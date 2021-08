Britney Spears wint juridische strijd: vader houdt geen toezicht meer op haar leven

Britneys vader Jamie zou aan haar concertreeks in Las Vegas ruim 2 miljoen dollar hebben overgehouden. Beeld EPA

Britney werd dertien jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader was sindsdien haar curator. Jamie Spears wil met de rechtbank samenwerken aan een nette overgang van het curatorschap. In juridische documenten die in handen zijn van TMZ valt te lezen dat hij twijfelt of zijn dochter wel beter af is zonder hem. “Niettemin gelooft hij niet dat een openbare strijd met zijn dochter over zijn rol als haar curator in haar belang zou zijn. Dus hoewel hij dit onrechtvaardige verzoek tot verwijdering moet aanvechten, is de heer Spears van plan om samen te werken met de rechtbank en met de advocaat van zijn dochter om zich voor te bereiden op een ordelijke overgang naar een nieuwe curator,” aldus zijn advocaat.

Verder is te lezen dat ‘meneer Spears ongeacht zijn formele titel altijd de vader van mevrouw Spears zal zijn, hij zal altijd onvoorwaardelijk van haar houden en hij zal altijd voor haar belangen zorgen’. Hij zegt ook dat hij Britney in wezen heeft gered toen ze dertien jaar geleden ‘in een crisis verkeerde en dringend hulp nodig had’. “Ze leed niet alleen mentaal en emotioneel, ze werd ook gemanipuleerd door roofdieren en belandde in financiële nood. Spears kwam zijn dochter te hulp om haar te beschermen.”

#FreeBritney

Britney Spears reageerde donderdagnacht op het nieuws door een tekening te plaatsen op Instagram, waarop een vrouw te zien is die met haar rug naar het beeld staat en bloemen en vlinders in haar haren heeft. De zangeres zette er verder geen tekst bij. Fans zijn dolblij voor hun idool. “We zijn een stap dichter bij je vrijheid gekomen! #FreeBritney!,” schrijft een volger. Een ander zegt: “Alles lijkt eindelijk in je voordeel te werken. Hier hebben we met z’n allen zo hard voor gestreden, je verdient dit.”

Onder de naam Free Britney zette een groep fans van Spears in 2019 een beweging op. Ze meenden dat de curatele neerkwam op het gevangen houden van de popster. Met spandoeken en protestborden gingen de fans meerdere keren de straat op om haar bevrijding te eisen. Volgens hen werd Britney door haar vader in een soort gijzeling gehouden, terwijl ze intussen allang weer in staat was om over haar eigen leven te beslissen. Jamie Spears zou misbruik van haar maken, aldus de fans.

De begin dit jaar verschenen documentaire Framing Britney Spears richtte zich op de protesten, maar ook op de situatie van de zangeres en op de invloed van onder anderen haar vader en de paparazzi. Wereldwijd zorgde de documentaire voor veel commotie. Ook Hollywoodberoemdheden als Miley Cyrus, Bette Midler, Paris Hilton en Sarah Jessica Parker schaarden zich onder de actiegroep.

Als reactie op Britneys herwonnen vrijheid, postte haar geliefde Sam Asghari op Instagram een foto van een tatoeage van een leeuwin met een kroon op. “Jammer dat ik niet hou van tattoos op mijn lijf,” zette hij erbij. Een poosje terug noemde hij Spears al een leeuwin die altijd zal blijven vechten voor wat ze waard is.

Slaaf

Spears sprak zich eind juni voor het eerst uit over de al dertien jaar durende curatele, die startte toen ze in 2008 werd opgenomen in een psychiatrische instelling. De zangeres begon de gerechtelijke procedure tegen haar vader al in 2019. Ze gaf tijdens een hoorzitting aan zich een slaaf te voelen van haar toezichthouders, met name van haar vader Jamie Spears.

Vorige maand vroeg ze de rechter toestemming haar eigen advocaat te kiezen in plaats van de door de rechtbank toegewezen raadsman die haar de afgelopen jaren bijstond. Ze herhaalde daarbij ook het verzoek haar vader Jamie te mogen ontslaan als haar toezichthouder.

Haar financiën worden nu nog beheerd door haar vader, en dat heeft Spears senior volgens de documenten geen windeieren gelegd. Hij krijgt voor die rol een salaris van 16.000 dollar per maand plus 2000 dollar aan onkosten, maar ving ook een deel van de omzet van Britneys tournees. Zo zou hij aan haar concertreeks in Las Vegas ruim 2 miljoen dollar hebben overgehouden.

Niet onder de indruk

In een eerdere verklaring van Britney stond dat zij geen persoonlijk contact heeft met haar vader. Hun relatie zou bijzonder ongezond zijn. Jamie Spears zegt dat hij haar nooit heeft gedwongen om iets te doen, ook niet om op te treden.

Britneys advocaat, Mat Rosengart, is niet onder de indruk van Jamies beslissing om af te treden. “We zijn blij, maar niet per se verrast dat meneer Spears en zijn advocaat eindelijk erkennen dat hij moet worden verwijderd. We zijn echter teleurgesteld door hun voortdurende beschamende en laakbare aanvallen op mevrouw Spears en anderen. We kijken ernaar uit om ons krachtige onderzoek voort te zetten naar het gedrag van meneer Spears en anderen in de afgelopen 13 jaar, terwijl hij miljoenen dollars heeft geoogst uit de nalatenschap van zijn dochter.”