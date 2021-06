Britney Spears tegen de rechtbank in zeldzame verklaring: ‘Geef me mijn leven terug’

Britney Spears in 2019. In een rechtszaak in Los Angeles vecht de zangeres de ondercuratelestelling bij haar vader aan. Beeld REUTERS

Een internationale beweging van fans vermoedde het al langer: popster Britney Spears (39) is doodongelukkig onder curatele van haar vader. Sinds een mentale inzinking in 2008 bepaalt hij als haar bewindvoerder haar zakelijke en professionele leven. Spears zweeg of vertelde de wereld dat het prima met haar ging, maar dat is een ‘leugen’, sprak ze woensdagavond laat voor een virtuele zitting van de rechtbank in Los Angeles. “Ik ben niet gelukkig, ik slaap niet. Ik ben zo boos, het is krankzinnig. En ik ben depressief.”

‘Dit is misbruik’

Een rechter moet beoordelen of haar vader en een cobewindvoerder de baas blijven over haar leven en carrière. Spears zei dat ze lang niet wist dat ze een aanvraag kon indienen om de curatele op te heffen. Dat wil ze, vertelde de zangeres, die eind jaren negentig beroemd werd met Baby One More Time, in een emotioneel betoog. “Ik wil gewoon mijn leven terug.” Ze zei zich een ‘slaaf’ te voelen en onder meer gedwongen te zijn meermaals per week naar therapie te gaan op een plek waar fotografen haar opwachten. “Ik geloof oprecht dat deze bewindvoering neerkomt op misbruik.”

Een demonstratie van de 'Britney-bevrijdingsbeweging' woensdag in Los Angeles voor het gerechtsgebouw waar de hoorzitting in Spears' zaak werd gehouden. Beeld EPA

Spears sprak de afgelopen jaren maar heel zelden in het openbaar over haar situatie, ondanks grote zorgen onder fans die een heuse Britney-bevrijdingsbeweging vormden. Ook gisteren stonden demonstranten met protestborden voor de rechtbank. Ze zegt nooit eerder publiekelijk gesproken te hebben over haar situatie omdat ze dacht dat niemand haar zou geloven.

‘Ik wil trouwen en een baby’

Britney Spears schetste hoe ze als 39-jarige vrouw en moeder van twee tienerzoons geen enkele vrijheid heeft. Zo heeft ze een spiraaltje met anticonceptie, maar mag ze niet naar de dokter om het te laten verwijderen. “Ik wil trouwen en een baby krijgen. Mij is verteld dat ik dat door de curatele niet kan,” zei ze. Ze zou zelfs niet met haar vriend, fitnesstrainer Sam Ashgari, mogen meerijden in de auto.

Eerder deze maand zei Spears in een video op Instagram dat ze ‘heel gelukkig’ is en dat het ‘prima’ met haar gaat. “Ik heb een mooi huis, mooie kinderen,” zei ze over haar twee zoons van 14 en 15. “Ik neem een pauze omdat ik het naar m’n zin heb.”

Spears zegt in werkelijkheid haar familie te willen aanklagen. “Mijn vader en iedereen die betrokken is bij deze bewindvoering, inclusief mijn management - ze horen in de gevangenis,” sprak de popster. “De mensen die me dit aangedaan hebben mogen hier niet mee weg komen.”

‘Ik ben geweldig in wat ik doe’

Spears staat sinds 2008 onder curatele van haar vader. Kort daarvoor was ze in grote psychische problemen geraakt. Maar sindsdien heeft ze vier albums uitgebracht en onder meer vier jaar lang succesvol opgetreden in Las Vegas. Curatele wordt doorgaans ingesteld voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. “Ik ben niet goed in wat ik doe, ik ben geweldig in wat ik doe,” benadrukte Spears.

Haar advocaat, Samuel Ingham, heeft eerder in de rechtbank laten weten dat ze bang is voor haar vader en dat ze niet zal optreden zolang hij de controle over haar financiën heeft. In eerder rechtszittingen blijkt Spears ook al te hebben aangegeven dat ze het gevoel heeft dat de curatele gebruikt wordt om haar te onderdrukken en controleren. Ze zei dat haar vader, die eerder kampte met alcoholverslaving, ‘geobsedeerd’ was door haar, volgens rechtbankdocumenten die The New York Times deze week op de kop tikte.

Haar vader stelde in diverse rechtszittingen over de constructie dat hij doet wat het beste voor haar is. Ondertussen kreeg hij enkele procenten van de miljoenen die zijn dochter in de showbusiness verdiende. Zij kreeg ondanks haar zelf vergaarde fortuin slechts een toelage van 2000 dollar per week, volgens The New York Times.