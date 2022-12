Bregtje van der Haak nieuwe directeur Eye Filmmuseum

Bregtje van der Haak Beeld Eye Filmmuseum

Bregtje van der Haak (1966) is door de Raad van Toezicht van Eye benoemd als opvolger van Sandra den Hamer, die het museum sinds 2007 heeft geleid – het museum huisde destijds nog in het Vondelparkpaviljoen. Lex ter Braak, ad-interimvoorzitter van de raad spreekt van een ‘droomkandidaat’.

“Met haar kennis van de film en de nieuwe media, haar geschoolde overtuiging van het belang van de collectie en de gezamenlijke maatschappelijke impact hiervan, zal Bregtje van der Haak nieuwe mogelijkheden voor Eye en het publiek weten te creëren.”

Van der Haak studeerde dans in Parijs, rechten en politicologie in Amsterdam, en politieke theorie en journalistiek in New York. In 1994 begon ze programma’s te maken voor de publieke omroep; sinds 1998 is ze verbonden aan de VPRO. Als hoofdredacteur VPRO Televisie initieerde zij onder andere Metropolis TV en Eeuw van de Stad; in 2005 maakte zij Lagos Wide & Close, een van de eerste interactieve documentaires.

Tijdens de economische crisis deed ze – samen met het Aftermath Network van socioloog Manuel Castells – verslag van de sociale gevolgen van de crisis. Tot 2022 was ze als regisseur en eindredacteur verbonden aan VPRO Tegenlicht, waar ze onlangs het project Archief van de Toekomst presenteerde.

Oester aan het IJ

Van der Haak wil voortbouwen op de ‘caleidoscopische opdracht’ die Eye zichzelf heeft gesteld: een ontmoetingsplaats waar film in al zijn facetten wordt getoond en van context wordt voorzien, van de begindagen tot de actueelste ontwikkelingen, van gerestaureerde klassiekers tot nieuwe digitale experimenten en tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars en filmmakers.

Ze zegt in een verklaring zich erop te verheugen om leiding te gaan geven aan ‘een eigentijds museum voor filmkunst met een collectie van wereldklasse, die de unieke mogelijkheid biedt om verleden, heden en toekomst te verbinden’.

Van der Haak: ‘Eye is onder leiding van Sandra den Hamer een fantastisch publiek instituut geworden, een essentiële ontmoetingsplaats voor iedereen die denkt en droomt in beelden. Ik ben zeer enthousiast over de kans om haar werk verder te zetten en samen te werken met een team van excellente professionals, die de filmcultuur met passie en toewijding uitdragen op alle niveaus. In mijn dromen zie ik Eye, de oester aan het IJ, zich nog verder openen naar de wereld, als een ‘brave space’ waar de filmkunst zich toont op vele manieren.’

Sandra den Hamer, die in 2012 ‘de sprong over het IJ’ realiseerde, blijft tot 1 maart in functie. Ze gaf eerder aan actief te blijven ‘in de wereld van kunst, film en makers’.