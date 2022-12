Britse modeontwerpster Vivienne Westwood (81) overleden

Beeld ANP / EPA

Westwood maakte naam als de ontwerpster van het punktijdperk en groeide uit tot een van de meest vooraanstaande Britse ontwerpers. Ze ontwierp kleding voor grote namen binnen de modewereld. In 1971 maakte Westwood haar eerste mode-statement door zich een wit stekelkapsel aan te meten - een haarstijl die later uitgroeide tot een van de iconen van de punk.

In de jaren 70 maakte ze kledij voor de boetiek die ze samen met haar toenmalige partner Malcolm McLaren, manager van de Sex Pistols opende, SEX. Onder haar eigen naam opende ze al snel meer winkels over de hele wereld, waaronder een in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam.

‘Vivienne bleef de dingen doen waar ze van hield, tot op het allerlaatste moment,’ schrijft het gelijknamige modebedrijf. ‘Ontwerpen, werken aan haar kunst, haar boek schrijven en de wereld verbeteren. Ze had een geweldig leven. Haar innovatie en impact de afgelopen zestig jaar zijn immens geweest en zullen ook in de toekomst nog blijven doorleven.’

‘Ik zal verdergaan met Vivienne in mijn hart,’ laat Westwoods echtgenoot en creatieve partner Andreas Kronthaler weten. ‘We hebben tot het laatste moment gewerkt en ze heeft me genoeg dingen nagelaten om mee door te gaan.’

Westwood was rebels en wilde graag shockeren. Zo verscheen ze in 1992 op Buckingham Palace zonder ondergoed aan toen ze een onderscheiding kreeg van koningin Elizabeth. “De enige reden dat ik in de mode zit, is om het woord ‘conformiteit’ uit te roeien”, zei Westwood in haar biografie uit 2014. “Niets is voor mij interessant tenzij het dat element heeft.”

Haar aparte en grootse ontwerpen werden door vele sterren gedragen. Zo was ze onder meer verantwoordelijk voor de outfit die prinses Eugenie aanhad op de bruiloft van prins William in 2011. Ook de beroemde grote hoed van Pharrell Williams tijdens de Grammy’s in 2014, die zelfs een eigen Twitter-account kreeg, was van haar hand. In de eerste Sex and the City-film uit 2008 is een bruidsjurk van Westwood te zien.

Activist

Westwood was ook een activist. Zo sloot ze zich in 2020 nog op in een grote kooi voor een gerechtsgebouw in Londen omdat ze vond dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange moest worden vrijgelaten. Ze ontwierp ook de trouwjurk van Assange’s vrouw Stella Moris en leverde een kilt voor Assange, een knipoog naar diens Schotse afkomst. Verder zette ze zich in tegen klimaatverandering en luchtvervuiling.