, die het fotoarchief van haar broer beheert.

Schellekens werd op 3 maart 1954 geboren in Breda. Hij verhuisde naar Amsterdam toen hij in dienst trad van concertzaal het Bimhuis. Daar bouwde hij een zekere bekendheid op met zijn foto’s van jazz-grootheden. Sinds begin jaren tachtig bouwde hij een rijk oeuvre op als reis- en muziekfotograaf. Omstreeks 2010 stopte hij met fotografen. Sindsdien leefde hij van zijn fotoarchief, dat wordt gedistribueerd door Getty Images. Twee jaar geleden overleed hij na een fatale val in Cuba.

“Een afbeelding van Frans sierde ooit de autobiografie van Miles Davis. Maar dit slaat alles. Wat jammer dat hij dit niet meer heeft mogen meemaken. De hele familie is ontroerd,” aldus Dorothee Schellekens.

Vierde band

Het Britse postbedrijf Royal Mail heeft nauw met de Stones en hun management samengewerkt om de zegels te selecteren. “Er zijn maar weinig bands in de rockgeschiedenis met zo’n rijke carrière als The Rolling Stones. Zij hebben iconische muziek gecreëerd, inspirerende albums gemaakt en daarbij ook nog eens fantastische live-optredens gegeven,” aldus een woordvoerder.

The Rolling Stones zijn de vierde band met een set postzegels, na The Beatles, Pink Floyd en Queen. Royal Mail lanceert de zegels op 20 januari. Er zijn pakketten variërend van ruim 10 pond tot bijna 150 pond. Deze zijn al eerder te bestellen via https://shop.royalmail.com/special-stamp-issues/rolling-stones.