Brandbrief: vergeet de gemeentelijk en provinciaal gesteunde musea niet

Het Stedelijk Museum in Amsterdam. Beeld ANP

De museumdirecteuren – naast Wolfs de directeuren van het Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het Kunstmuseum Den Haag en het Centraal Museum Utrecht – stellen dat de 300 miljoen euro van Van Engelshoven vooral ten bate komt van de rijksgesubsidieerde musea. Zo dreigen gemeentelijk en provinciaal gesteunde musea, die 70 procent van het museumveld uitmaken, buiten de boot te vallen.

‘Als het rijk en de door coronamaatregelen financieel intens zwaarbelaste grote gemeenten van Nederland niet de handen ineenslaan, kunnen wij als gemeentelijk gesubsidieerde maar internationaal belangrijke musea in de grote culturele ecosystemen niet functioneren en verdort het museale veld tot grauwe vlakte.’

De internationale betrekkingen van de vier grote musea vormen een uniek netwerk over de wereld, aldus Wolfs cum suis. ‘We zijn onmisbaar voor de makers, voor de kunstenaars en vormgevers in de steden, voor de galeries, voor het kunstonderwijs, voor het onderwijs per se; voor de vele zzp’ers die bij ons tentoonstellingen inrichten, onze gemeentelijke collecties onderhouden en restaureren, ons drukwerk en social media produceren; in het kader van de talentontwikkeling leiden wij toekomstige conservatoren, educatoren en kunstmarketeers mede op. Dat doen we naast onze rol als stedelijke attractie met grote economische impact. Mits bezoekers van buiten en met velen tegelijk kunnen komen.’

Als de musea straks weer open mogen, kan publiek slechts mondjesmaat worden toelaten. Door het wegvallen van een groot deel van de bezoekersinkomsten verwachten de musea ‘alleen nog op kleine schaal tentoonstellingen te kunnen maken; niet of nauwelijks sponsoren aan te kunnen trekken; geen toeristen en dagjesmensen naar onze vlaggenschepen en onze steden te kunnen trekken’.