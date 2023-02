Bram van den Berg (Krezip) gaat drummen in U2: ‘Hij is precies wie ze moeten hebben’

Bram van den Berg. Beeld Ben Houdijk

Het is de vraag waarop nog geen antwoord is gekomen: waarom komt een wereldband als U2 uit bij Bram van den Berg als tijdelijke vervanger van Larry Mullen jr? Een drummer uit Ooij in Gelderland, van een band die weliswaar in Nederland heel bekend is, maar wie heeft over de landsgrenzen van Krezip gehoord? Toch vormt hij in het najaar in gokparadijs Las Vegas samen met bassist Adam Clayton de ritmische basis onder het gitaarspel van The Edge en de zang van Bono.

‘Het is me allemaal wat,’ schrijft Van den Berg in een summier bericht waarin hij meldt te hebben besloten voorafgaand aan de shows in Vegas niets te zeggen over het avontuur. Ook in zijn entourage, bij de platenmaatschappij of het management gaat niemand in op de vraag hoe deze wonderlijke combinatie tot stand is gekomen.

Het nieuws werd zondagnacht aangekondigd in een reclamespotje rond de Superbowl. U2 treedt voor het eerst in vier jaar weer op en doet dat met een reeks optredens in de gloednieuwe MSG Sphere in Las Vegas, de modernste concerthal ter wereld die op deze manier geopend wordt. Op gebied van video en audio moeten in deze bijna afgebouwde globe (de hal is rond) alle grenzen worden verlegd.

Operatie

U2, dat het album Achtung Baby uit 1991 als uitgangspunt neemt voor de shows, moet het enkele maanden stellen zonder zijn vaste drummer. Larry Mullen jr moet een operatie ondergaan – de aanleiding is onbekend – en aan Bram van den Berg de eer om op een van de meest begeerde drumkrukken ter wereld te gaan zitten.

“Misschien kreeg U2 de tip van een Nederlandse roadie, of van fotograaf Anton Corbijn, met wie de band goed bevriend is,” zegt Cesar Zuiderwijk, decennia de drummer van Golden Earring en tegenwoordig actief met zijn band Sloper. “Ik weet het ook niet, maar ik gun het die jongen van harte om daar in Vegas met U2 te gaan drummen, het lijkt mij heerlijk voor hem.”

“Heel eerlijk, ik dacht ook dat ik in de maling werd genomen,” zegt Norman Bonink, drummer van Bløf. “Toch klopt het echt. Ik ben trots op Bram en heb hem zojuist even gefeliciteerd via de app, hij weet niet wat hem overkomt.”

Strakke drummer

Van den Berg kreeg zijn opleiding op de Rockacademie in Tilburg, ging zelf ook drumles geven op de Herman Brood Academie en kwam in 2005 bij Krezip, dat in 2009 stopte en tien jaar later op zijn initiatief terugkeerde. In de tussentijd drumde hij kort bij VanVelzen, begeleidde hij zangeres Janne Schra en zat hij in bands Drive like Maria en Guild of stags.

“Een heel complete, technisch begaafde drummer,” zegt Bløf-collega Bonink. “Hij kan mooi zacht spelen, maar kan ook een stevig potje rock slaan en dat is bij U2 ook wel handig.” Zuiderwijk omschrijft Van den Berg als een ‘heel adequate drummer’. “Precies de man die ze moeten hebben. Een strakke drummer met de juiste sound voor U2, met een goeie uitstraling en hij heeft nog een mooi drumstel ook.”

Click track

Als drummer bij U2, stelt Zuiderwijk, moet je vooral je werk doen in dienst van de band en is er geen ruimte voor frivoliteiten. “Larry Mullen onderscheidt zich ook niet, dat is niet nodig. Je moet bij U2 wel kunnen drummen met een click track, dat beheerst Bram ook. Mij hadden ze hier niet voor moeten vragen, dan was het een zootje geworden.”

Die click track geeft de drummer een ritmisch audiosignaal waardoor de muziek synchroon blijft lopen met de vele licht- en video-effecten waar een band als U2 gebruik van maakt. Zuiderwijk: “Ik heb daar nooit mee gewerkt en zal dat ook nooit doen, dat past niet bij mij.”

Ook Bonink heeft na het horen van het nieuws dat U2 is uitgekomen bij een Nederlandse drummer wel even nagedacht over de vraag: wat als? “Dit is toch een aanbod dat je niet kunt weigeren? Ik denk dat ik ook wel ja had gezegd en dat de jongens van Bløf het me ook wel hadden gegund. Dit is een jongensboek. Ik heb Bram in een appje geadviseerd om vooral heel erg te genieten. Dit maak je nooit meer mee.”