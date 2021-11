Britney Spears wint rechtszaak, vader geen bewindvoerder meer

Dolblije fans van Britney Spears vieren dat de curatele van hun idool voorbij is. Beeld EPA

De advocaten van zowel Britney als haar vader Jamie drongen er vrijdag bij de rechter op aan een einde te maken aan de bewindvoering. Honderden fans verzamelden zich voor de deur van de rechtbank om hun steun aan de zangeres te betuigen.

Op Twitter circuleren verschillende beelden van de fans, die spandoeken en borden met zich mee hebben genomen naar de rechtbank. Op de straten is met krijt de fameuze uitspraak ‘Free Britney’ geschreven. Ook in New York zijn tientallen fans de straat op te gaan om de zangeres te steunen.

Spears, bekend van hits als Baby One More Time en Toxic, trok in de aanloop naar de uitspraak alvast haar #FreeBritney-shirt aan, van de gelijknamige beweging van fans die al jaren strijdt voor haar vrijheid.

De zangeres kwam dertien jaar geleden na een mentale inzinking onder toezicht te staan van haar vader. Die bepaalde vanaf dat moment zo’n beetje alles voor haar. In verschillende documentaires die recentelijk uitkwamen, is te zien dat Britney nergens naartoe mocht zonder toestemming, niet met eigen onafhankelijke advocaten kon praten over de situatie en moest rondkomen van een budget waarvan de hoogte door haar vader was bepaald.